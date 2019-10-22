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 Политика Украины
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Все про:кредит (2128) Евросоюз (12633) Маркарова (75)

 Украина может получить очередной транш макрофинансовой помощи ЕС до конца года: осталось одно условие, - Маркарова

Украина может получить второй транш макрофинансвой помощи от Европейского Союза до конца 2019 года при условии принятия законодательства о финансовом мониторинге и находясь в программе МВФ.

"У нас остается еще одно условие - приведение правил финансового мониторинга в соответствие с IV Европейской директивой. Законопроект разработан, подан, сейчас отрабатывается двумя парламентскими комитетами. Надеюсь, в ближайшее время мы с Верховной Радой сможем его принять", - сказала Маркарова на пресс-брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом она отметила, что Украина должна находиться в программе МВФ.

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"Чтобы начать выборку средств, нужно будет находиться в программе МВФ... У нас есть открытая возможность до конца года этот транш получить", - сказала она.

Напомним, 14 сентября 2018 года Украина и Евросоюз подписали кредитное соглашение о предоставлении четвертой программы макрофинансовой помощи на 1 млрд евро. Первый транш на 500 млн евро по этой программе Украина получила 11 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/n3155199
 
 
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Нехай МВФ іде в сраук - обов"язково до виконання!(С)
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Ти, зелений довбень для початку хоч прочитай що таке МВФ і що з нами буде, якщо вони з нами перестануть працювати. Думаєш ЗекоМанда, не послала би іх в сраку якби все було як ти кажеш?)) Навіть вони розуміють шо без МВФ на нас кришка ГРОБА впаде, тільки не такісзебільні як ти.
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Ну какая бл... помощь?!?! Ну когда вы врать перестанете??? Кредит это бл..., К-Р-Е-Д-И-Т!!! на нашу шею, как немецкая бл... принимаем со всех сторон, тьфу, это не я сказал, это до меня было.
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Мені на секунду здалося що Британія знаходиться десь посеред Сайберії. Украина может получить очередной транш макрофинансовой помощи ЕС до конца года: осталось одно условие, - Маркарова - Цензор.НЕТ 6935
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"НАХОДИТСЯ В ПРОГРАММЕ МВФ". Больше ничего говорить не надо. А чтобы быть там, надо кинуть Беню. ГЫ-ГЫ!
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Последнее условие МВФ:Маркарова должна похудеть.
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Беня и Михо правильно говорят.Послать МВФ на три популярные буквы и вылазить из долгов самостоятельно.Яркий пример- Аргентина.Эти монетарники в коротких штанишках с помочами угробят всех пенсионеров и слабых,молодых мам с детками.Геноцид самый яркий.Разве это либералы? Злая мачеха!!!
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