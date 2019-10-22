 Окружной админсуд Киева открыл производство по аннулированию лицензии NewsOne

"Дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без уведомления (вызова) сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам", - сообщается на сайте ОАСК во вторник, передает Цензор.НЕТ
Как сообщалось, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания подал иск в ОАСК об аннулировании лицензии телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа").
Спектакль разыграют, все и затихнет.....
виру, мыр и бизвис, не смог сделать такую малость как воспрепятствовать своему бывшему шефу по СДПУ(о) ********* захватить три информационных канала?
А где Гордон со товарищи теперь столоваться будут?
Гадя их на Зик не пустит.
Самой не хватает.