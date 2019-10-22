 Моим заместителям приходят сообщения, что их близкие погибнут, - Милованов рассказал об угрозах от уволенных коррупционеров

Об этом он сказал на сегодняшнем брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, отвечая на вопрос о предложении олигарха Игоря Коломойского уйти в отставку, Милованов сказал, что не комментирует подобные вещи.

"Я – министр экономики, я не комментирую просьбы людей, бизнесменов написать заявление об увольнении. Это правильно, я думаю. Это так в развитой стране должен вести себя чиновник, который является ответственным. Если есть процесс, есть определенные правила. Это не должно быть шоу. Мы должны работать. Моя задача – развивать экономику, прогнозировать экономику, моя задача – приватизировать те активы, которыми государство неэффективно пользуется. Моя задача – изменить людей, уволить тех, кто ворует. Я этим занимаюсь", - заявил министр экономики.

Смотрите также: "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем. ВИДЕО

В то же время он отметил: "Я не комментирую то, что говорит бизнес. Много бизнеса будет недовольно или не будет понимать, это нормально... Например, моим заместителям угрожают, их семьям угрожают за то, что они увольняют коррупционеров с государственных предприятий. Им приходят СМС-ки о том, что их родственники погибнут, тому подобное".

Напомним, Милованов накануне выразил мнение, что номер "Квартала", в котором высмеивается поджог дома экс-главы НБУ, может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине.

Коломойский назвал за это Милованова дебилом. По его мнению, если на инвестиционный климат влияет юмор в развлекательной передаче, то "инвестклимата вообще нет".

Как сообщалось, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.