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 Политика Украины, Общество
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 Окружной админсуд Киева открыл производство по аннулированию лицензии NewsOne

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по делу об аннулировании лицензии телеканала NewsOne.

"Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", - сообщается на сайте ОАСК во вторник, передает Цензор.НЕТ

Как сообщалось, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в ОАСК об аннулировании лицензии телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада создала ВСК по изучению законности смены собственников телеканалов NewsOne, 112 и ZiK

Источник: https://censor.net.ua/n3155220
 
 
 Топ комментарии
 
Как так получилось что Свыня, сумевший создать армию с нуля, принесший в Украину то
виру, мыр и бизвис, не смог сделать такую малость как воспрепятствовать своему бывшему шефу по СДПУ(о) Хуйлокуму захватить три информационных канала?
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А когда начнут еще по нескольким телеканалам таким как "Maxxi" Под этим логотипом, а в низу стоит дополнительное "Наш" еще похлеще дерьмо льется чем на нюз ван. Все те же муГаевы, габиновичи, мертвечуки и пр. прокацапсячая мразота обливает *вном Україну! Окружной админсуд Киева открыл производство по аннулированию лицензии NewsOne - Цензор.НЕТ 8538
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Сєпарастів на зону. Якщо звісно Зєтолєрастність дозволить.
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MAXNET уже не показывает,смотреть всем в Ютубе.
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А когда начнут еще по нескольким телеканалам таким как "Maxxi" Под этим логотипом, а в низу стоит дополнительное "Наш" еще похлеще дерьмо льется чем на нюз ван. Все те же муГаевы, габиновичи, мертвечуки и пр. прокацапсячая мразота обливает *вном Україну!
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Це на засЄданії 95-го портала нарісовалі? Окружной админсуд Киева открыл производство по аннулированию лицензии NewsOne - Цензор.НЕТ 1930
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Картинки Дмітрію тофаріщі з запоребрика прислають Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження щодо анулювання ліцензії NewsOne - Цензор.НЕТ 270
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Неужели все медведчуковские помойки закроют...буду аплодировать стоя!
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Окружной Админ Суд - он не закроет, он вернет все взад...как было...
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не, зебилы не посмеют! Как тогда деньги от уйла получать им?

Спектакль разыграют, все и затихнет.....
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Не неси чушь, какие деньги, на каналах Мертвечука 24 на 7 критикуют новую власть.
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Надеюсь закроют эту помойку, там теперь Портнову еще и свою программу дали вести.
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Как так получилось что Свыня, сумевший создать армию с нуля, принесший в Украину то
виру, мыр и бизвис, не смог сделать такую малость как воспрепятствовать своему бывшему шефу по СДПУ(о) ********* захватить три информационных канала?
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Совсем офигели.
А где Гордон со товарищи теперь столоваться будут?
Гадя их на Зик не пустит.
Самой не хватает.
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До речі.... Гордон опісля виборів зовсім зник з *мертвячуковських * 112.ЗІК і Ньюса !
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а чем тебе прямой не угодил? там сепарского нет ничего
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просто помойка с кремлядью гавнапольским и киселёвым
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Все прикрыть, оставить один КРИВОЙ. Правда только там.
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оставить только г+г))) и что бы круглосуточно показывали слугу народа, сваты и новости от бени с наталкой скабеевой(мосейчук)?))
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Ты читать умеешь? ОСТАВИТЬ КРИВОЙ, ВСЕ ПРИКРЫТЬ.ПРАВДА ТОЛЬКО ТАМ. Какой Г +Г?
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