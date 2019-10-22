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 Общество
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Все про:суд (22652) Балабуха (7)

 Верховный Суд снова перенес рассмотрение дела Балабухи

Сегодня, 22 октября, Верховный Суд опять не начал рассмотрение кассационной жалобы защиты танкиста, офицера ВСУ Дмитрия Балабухи, которого осудили за убийство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, прошлое заседание было перенесено из-за того, что представители прокуратуры не смогли должным образом подтвердить свои полномочия для участия в заседании. На этот раз один из прокуроров, представитель ГПУ, подал в суд заявление о том, что не может принять участие в процессе, поскольку сейчас проходит военно-врачебную комиссию.

Верховный Суд снова перенес рассмотрение дела Балабухи 01

Адвокаты Балабухи напомнили судьям, что по закону участие прокурора от ГПУ в заседании не является обязательным и попросили не затягивать процесс. Однако судьи, посовещавшись на месте, приняли решение перенести рассмотрение дела на пока неопределенную дату.

Источник: https://censor.net.ua/n3155193
 
 
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Молодцы.
Можно как с Торнадой вообще похерить рассмотрение а Балабухе пришить беспорядки в камере.
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«Люди говорят, что Дима собирался садиться в маршрутку, показал УБД (удостоверение участника боевых действий. - Авт.) - и тут на него набросился этот пассажир. Почему этого человека возмутило то, что Дима атошник. Начал обзывать, толкать, дальше ударил в грудь и вытолкал вон. Здоровый крепкий дядька толкал и обзывал невысокого худощавого парня, который перед тем четыре года провоевал, чтобы другие жили в мире. Сдерживал наступление "русского мира" в горячих точках, чтобы в других городах не претерпели ужасов войны - воевал и за этого… гм… пассажира тоже. Он не пожалел для своего народа самого дорогого - и вот что в итоге получил: дерзкое хамство, наглость, оскорбления и удар грудь» © Глава пресс-службы бригады
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