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 Политика Украины
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 Вся работа колл-центров в Кабмине заключается в том, чтобы отфутболить людей, - Дубилет

Работа колл-центров в Кабинете Министров сейчас заключается в том, чтобы "отфутболить людей", но ее можно сделать более эффективной.

Об этом заявил в интервью LB.ua министр Кабинета Министров Украины Дмитрий Дубилет, передает Цензор.НЕТ.

"Есть такое явление как колл-центры и центры по работе с обращениями граждан. Это одна из множества тем, которую можно сделать более эффективной. У нас в одном Кабмине 50 с лишним отдельных, разрозненных колл-центров. Граждане туда звонят или пишут в надежде решить свои вопросы, а их оттуда чаще всего футболят. Вся работа заключается в том, чтобы отфутболить людей. Я бы хотел, чтобы мы централизовали это все дело, сделали его по единым стандартам и добились того, чтобы на уровне колл-центра в первое касание решалось 90% вопросов. Если бизнес-структуры это могут, почему госструктуры не могут? Если мы будем относиться к гражданам как к нашим клиентам, которые могут обратиться к нам через колл-центр, думаю, граждане это оценят. Так вот, каких-то госслужащих можно было бы перепрофилировать в сотрудников таких колл-центров", – рассказал Дубилет.

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Он добавил, что у него есть мечта "научиться оказывать публичные услуги гражданам по телефону".

"Тех граждан, кто по какой-то причине не может получать услуги через Интернет, можно обслуживать по телефону. Это будет дешевле, чем в Центрах предоставления административных услуг. Для этого нужно, наконец, объединить все реестры, которые содержат информацию о физлицах, а также подтверждать телефонные номера граждан, как это делают некоторые банки", – продолжил министр.

Дубилет подчеркнул, что "важна правильная архитектура". "Когда ты владеешь информацией, то важно ответственно к этому подходить, по… европейским стандартам. Делать так, чтобы эти данные использовались только в тех целях, в которых они были собраны. Чтобы к ним не было несанкционированного доступа. Все это достаточно сложный вопрос", – сказал министр Кабинета Министров.

Источник: https://censor.net.ua/n3155213
 
 
 Топ комментарии
 
Шановний Петро Олексійович 5 довгих років наполегливо і успішно діджіталізірував.
Вся работа колл-центров в Кабмине заключается в том, чтобы отфутболить людей, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7451
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Более эффективно отфутболивать людей？ ну это зеленому стаду как два пальца об асфальт...ломать не строить...
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Шановний Петро Олексійович 5 довгих років наполегливо і успішно діджіталізірував.
Вся работа колл-центров в Кабмине заключается в том, чтобы отфутболить людей, - Дубилет - Цензор.НЕТ 7451
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Ну це вже хто на що вчився та в кого які пріоритети.
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Более эффективно отфутболивать людей？ ну это зеленому стаду как два пальца об асфальт...ломать не строить...
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Вообще то коллцентры уничтожил Порошенко, а создавали и совершенствовали их его предшественники.
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Проблема Украины в том , что украинское общество деградирует ниже плинтуса. Только такое общество может себе выбрать в президенты это !
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В приватбанке в коллцентре точно также было (для отфутболивания) Вся работа колл-центров в Кабмине заключается в том, чтобы отфутболить людей, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3519
А затевается все вот для чего: "нужно, наконец, объединить все реестры, которые содержат информацию о физлицах, а также подтверждать телефонные номера граждан" Вся работа колл-центров в Кабмине заключается в том, чтобы отфутболить людей, - Дубилет - Цензор.НЕТ 4039
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Давно пора тільки не через 5 років а то ці колцентри нічого не вирішують в них немає ніякої відповідальності і можливості
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"Работа колл-центров в Кабинете Министров сейчас заключается в том, чтобы "отфутболить людей", но ее можно сделать более эффективной."

тобишь, повысить колличество отфудболенных из расчета на одного работника? отфутболивать быстрее и дальше...?
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Кстати, при обращении в Кабинет министров уже можно официально называть Милованова дебилом, т.к. он сегодня публично согласился с этой характеристикой, данной ему Коломойским?
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А урядова гаряча ще залишилась чи туди вже можна не звертатись?
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