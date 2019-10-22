 У Штайнмайера подтвердили встречу с Зеленским в Токио: будут обсуждать актуальные европейские и внешнеполитические вопросы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили "Укринформу" в ведомстве главы немецкого государства.
"Федеральный президент встретится с Владимиром Зеленским в Токио в среду, 23 октября", - сказала представительница ведомства.
По ее словам, стороны проведут "общую беседу по актуальным европейским и внешнеполитическим вопросам".
Встреча пройдет в узком кругу.
Как сообщалось, ранее Зеленский и Штайнмайер встречались во время первого официального визита украинского президента в Берлин в июне 2019 года.
В Токио 22 октября оба лидера приняли участие в церемонии интронизации императора Нарухито и императрицы Масако.
Штайнмайер находится в Токио 20-23 октября с официальным визитом.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
6 октября в Киеве на Майдане Независимости участники акции "Остановим капитуляцию" против "формулы Штайнмайера" митинговали у здания Офиса президента и парламента. Участники считают, что проведение выборов на временно оккупированном Донбассе и предоставление особого статуса противоречит Конституции. Также протесты прошли и в других городах Украины, и за рубежом.
Правильно. И потом можно брехать, что угодно.
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Раніше був анекдот про короткий робочий день
Лучше бы с Альцгеймером - этот немец, по крайней мере, никаких формул Украине не навязывал.
Зе летит на интронизацию императора. В Токио. Так как японские женские имена заканчиваются, в основном, на -ко (Юрико, Акико - ударение на последний слог), на одном их сайте в анонсе этого события встретил モニコ・ゼレンスキー В переводе: Монико Зеленски. Через какое-то время "ошибку" исправили, но приятный осадочек остался.)
...живёшь себе такой энергичный, марафоны словоблудия устраиваешь, фамилию Штайнмайера выговаривать учишься, даже считаешь себя президентом. Вот только мировая слава приходит немного не с той стороны, с которой хотелось бы. Впрочем, зачем я о грустном? Приятной интронизации тебе, МоникО! В смысле, банзай!😏
І вже 19 грудня українські війська армії Директорії з боями увійшли до Києва. Владу взяла Українська Директорія. Була відновлена наша рідна українська суверенна держава УНР і без ніяких кацапських федерацій. Ніяким скоропадам, зекам, блазням... українським народ ніколи не дозволить злочинно плюндрувати і знищувати Українську державу.