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 Политика Украины
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 У Штайнмайера подтвердили встречу с Зеленским в Токио: будут обсуждать актуальные европейские и внешнеполитические вопросы

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен провести 23 октября короткую неформальную встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Укринформу" в ведомстве главы немецкого государства.

"Федеральный президент встретится с Владимиром Зеленским в Токио в среду, 23 октября", - сказала представительница ведомства.

По ее словам, стороны проведут "общую беседу по актуальным европейским и внешнеполитическим вопросам".

Встреча пройдет в узком кругу.

Как сообщалось, ранее Зеленский и Штайнмайер встречались во время первого официального визита украинского президента в Берлин в июне 2019 года.

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В Токио 22 октября оба лидера приняли участие в церемонии интронизации императора Нарухито и императрицы Масако.

Штайнмайер находится в Токио 20-23 октября с официальным визитом.

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Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты прошли и в других городах Украины, и за рубежом.

Источник: https://censor.net.ua/n3155195
 
 
 Топ комментарии
 
Встреча пройдет в узком кругу.

Правильно. И потом можно брехать, что угодно.
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і ту, видно, будуть рішати особисті проблеми клована (може, і бені) в процесі запропонованої Хуйлом капітуляції України по всім напрямкам російсько-української війни та ліквідації суверинітету держави Україна як такої
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нові формули по здачі України напарить
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Боже, дай Украине сил и мудрости выдержать эту зеленую пошесть!
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Встреча пройдет в узком кругу.

Правильно. И потом можно брехать, что угодно.
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Необходимо будет требовать опубликования их разговора. Сейчас это в моде, думаю они оба не откажут.
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Моника откажет. Она уже заявила, что против любых публикаций ее разговоров.
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Кстати, прошло почти незамеченным. Новая выдающаяся "победа" Зели во внешней политике - Болгария начала строительство сооркжений "Турецкого потока" на своей территории. Правда класс, зелебобики?
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Ага, верните Пецю взад, при Пеце потоки совсем не строились, даже уже уложенные трубы разбирали, ага.
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Кстати, таки да, Южный поток разбирали.
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і ту, видно, будуть рішати особисті проблеми клована (може, і бені) в процесі запропонованої ****** капітуляції України по всім напрямкам російсько-української війни та ліквідації суверинітету держави Україна як такої
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Не мешайте наполеону Зе отдыхать в Японии а то он устал от внутренней жизни страны и дна которое он приближает и ударился в зарубежные визиты
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Я почему то знаю, что они будут обсуждать....
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Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер намерен провести 23 октября короткую неформальную встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Источник: https://censor.net.ua/n3155195
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Раніше був анекдот про короткий робочий день У Штайнмайера подтвердили встречу с Зеленским в Токио: будут обсуждать актуальные европейские и внешнеполитические вопросы - Цензор.НЕТ 147
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Сообщают, что Зеленский в Токио встретится со Штайнмайером.
Лучше бы с Альцгеймером - этот немец, по крайней мере, никаких формул Украине не навязывал.
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Helgi Sharp с Ol Sharp.

Зе летит на интронизацию императора. В Токио. Так как японские женские имена заканчиваются, в основном, на -ко (Юрико, Акико - ударение на последний слог), на одном их сайте в анонсе этого события встретил モニコ・ゼレンスキー В переводе: Монико Зеленски. Через какое-то время "ошибку" исправили, но приятный осадочек остался.)
...живёшь себе такой энергичный, марафоны словоблудия устраиваешь, фамилию Штайнмайера выговаривать учишься, даже считаешь себя президентом. Вот только мировая слава приходит немного не с той стороны, с которой хотелось бы. Впрочем, зачем я о грустном? Приятной интронизации тебе, МоникО! В смысле, банзай!😏
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Чим то влада продажних українофобів ЗЕбілів екс - блазня ...резидента- капітулянта схожа з Центральною Радою Павла Скоропадського, і які можуть повторити гірку долю цього зрадника Скоропадського. Який 14 листопада 1918 під тиском своїх проросійських налаштованих членів виходить що антиукраїнського уряду ведучи таємні продажні переговори з білогвардійцями раптом несподівано видав указ про конфедерацію з майбутньою не більшовицькою Росією. У відповідь на таку зраду піднявся весь український народ. А почалася підготовка масштабного всеукраїнського повстання проти продажного гетьмана. Був створений керуючий орган - Директорія, до складу якої увійшли - В.Винниченко, С.Петлюра, Ф.Швець, А.Макаренко .... Почався великомасштабний наступ на Київ. 18 листопада в жорстокому бою під Мотовилкою повстанці вщент розгромили гетьманські й німецькі частини. Німці боягузливо склали збою і здалися в обмін на безперешкодний пропуск на батьківщину, оголосивши про свій нейтралітет. 14 грудня Юда гетьман німецький і кацапський продажний холуй виродок відрікся від влади і зі зі своєю наближеною зграєю зрадників боягузливо втік з німцями.
І вже 19 грудня українські війська армії Директорії з боями увійшли до Києва. Владу взяла Українська Директорія. Була відновлена наша рідна українська суверенна держава УНР і без ніяких кацапських федерацій. Ніяким скоропадам, зекам, блазням... українським народ ніколи не дозволить злочинно плюндрувати і знищувати Українську державу.
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