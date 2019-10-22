 Сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко: "Министр Кутовой вымогал взятки и против него работало НАБУ"

Об этом на своей страницеи в Фейсбуке написал ранее сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко, комментируя гибель экс-министра аграрной политики Тараса Кутового, передает Цензор.НЕТ.

"По своему опыту могу сказать одно. Осенью 2017 г. Кутовой начал шантажировать одного из производителей алкогольных напитков и блокировал поставки спирта на его предприятии, так как собственник (в отличие от всех других) отказался платить ему дань. Почему согласились все остальные? Потому что 50-60% этого рынка находится в тени и все себе свободно выпускают на одну акцизную марку по пять бутылок водки - есть из чего те взятки заносить. А вот владелец, о котором идет речь, имеет принципиальную позицию относительно коррупционеров, к тому же имеет открытые линии кредитования в международных банках, поэтому вся бухгалтерия и производство абсолютно прозрачны, и каждый год проводится полный аудит", - рассказал он.

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"Короче говоря, обратился он ко мне, потому что мы были знакомы, и поехали вместе в НАБУ. Состоялась встреча с руководством и оперативное сопровождение дела было возложено на старшего детектива Болгова. Меня планировалось представить министру в качестве доверенного лица владельца завода и именно я должен был передать первый транш в размере 0,5 млн $ Кутовому или одному из его заместителей. Однако к сожалению случилось так, что детектив Болгов оказался продажной сволочью и операция была сорвана - увы его не удалось осудить и отправить в тюрьму - только уволить. ... Кутовой как вы понимаете, также избежал ответственности, поскольку дальнейшие контакты с ним уже не имели смысла", - добавил Шевченко.

Напомним, 21 октября экс-министр Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе под Полтавой.



