 Наемники РФ применили на Донбассе 82-мм минометы, ПТРК и гранатометы: один украинский воин ранен, еще один получил боевую травму, - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, ночью на луганском направлении противник дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, а также из пулемета большого калибра оборудованные в районе Зайцево опорные пункты подразделений Объединенных сил.
На донецком направлении утром трижды были обстреляны позиции украинских войск вблизи Павлополя: "Здесь враг выпустил 30 мин калибра 82 мм, применил противотанковый ракетный комплекс, вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".
"По имеющейся информации, в течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил ранен, еще один получил боевую травму", - сказано в сообщении.
вот американцы хорошо отвели - и всё у них гут :"В понедельник в Литву прибыла тяжелая техника американского батальона, который будет размещен в ЛитвеВ Литву доставили танки Abrams и 21 боевую машину пехоты (БМП) Bradley."Учитесь правильно отходить у американских товарищей !
просто нужно отвести войска до Львова...
("Слуга народу")
заявив про те, що представники правлячої коаліції
готові відмовитися від риторики про Росію-аґресора
задля досягнення компромісу з Москвою, а навіть толерувати послаблення санкцій.