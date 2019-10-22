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 Расследование дела и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко завершено, - ГБР

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в уголовном производстве в отношении исполняющего обязанности председателя Государственной службы занятости Валерия Ярошенко, которого подозревают в завладении средствами частного предприятия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что в коррупционной схеме замешаны исполняющий обязанности председателя Государственной службы занятости и заместитель руководителя Департамента - начальник управления.

"Должностные лица ГСЗУ подозреваются в завладении средствами частного предприятия, которое выиграло тендер на строительство Житомирского областного центра занятости. Манипулируя собственными должностями и применяя угрозы, чиновники в общем получили 800 000 гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас сторона защиты начала ознакомление с материалами.

Напомним, 17 мая стало известно, что группа чиновников во главе с и.о. председателя Государственной службы занятости Украины задержаны за получение откатов.

20 мая суд арестовал и.о. главы Госслужбы занятости Ярошенко с возможностью залога 20 млн грн.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155219
 
 
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Призвіще ніби інше--ярошенко, а асоціація незмінна --потрошенко, але як не крути це гра слів зі смислом
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не крутіть більше, діду, бо зовсім відкрутите, хоч зі смислом, хоч без.
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Ну що, зебіли , давайте , мекайте🐐 , що Порох у всьому винен. А то шаурму та комуналку по 2.20, клавішні, не отримаєте😉😉
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