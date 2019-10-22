 Конкретной даты "нормандской встречи" нет из-за "меняющейся позиции одной из сторон", - Песков

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может. Вы знаете позицию Путина: сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", - отметил Песков.

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На вопрос, не считают ли в Кремле, что "нормандский формат" зашел в тупик, пресс-секретарь президента согласился: "Действительно, нормандскому формату сейчас тяжело".

Песков напомнил, что ""нормандский формат" в свое время согласовал некий комплекс договоренностей, а одна из сторон-участниц формата допускает отхождения от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту".