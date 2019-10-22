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 Политика Украины
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Все про:угрозы (633) Минэкономразвития (497) Милованов Тимофей (37)

 Моим замам приходят сообщения, что их близкие погибнут, - Милованов рассказал об угрозах от уволенных коррупционеров

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сообщил об угрозах, которые поступают в адрес его заместителей якобы от коррупционеров, недовольных увольнением с госпредприятий.

Об этом он сказал на сегодняшнем брифинге, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, отвечая на вопрос о предложении олигарха Игоря Коломойского уйти в отставку, Милованов сказал, что не комментирует подобные вещи. 

"Я – министр экономики, я не комментирую просьбы людей, бизнесменов написать заявление об увольнении. Это правильно, я думаю. Это так в развитой стране должен вести себя чиновник, который является ответственным. Если есть процесс, есть определенные правила. Это не должно быть шоу. Мы должны работать. Моя задача – развивать экономику, прогнозировать экономику, моя задача – приватизировать те активы, которыми государство неэффективно пользуется. Моя задача – изменить людей, уволить тех, кто ворует. Я этим занимаюсь", - заявил министр экономики.

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В то же время он отметил: "Я не комментирую то, что говорит бизнес. Много бизнеса будет недовольно или не будет понимать, это нормально... Например, моим заместителям угрожают, их семьям угрожают за то, что они увольняют коррупционеров с государственных предприятий. Им приходят СМС-ки о том, что их родственники погибнут, тому подобное".

Напомним, Милованов накануне выразил мнение, что номер "Квартала", в котором высмеивается поджог дома экс-главы НБУ, может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине.

Коломойский назвал за это Милованова дебилом. По его мнению, если на инвестиционный климат влияет юмор в развлекательной передаче, то "инвестклимата вообще нет".

Как сообщалось, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.

Источник: https://censor.net.ua/n3155196
 
 
 Топ комментарии
 
По щеке сползла скупая слеза. Бедный мальчик!
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А ты на что рассчитывал что корумпированная банда вот так запросто отползет от кормушки.ТУТ ВОПРОС КТО КОГО?
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Ну и че ты нам это говоришь? А не авакяну или прокурору?
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По щеке сползла скупая слеза. Бедный мальчик!
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А ты на что рассчитывал что корумпированная банда вот так запросто отползет от кормушки.ТУТ ВОПРОС КТО КОГО?
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Ну.ну. Языком мести, не мешки ворочать. Кому смс ки приходили, по какому поводу, понесли заявление в полицию или нет? Без этого всего это пустопорожний треп "дебила", как заявил уважаемый Игорь Валерьевич!
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Ну и че ты нам это говоришь? А не авакяну или прокурору?
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K04EGR IV

@K04EGR

В своем последнем выпуске Дубинизмов депутат Дубинский назвал Саакашвили "зашквареним корупціонером країни", поставив его на одну ступень с такими ублюдками, как насиров. Михо, прекрати ползать на коленях перед этой грязью. В Украине будущего для тебя, как и для всех нас, нет.https://twitter.com/i/status/1186564756834062336
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Будущее Михо ждет его в Грузии, но он сцыт своего будушего как огня. Ибо во.
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А чего же ты, антикоррупционер ползаешь и извиняешься перед бюджетной воровкой? Чего же ты, "эффективный менеджер" прогнозируешь стране чуть ли не дефолт из-за каких то куплетов? Где вас понабрали таких гениев?
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Видимо, Милованов, не такой идиот как ты Моїм заступникам приходять повідомлення, що їхні близькі загинуть, - Милованов розповів про погрози від звільнених корупціонерів - Цензор.НЕТ 1476
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Коломойский назвал за это Милованова дебилом. По его мнению, если на инвестиционный климат влияет юмор в развлекательной передаче, то "инвестклимата вообще нет". - ну так он в чем то прав и вообще с этим номером и хором - тупо подняли бурю в стакане , так скоро и гонтареву канонизируют
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Предлагаю создать международный Фонд помощи и поддержки Гонтаревой. Издеваются над бедной женщиной. Или не бедной?
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От менi цiкавоскiльки ж награбувада Гонтарева. Повиннi ж бути якicь розслiдування або документи. Бородату шльондру Дубiнського прошу не цитувати.
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этот фонд давно уже существует. Называется : "Государственный бюджет Украины". Поддерживал Гонтареву 5 лет, причем так рьяно, что еще на один из самый дорогих городов мира осталось заначек.
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Протягивание продажи земли во время войны и превращение Украины в латифундию, где земля будет принадлежать нескольким латифундистам, однозначно вызовет гнев и живых и мертвых и нерожденных украинцев. И этот гнев уничтожит не только близких причастных к этой афере века но и уничтожит все их роды.
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Послушать Милованова, так к нему в заместители можно только сиротам идти.
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Продажа Земли в Украине? В
Аргентине и Бразилии уже был опыт продажи земли - результат 18 латифундистов на
44 миллиона населения в Аргентине и 30
латифундистов на 209 млн. населения в Бразилии. Украинцы! Вы хотите оказаться
там, где Аргентина и Бразилия?
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да,я бы не отказался иметь 1868 млрд ВВП вместо украинских неполных 300 ( с теневой экономикой).
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Нащо тільки не підеш щоб підняти свою значимість. П.здец - погрожують міністру с/г, може тобі ще УБД виписати?
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Мелкий тупой шантажист. Кому ты нахрен нужен. Все решают за тебя марионетка, шут гороховый или как там тебя недорозумение ты наше.
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А давайте про це в Вєчєрнєм кварталє пожартуємо .Постєбьомся над міністром,якого Бєня опустив !
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это статья 129 - угроза убийством, от 6 месяцев до 2 лет, если в составе группы - от 3 до 5 лет.
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Теперь везде нерерывное шоу, все по приколу...
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Так Баканов такой же, будут друг другу мычать в трубку...
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Вот ещё нашлась работа для прокуратуры И СБУ, выявить лиц которые пишут угрозы.
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