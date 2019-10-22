 Кабмин подготовит проект Госбюджета-2020 ко второму чтению до 3 ноября, - Маркарова

Об этом сообщила журналистам министр финансов Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Ещё нет обновлённого макропрогноза - он должен быть утверждён на заседании Кабмина", - сказала Маркарова. По ее словам, также Минфин ожидает бюджетные выводы от Верховной Рады. "Мы в рабочем порядке их уже получили, но ещё получим их в официальном порядке", - пояснила она.

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