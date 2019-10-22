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 Происшествия, Общество
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Все про:Киев (18055) похороны (970) Кутовой (48)

 Прощание с погибшим в авиакатострофе на Полтавщине экс-министром Кутовым состоится завтра в Киеве

Церемония прощания с погибшим 21 октября в результате авиакатастрофы в Полтавской области экс-министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Кутовым состоится завтра в Киеве.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщил заместитель главы Полтавской облгосадминистрации, друг погибшего Роман Товстый.

По его словам, прощание с Кутовым состоится 23 октября с 10:00 до 12:00 в Киеве, в Клубе Кабинета министров Украины (ул. Институтская, 7).

Читайте также: Гибель экс-министра Кутового в авиакатастрофе: полиция открыла производство по статье о нарушении правил

Напомним, 21 октября экс-министр Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе под Полтавой.

Источник: https://censor.net.ua/n3155214
 
 
 Топ комментарии
 
до речі, ні якого вертольоту Robinson R44 кутовий у своїй декларації не декларував.
Він декларував що жив у квартирі, яку орендував у своєї мама площею 56 кв.м. У дочки декларував квартиру в 103 кв. м у Києві. Та його син Віктор Кутовий задекларував квартиру в столиці площею 54 кв. м, власницею якої виступає Юлія Кушнірук.
Також будучи міністром декларував годинник Rolex Daytona Stainless Steel і Panerai Luminor GMT Stainless Steel та орендував водний транспортний засіб - несамохідна стоянкова плавдача (ДАП-4761-К) 2008 року випуску. От якби САП та НАБУ нормально працювали, то вже б давно притягли його за незаконне збагачення чи недостовірне декларування, наклали б арест на цей гелікоптер і загиблий був би живий. Тому його загібель на совесті особисто Холодніцького та Луценка , яки не притягли його своєчасно до кримінальніої відповідальності
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до речі у вікіпедії написали,
що начебто йому 51 рік, хоча насправді 43...рахувати не вміють

Як казав Н.Е. Жуковський "літак -це найбільше творіння розуму і рук людських, він не підвладний ніяким авторитетам, окрім тих х хто знає і поважають льотні закони"
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Зміст інший. Це буде атрибут еволюційного прориву, коли киці почнуть писати вірші.

Кото-строфа - себто строфа, написана котом.
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Чё не на родине?
Так этих селюков и тянет на Киев.
Если тебя очень уважали - приедут.
Та же ганзюк успела деда не в селе, где живёт семья, похоронить, а таки в райцентре.
Комплекс какой то.
Бабка теперь и на могилку сходить не может без оказии.
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НАБУ до нього не добралось, але від покарання не уник. От би так з усіма корупціонерами... земля йому пухом. До речі такий вертольот робінсон R44 у 2011 р. коштував 425 тисяч доларів . Але хіба це сума для топкорупціонерів? Лише половина чи третина хабаря з одного лише власника горілчаного заводу. А у Порошенка є свій вертольот...чи може літка? Хто в курсі?
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до речі, ні якого вертольоту Robinson R44 кутовий у своїй декларації не декларував.
Він декларував що жив у квартирі, яку орендував у своєї мама площею 56 кв.м. У дочки декларував квартиру в 103 кв. м у Києві. Та його син Віктор Кутовий задекларував квартиру в столиці площею 54 кв. м, власницею якої виступає Юлія Кушнірук.
Також будучи міністром декларував годинник Rolex Daytona Stainless Steel і Panerai Luminor GMT Stainless Steel та орендував водний транспортний засіб - несамохідна стоянкова плавдача (ДАП-4761-К) 2008 року випуску. От якби САП та НАБУ нормально працювали, то вже б давно притягли його за незаконне збагачення чи недостовірне декларування, наклали б арест на цей гелікоптер і загиблий був би живий. Тому його загібель на совесті особисто Холодніцького та Луценка , яки не притягли його своєчасно до кримінальніої відповідальності
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Проблема в том, что сии "господа" настолько охренели от собственной безнаказанности, что уже решили, что могут ложить не только на общечеловеческие Законы, но и на Законы Природы.........
Слава Богу, что никого с собой не прихватил....
Нужно им какой-то полигон выделить. Хай там изголяются в вождении разного рода транспортных средств.........
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до речі у вікіпедії написали,
що начебто йому 51 рік, хоча насправді 43...рахувати не вміють

Як казав Н.Е. Жуковський "літак -це найбільше творіння розуму і рук людських, він не підвладний ніяким авторитетам, окрім тих х хто знає і поважають льотні закони"
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