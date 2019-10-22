 В центре Харькова произошла стрельба: пострадали двое мужчин, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Событие произошло 22 октября на улице Пушкинской. Около 00:55 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что двое неизвестных стреляли в 30-летнего мужчину и его 18-летнего знакомого. Злоумышленники с места происшествия скрылись на автомобиле. Пострадавшим в больнице оказали медицинскую помощь и отпустили домой", - сказано в сообщении.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления места нахождения злоумышленников.