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Все про:Госпогранслужба (3501) Россия (74095) убежище (225) Черниговщина (600)

 26-летний россиянин, преследуемый в РФ за участие в акциях протеста против власти, попросил убежища в Украине, - Госпогранслужба

26-летний гражданин РФ, прибывший в понедельник в пункт пропуска "Сеньковка" в Черниговской области, попросил в Украине политического убежища.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Во время прохождения иностранцем пограничного контроля он обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины с просьбой о предоставлении ему политического убежища в Украине.

В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гражданка РФ, которую преследуют рейдеры-госслужащие, попросила убежища в Украине, - Госпогранслужба

После проведения необходимых мероприятий гражданин соседней страны был направлен в органы Государственной миграционной службы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3155206
 
 
 Топ комментарии
 
Есть один блогер типа беженец из-за поребрика, который получил гражданство Украины. Весь такой правильный на видео. Хуйло и СССР хаял, а зимой 2018 года начал снимать видосы в поддержку Шмаркли и хаять Порошенко. Главное он его ранее хвалил, мол в Европу украинцев тянет, экономику поднимает, дороги, заводы стоит и т.п., а потом резко стал зубожинцем, у которого всио прапала.
Нех тут кацапам плодиться и вонять кацапсиной. Хай у себя в Мухосранске сидят.
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Тест в квартале пройдет без проблем 26-летний россиянин, преследуемый в РФ за участие в акциях протеста против власти, попросил убежища в Украине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2541
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Зайди в свое Управление по ул. Мироносицкая 2. Там в каждом кабинете портреты 2х карликов на фоне аквафреша?
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Нужно жать 2 месяца на изучение украинского языка и истории. Потом эказамен, сдаст дать убежище, а если нет пинком назад на родину-уродину
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сам чого російською пишеш? Чи ти думаєш в ФСБ не можуть вивчити мову?
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Сразу к психиатру его. Не в той стране он просит политического убежища. В Украине если не выдадут обратно то убьют. Уже не говорю о уровне и условиях жизни ничем не отличающемся чем на Рашке.
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Кто "мы"? Я не рад любой русне из-за поребрика.
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Это твои внутренне-норвежские проблемы, чувачок.
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Повесить москаля этого, о чем с ним базарить.
Расстрелять гниду на месте, кацапуру.
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Слышь, кацапура, Сдрисни.
Отседова - это что мля за слово, запоребриковая портянка?
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слопатоед! с лопаты поел, почисть зубы унитазным ершом!
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Петух, иди х*р из говна в свое очко затолкай, как вы там любите у себя.
Опарышей развёл у себя в гузле? Всех сам сьедаешь, или часть на рыбалку засушил?
Мамке ракообразной оставил Опарышей погрызть?
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дядь, а ты уже долепил своего личного пятуха из говна? кокошник не мешает дерьмо собирать?
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На прапорі - знак питання. Невже не зрозуміло?🇺🇦😊
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это плохая практика давать убежище гражданам рефии.
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У нас своей ваты предостаточно
Если такой идейный - пусть в России выступает против режима.
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Перевірити як слід. І прийняти рішення - або ласкаво просимо і нехай щастить, або геть звідкіля прийшов, висолопивши мову.
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Женится на украинке, получит квартиру, работу. Хорошо, когда есть надежное убежище.
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Неа, лучше Расстрелять его у погранперехода.
А друг он засланный? 🤔 😊
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Ухахахаха получит квартиру 😂 😂🤣😂🤣
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Есть один блогер типа беженец из-за поребрика, который получил гражданство Украины. Весь такой правильный на видео. ***** и СССР хаял, а зимой 2018 года начал снимать видосы в поддержку Шмаркли и хаять Порошенко. Главное он его ранее хвалил, мол в Европу украинцев тянет, экономику поднимает, дороги, заводы стоит и т.п., а потом резко стал зубожинцем, у которого всио прапала.
Нех тут кацапам плодиться и вонять кацапсиной. Хай у себя в Мухосранске сидят.
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это случайно не семейка долбоящеров с канала "Строим дом сами" или чтото типа этого?
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Да, какой-то дятел, который что-то там строит 26-летний россиянин, преследуемый в РФ за участие в акциях протеста против власти, попросил убежища в Украине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5706
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Ne iz xorosej zyzny bezyt s rosiji molodioz.Ocen mnogo vo vsej Evrope teper prosit ubezice imeno s rosiji
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В Беларусь ему !!!там самое то , убежище !!
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Украинцы едут работать, россияне в убижище. Обмен работяг на хулиганов.
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гнать в шею, и всех любителей раши вместе с такими как он, из страны нахрен...
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Этим кацапам тут верно мёдом намазано, лезут и лезут. Гнать взашей, пусть свою сраную рашку меняют в конце то концов, а то попривыкали - чуть что, сразу бегут разносить
в нормальные страны свой сраный русский мир.
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Как мы видим, даже получив политическое убежище, никто не сможет гарантировать ему безопасную жизнь. К сожалению, агентуры рашистской здесь полно и они могут в любой момент убрать сбежавших от режима оккупантов.
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Зелёная шмаркля обещал всех кацапов подобрать, паспорта им выдать, вот лезет всякая срань в Украину.
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