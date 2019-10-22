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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Песков (970) саммит (753) нормандская четверка (731)

 Конкретной даты "нормандской встречи" нет из-за "меняющейся позиции одной из сторон", - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают бессмысленным говорить сейчас о конкретных сроках проведения встречи в "нормандском формате".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может. Вы знаете позицию Путина: сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", - отметил Песков.

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На вопрос, не считают ли в Кремле, что "нормандский формат" зашел в тупик, пресс-секретарь президента согласился: "Действительно, нормандскому формату сейчас тяжело".

Песков напомнил, что ""нормандский формат" в свое время согласовал некий комплекс договоренностей, а одна из сторон-участниц формата допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту".

Источник: https://censor.net.ua/n3155205
 
 
 Топ комментарии
 
Животрорящі звіздюлі Майдану допомагають Зє, звичайно через силу, стати умовним патріотом України.
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Животрорящі звіздюлі Майдану допомагають Зє, звичайно через силу, стати умовним патріотом України.
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Норманському формату важко Конкретной даты "нормандской встречи" нет из-за "меняющейся позиции одной из сторон", - Песков - Цензор.НЕТ 9054 А кому тепер легко?
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Нужно формировать парамилитарные формирования из националистов всех мастей для штурма Донецка и Луганска.Снабдить всем необходимым - и с Богом!!!
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Конкретной даты "нормандской встречи" нет из-за "меняющейся позиции одной из сторон", - заявила одна зі сторон
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Позиции парашников похлеще чем в "Камасутре"..
🤗
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ну зебильо же боится самоубиться, поэтому и юлит и перед кацапами, и перед зелошьем, и перед украинцами -одной сракой на трех стульях
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Через неделю, то же самое повторят в ЕС. От украинской стороны, не с кем договариваться.
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Переведем "пургу" Пескова : в Кремле ищут возможность не проводить саммит в Париже(или отложить его) по причине того , что у Украиньі обозначилась явная поддержка со стороньі Франции и Германии , которьіе настроеньі на результативньіе переговорьі. Отсюда и недавние звонки Путину , которого "затаскивают" на саммит вдвоем , Макрон и Меркель.
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после того.как рашист в свое время нарушил некий комплекс Будапештских договоренностей, льется кровь и все идет тяжело, ибо с куйлом иначе быть не может
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