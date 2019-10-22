 Вся работа колл-центров в Кабмине заключается в том, чтобы отфутболить людей, - Дубилет

Об этом заявил в интервью LB.ua министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.



"Есть такое явление как колл-центры и центры по работе с обращениями граждан. Это одна из множества тем, которую можно сделать более эффективной. У нас в одном Кабмине 50 с лишним отдельных, разрозненных колл-центров. Граждане туда звонят или пишут в надежде решить свои вопросы, а их оттуда чаще всего футболят. Вся работа заключается в том, чтобы отфутболить людей. Я бы хотел, чтобы мы централизовали это все дело, сделали его по единым стандартам и добились того, чтобы на уровне колл-центра в первое касание решалось 90% вопросов. Если бизнес-структуры это могут, почему госструктуры не могут? Если мы будем относиться к гражданам как к нашим клиентам, которые могут обратиться к нам через колл-центр, думаю, граждане это оценят. Так вот, каких-то госслужащих можно было бы перепрофилировать в сотрудников таких колл-центров", – рассказал Дубилет.

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Он добавил, что у него есть мечта "научиться оказывать публичные услуги гражданам по телефону".



"Тех граждан, кто по какой-то причине не может получать услуги через Интернет, можно обслуживать по телефону. Это будет дешевле, чем в Центрах предоставления административных услуг. Для этого нужно, наконец, объединить все реестры, которые содержат информацию о физлицах, а также подтверждать телефонные номера граждан, как это делают некоторые банки", – продолжил министр.



Дубилет подчеркнул, что "важна правильная архитектура". "Когда ты владеешь информацией, то важно ответственно к этому подходить, по… европейским стандартам. Делать так, чтобы эти данные использовались только в тех целях, в которых они были собраны. Чтобы к ним не было несанкционированного доступа. Все это достаточно сложный вопрос", – сказал министр Кабинета Министров.