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Все про:Атлантика (15) Денисова (521) моряки (943) пропавший без вести (7)

 Судьба пропавших в Атлантическом океане украинских моряков неизвестна, - Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что по состоянию на 22 октября Украина не получила никакого официального ответа по актуальной информации по поводу поиска 6 украинцев, членов экипажа судна Bourbon Rhode.

Об этом Денисова сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, судьба Андрея Измаильского, Александра Коршикова, Вячеслава Ковальчука, Евгения Мельгунова, Олега Кравца, Дмитрия Козырева - неизвестна.

Отмечается, что Денисова обратилась к главе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине и вице-президенту Международного комитета Красного Креста с просьбой способствовать эффективному поиску пострадавших граждан Украины.

Напомним, что 26 сентября в Атлантическом океане в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode" с украинцами на борту. Позже стало известно, что трое членов экипажа пропавшего судна Bourbon Rhode спасены, в том числе двое граждан Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обратился к Макрону с просьбой продолжить поиски украинских моряков с затонувшего в Атлантике судна Bourbon Rhode

Источник: https://censor.net.ua/n3155189
 
 
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Почти месяц как судно очевидно затонуло.Будьте реалистами как бы горько родным и близким ни было это признавать.Не спекулируйте на этом с имитацией работы.Спасайте более реальные случаи
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