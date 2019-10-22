 Верховный Суд снова перенес рассмотрение дела Балабухи

Как сообщает Цензор.НЕТ, прошлое заседание было перенесено из-за того, что представители прокуратуры не смогли должным образом подтвердить свои полномочия для участия в заседании. На этот раз один из прокуроров, представитель ГПУ, подал в суд заявление о том, что не может принять участие в процессе, поскольку сейчас проходит военно-врачебную комиссию.





Адвокаты Балабухи напомнили судьям, что по закону участие прокурора от ГПУ в заседании не является обязательным и попросили не затягивать процесс. Однако судьи, посовещавшись на месте, приняли решение перенести рассмотрение дела на пока неопределенную дату.