 Окружной админсуд Киева открыл производство по аннулированию лицензии NewsOne

"Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", - сообщается на сайте ОАСК во вторник, передает Цензор.НЕТ

Как сообщалось, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в ОАСК об аннулировании лицензии телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа").

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада создала ВСК по изучению законности смены собственников телеканалов NewsOne, 112 и ZiK