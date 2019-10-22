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  209  10
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Все про:Минобороны (6029) обстрел (8339) Донбасс (19714)

 Наемники РФ применили на Донбассе 82-мм минометы, ПТРК и гранатометы: один украинский воин ранен, еще один получил боевую травму, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь 5 раз. При этом на линии фронта снова раздаются разрывы запрещенных минскими договоренностями мин 82-го калибра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, ночью на луганском направлении противник дважды обстрелял из минометов калибра 82 мм, а также из пулемета большого калибра оборудованные в районе Зайцево опорные пункты подразделений Объединенных сил. 

На донецком направлении утром трижды были обстреляны позиции украинских войск вблизи Павлополя: "Здесь враг выпустил 30 мин калибра 82 мм, применил противотанковый ракетный комплекс, вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов".

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"По имеющейся информации, в течение текущих суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил ранен, еще один получил боевую травму", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3155188
 
 
 Топ комментарии
 
просто плохо отвели..
вот американцы хорошо отвели - и всё у них гут :"В понедельник в Литву прибыла тяжелая техника американского батальона, который будет размещен в ЛитвеВ Литву доставили танки Abrams и 21 боевую машину пехоты (БМП) Bradley."Учитесь правильно отходить у американских товарищей !
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ЭТАЖЕНАШИЛЮДИ!
просто нужно отвести войска до Львова...
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Головне -не стріляти. Заховатися як страуси, і ЗЄпутіна прославляти.
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просто плохо отвели..
вот американцы хорошо отвели - и всё у них гут :"В понедельник в Литву прибыла тяжелая техника американского батальона, который будет размещен в ЛитвеВ Литву доставили танки Abrams и 21 боевую машину пехоты (БМП) Bradley."Учитесь правильно отходить у американских товарищей !
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Особенно из Сирии хорошо отвели, можно сказать, сдриснули. А в Литву - это да, там очень активные боевые действия. Смелый шаг.
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ЭТАЖЕНАШИЛЮДИ!
просто нужно отвести войска до Львова...
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