 26-летний россиянин, преследуемый в РФ за участие в акциях протеста против власти, попросил убежища в Украине, - Госпогранслужба

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине.
В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.
После проведения необходимых мероприятий гражданин соседней страны был направлен в органы Государственной миграционной службы Украины.
Расстрелять гниду на месте, кацапуру.
Отседова - это что мля за слово, запоребриковая портянка?
Опарышей развёл у себя в гузле? Всех сам сьедаешь, или часть на рыбалку засушил?
Мамке ракообразной оставил Опарышей погрызть?
Если такой идейный - пусть в России выступает против режима.
А друг он засланный? 🤔 😊
Нех тут кацапам плодиться и вонять кацапсиной. Хай у себя в Мухосранске сидят.
в нормальные страны свой сраный русский мир.