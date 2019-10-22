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 В центре Харькова произошла стрельба: пострадали двое мужчин, - полиция

Ночью в центре Харькова двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Событие произошло 22 октября на улице Пушкинской. Около 00:55 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого. Злоумышленники с места происшествия скрылись на автомобиле. Пострадавшим в больнице оказали медицинскую помощь и отпустили домой", - сказано в сообщении.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления места нахождения злоумышленников.

Источник: https://censor.net.ua/n3155211
 
 
 Топ комментарии
 
При нем валили сразу, всякий сброд. А теперь сброд рулит.
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По статье "хулиганство"?! Они из рогаток стреляли что ли?
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При порошенко такого небыло
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При нем валили сразу, всякий сброд. А теперь сброд рулит.
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В стране советской в Харькове каждую неделю фиксировалось два убийства. Но народу об этом не сообщалось В центре Харькова произошла стрельба: пострадали двое мужчин, - полиция - Цензор.НЕТ 2333
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убийство и стрельба ( почти ежедневно в каждом городе) чуствуете привкус?
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А чем отличается убийство сковородкой по голове от убийства из огнестрела ? Правильно, только орудием убийства. В те веселые времена привкус криминала был такой же.
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а тем, что убить можно и изделием рошен, но разница в том, что оружие это средство изначально предназначенное убивать, и ОНО вольно гуляет по городам и селам круглосуточно! в отличие от сковородки. Раньше менты, найдя у тебя в кармане перочинный ножик, который продавался в каждом хозмаге--могли тебя серьезно наказать.
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Дело не в оружии, в менталитете. В мире есть страны, где количество оружия на душу населения во много раз больше, чем в Украине. А уровень тяжких преступлений в этих странах (с применением оружия) намного ниже. Для примера: в Украине 6,6 ед. огнестрела на 100 человек (6,34 убийств на 100 тыс. чел.); Финляндия 45,3 ед. на 100 чел (1,42 убийств на 100 тыс); Франция 31,2 ед. оружия (1.35 убийств на 100 тыс. чел.) ... и дальше еще пол-сотни примеров.
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боюсь , что я не способен вам пояснить. на жаль.
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уже пора признавать что если применялось оружие то уже не хулиганство, совок не меняется.
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В совке можно было убивать с пистолета и это было "хулиганство"?
Вы какого года рождения, что застали такое?
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Хоть в центр не выходи, вот время наступило.
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ЄтА всЙО пАтАму ША нЄ дают прАспЄкт переімЄнАвАть в жЮкАва...
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По статье "хулиганство"?! Они из рогаток стреляли что ли?
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От Єслі б прАспЄкт АбрАтнА переімЄнАвалі в жЮкоФа то такоВА би нЄ случілось, мля...
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разніца в возрастє нє прєграда для любящіх
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