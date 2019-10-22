EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  831  15
Материалы по теме:
Все про:решение (56) суд (22652) Международный суд ООН (90)

 Международный суд ООН 8 ноября огласит решение по юрисдикции дела Украины против РФ

Международный суд ООН сообщил, что 8 ноября огласит решение, имеет ли он юрисдикцию рассматривать межгосударственный спор Украины против РФ относительно применения и толкования двух международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в пресс-релизе суда.

Объявление решение состоится на открытом судебном заседании 8 ноября в 16:00 по Киеву.

Украина 16 января 2017 подала в Международный суд ООН иск против России о нарушении Конвенции о запрещении финансирования терроризма и Конвенции о запрещении расовой дискриминации.

Обвинения, выдвинутые к России, включают: предоставление оружия и других видов помощи незаконным вооруженным формированием; сбивания самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH17; обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска; уничтожение гражданского пассажирского автобуса неподалеку от Волновахи; взрыв во время мирного собрания в Харькове; дискриминация в отношении украинской и крымско-татарской общин; запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, волны исчезновений, убийства, самовольные обыски, задержания; ограничения на преподавание украинского и крымскотатарского языков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Решение Международного суда ООН по юрисдикции дела "Украина против России" мы получим до конца года, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/n3155209
 
   
 Топ комментарии
 
Все сведется к озабоченности ООН давно просто организация для поседелок и перераспределения денег от взносов
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ДАЖЕ ЕСЛИ ОГЛАСЯТ ПРИГОВОР, ПУЙЛО СКАЖЕТ ЧТО ОНИ НЕ ПРИЗНАЮТ ЮРИСДИКЦИЮ. И ЗАПАД ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ОЗАБОТИТСЯ И ВВЕДЕТ САНКЦИИ ПРОТИВ ВАСИ ПУПКИНА КОТОРОГО ИТАК НЕ ОТПУСТЯТ В ОТПУСК ЗА ГРАНИЦУ
 показать весь комментарий
 
 
Раньше в требованиях была фраза "ведение агрессивной войны против Украины"
Убрали, поняв что слово "агрессивной" выглядит нелепо.
Война или есть, или её нет. А она - есть.
 показать весь комментарий
 
Как например: "аморальное убийство"
 показать весь комментарий
 
 
Любое убийство аморально. Читай шестую библейскую заповедь: Не убий.
 показать весь комментарий
 
А хоть библейские заповеди, хоть кодекс строителя коммунизма,- пункты одни и те же. Міжнародний суд ООН 8 листопада оголосить рішення щодо юрисдикції справи України проти РФ - Цензор.НЕТ 5908
 показать весь комментарий
 
И смертная казнь, и аборты, и ... многое что ещё...
 показать весь комментарий
 
Все сведется к озабоченности ООН давно просто организация для поседелок и перераспределения денег от взносов
 показать весь комментарий
 
 
Это решение по юрисдикции.
Т.е. будет суд рассматривать или нет.
До самого решения еще десяток лет.

Это по поводу юридически обязывающий/не обязывающий документ будапештский меморандум.
Понятно что в таких документах это не имеет значения.
По той причине что оккупированное государство перестает быть субьектом который может в суде кого то к чему то обязывать....
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх