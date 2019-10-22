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 Общество, Шоу-бизнес
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Все про:МВД (7968) правила (56) водительские права (91)

 В Украине изменились правила выдачи водительских прав

В Украине с 19 октября вступили в силу новые правила выдачи водительских прав.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию Главного сервисного центра МВД Украины.

Изменения касаются будущих водителей и автошкол и призваны снизить административный контроль в сфере подготовки водителей, упростить аккредитацию заведений, а также должны усовершенствовать процедуру получения и обмена прав.

Основные нововведения, которые касаются процедуры подготовки водителей:

  • допускается индивидуальный порядок подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей;
  • практический экзамен сдается в территориальном центре МВД, в котором успешно сдан теоретический экзамен;
  • срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращено с 10-ти до 2-х лет;
  • возможность фото- и видеофиксации во время сдачи экзаменов;
  • свидетельство об окончании автошколы в бумажном виде не выдается, вместо этого в электронном виде вносится в Единый реестр МВД.

Кроме этого, во взаимодействии территориальных органов МВД с автошколами введен электронный обмен информацией. Преподаватели и инструкторы по вождению обязаны вносить в специальный электронный журнал информацию о времени проведения теоретических и практических занятий, а также о транспортном средстве для практического занятия.

Данная инициатива позволит ввести мониторинг знаний каждого слушателя.

Также изменилась процедура аккредитации автошкол. В частности, функцию аккредитации передали региональным сервисным центрам МВД, а сертификаты, выданные после 5 июля 2016 года, считаются бессрочными.

Отметим, процедура оформления водительского удостоверения также изменилась:

  • получить или обменять права невозможно без отметки о месте регистрации в документе, удостоверяющем личность;
  • в особых отметках водительского удостоверения предусмотрено внесение информации о группе крови и резус-факторе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155194
 
 
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Пока в основном были правила продажи удостоверений а не выдачи
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"срок действия свидетельства об окончании автошколы сокращено с 10-ти до 2-х лет;"

теперь что ни делается, всё только в худшую сторонуИсточник: https://censor.net.ua/n3155194"
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Как платили взятки, так и платим...….

Зачем зебилам эти изменения????
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Хуже нет жить в эпоху перемен.Необоснованных..
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