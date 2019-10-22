EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  479  4
Все про:журналистика (2484) Порошенко (17844) 1+1 (97) Европейская Солидарность (143)

 "Провластный телеканал "1+1" пробил очередное дно": "Евросолидарность" про обвинения Порошенко в повышении тарифов в Виннице

Фракция "Европейская солидарность" заявляет, что сюжет канала "1+1" о том, что пятый президент Украины Петр Порошенко "шантажирует" винничан повышением тарифов на водоснабжение - очередная ложь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Провластный телеканал 1 + 1 пробил очередное моральное дно. В своей очередной лжи они обвинили в повышении тарифов на водоснабжение в городе Виннице лично  Пятого президента Украины Петра Порошенко, который таким образом якобы лично "шантажирует" винничан", - говорится в сообщении.

"Евросолидарность" отмечает, что формирование тарифов на коммунальные услуги - это компетенция соответствующего городского совета. Пятый президент Украины Петр Порошенко не мог и не может быть причастным к формированию тарифов.

"Сплошная ложь стала визитной карточкой телеканала Игоря Коломойского. Такая редакционная политика противоречит любым стандартам журналистики и является недостойной попыткой отвлечь внимание граждан Украины от очевидных провалов в экономической и социальной политике новой власти", - подытожили в партии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко: Судебная реформа "Слуг народа" заставит украинцев искать справедливости в судах за границей

Источник: https://censor.net.ua/n3155201
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
1+1 давно уже нужно было засудить.. теперь ведь не президент, никто не скажет что это политическое давление.. щими их Петя за их ложь в европейский судах, люди должны знать правду, а лжецы должны быть наказаны!
 показать весь комментарий
 
 
Как нужно себя не уважать, чтобы смотреть г+г?
 показать весь комментарий
 
 
Европеские суды ссали чихали на пэтю с высокой колокольни.Пусть идет в свои отрехформированные.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх