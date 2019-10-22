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 Политика Украины, Экономика
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 Кабмин подготовит проект Госбюджета-2020 ко второму чтению до 3 ноября, - Маркарова

Правительство в соответствии с Бюджетным кодексом должно подготовить проект государственного бюджета Украины ко второму чтению в Верховной Раде не позднее 3 ноября и активно над этим работает.

Об этом сообщила журналистам министр финансов Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Ещё нет обновлённого макропрогноза - он должен быть утверждён на заседании Кабмина", - сказала Маркарова. По ее словам, также Минфин ожидает бюджетные выводы от Верховной Рады. "Мы в рабочем порядке их уже получили, но ещё получим их в официальном порядке", - пояснила она.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155207
 
 
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а зачем вообще принимать какой- то бюджет, если потом жизнь идет независимо от доходной статьи?
единственный раз, по -моему, из-за требований кому ананистов , бюджет был напечатан полностью: статьи дохода и расхода, и тут же нашелся прилежный математик, который подбил обе колонки, и что вы себе думаете? Та..ак не сошлось! с тех пор его просто не публикуют в раскрытом виде.
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Власть и кто при ней по принципу - Бери сколько хочешь, я себе ещё нарисую. Кабмин подготовит проект Госбюджета-2020 ко второму чтению до 3 ноября, - Маркарова - Цензор.НЕТ 2277
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Максим Гольдарб с Тарасом Галайдой.
6 ч. ·

Помнится, герой сериала Голобородько посылал МВФ, зрителям нравилось, они умилялись.
Став избранным, не из кино, президент, наоборот, стесняется, юлит, говорит, что, мол, фонд «требует рыночные цены» (о газе). А мы, говорит, мол, все равно с лета их для людей снижаем.
Неправда, президент. Это не Вы их снижаете, это европейский газовый рынок просел в сезонной цене: Вы же, наоборот, по требованию непосылаемого теперь Вами мвф готовитесь их уравнять с ценой для промышленности и поднять их для людей до 12-14 тыс грн за 1000 кубометров.
А ещё за это короткое время ваши люди успели поднять тарифы на воду, на транспортировку газа, на тепло. Серьезно, снижаете? 🙂
Что Вам мешает имплементировать выигранное нами судебное решение о незаконности формулы цены на газ? Ничего, но Вы этого не делаете. Вы говорите, что «процент дохода семьи будет уменьшаться и мы это гарантируем», но при этом ваши люди уменьшают количество субсидиантов и ничегошеньки не делают и, самое основное, не планируют делать для увеличения доходов граждан страны.
Напомню, что в Украине законодательно установлен максимальный процент от дохода, который нужно платить за жкх, в 15 %! Фактически же большая половина страны вынуждена платить почти половину. А пенсионеры, задумайтесь, президент, от 45 % до 275 %!
Даже трудящийся человек со среднестатистическим заработком в 8483 грн (10537 грн - 19,5%) и средней платёжкой в 3500 грн отдаёт под 40 %.
Займитесь этим, президент. Этот перекос, продолжающееся разорение украинских домохозяйств, людей - это вопрос государственной, национальной безопасности. И, кстати, это Ваше предвыборное обещание. Инструментарий у Вас есть, мы уже дали, нужно, мы ещё дадим. Разгоните собранных идиотов, наберите нормальных разумных людей.
ДелайТЕ, президент.Кабмин подготовит проект Госбюджета-2020 ко второму чтению до 3 ноября, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6902
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