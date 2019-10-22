 Прощание с погибшим в авиакатострофе на Полтавщине экс-министром Кутовым состоится завтра в Киеве

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщил заместитель главы Полтавской облгосадминистрации, друг погибшего Роман Товстый.

По его словам, прощание с Кутовым состоится 23 октября с 10:00 до 12:00 в Киеве, в Клубе Кабинета министров Украины (ул. Институтская, 7).

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Напомним, 21 октября экс-министр Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе под Полтавой.