 Прощание с погибшим в авиакатострофе на Полтавщине экс-министром Кутовым состоится завтра в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщил заместитель главы Полтавской облгосадминистрации, друг погибшего Роман Товстый.
По его словам, прощание с Кутовым состоится 23 октября с 10:00 до 12:00 в Киеве, в Клубе Кабинета министров Украины (ул. Институтская, 7).
Напомним, 21 октября экс-министр Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе под Полтавой.
Кото-строфа - себто строфа, написана котом.
Так этих селюков и тянет на Киев.
Если тебя очень уважали - приедут.
Та же ганзюк успела деда не в селе, где живёт семья, похоронить, а таки в райцентре.
Комплекс какой то.
Бабка теперь и на могилку сходить не может без оказии.
Він декларував що жив у квартирі, яку орендував у своєї мама площею 56 кв.м. У дочки декларував квартиру в 103 кв. м у Києві. Та його син Віктор Кутовий задекларував квартиру в столиці площею 54 кв. м, власницею якої виступає Юлія Кушнірук.
Також будучи міністром декларував годинник Rolex Daytona Stainless Steel і Panerai Luminor GMT Stainless Steel та орендував водний транспортний засіб - несамохідна стоянкова плавдача (ДАП-4761-К) 2008 року випуску. От якби САП та НАБУ нормально працювали, то вже б давно притягли його за незаконне збагачення чи недостовірне декларування, наклали б арест на цей гелікоптер і загиблий був би живий. Тому його загібель на совесті особисто Холодніцького та Луценка , яки не притягли його своєчасно до кримінальніої відповідальності
Слава Богу, что никого с собой не прихватил....
Нужно им какой-то полигон выделить. Хай там изголяются в вождении разного рода транспортных средств.........
що начебто йому 51 рік, хоча насправді 43...рахувати не вміють
Як казав Н.Е. Жуковський "літак -це найбільше творіння розуму і рук людських, він не підвладний ніяким авторитетам, окрім тих х хто знає і поважають льотні закони"