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 Наемники РФ "приговорили" украинского журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы

Украинского журналиста и блогера Станислава Асеева "приговорили" к 15 годам тюрьмы по решению так называемого "Верховного суда "ДНР".

Об этом сообщает так называемая "генпрокуратура" наемников РФ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ОстроВ.

Якобы, "следователи" установили, что в период с марта 2015 года по 11 мая 2017 года он, "являясь участником экстремистского сообщества, за материальное вознаграждение, посредством каналов электронной почты, направлял участникам сообщества, подготовленные им материалы, негативно освещающие деятельность органов власти, правоохранительных органов и военных формирований "ДНР".

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Кроме того, Асееву вменяют, что он якобы выполнял задание "иностранной разведки, путем визуального наблюдения собирал сведения о местах дислокации" "народной милиции" и передавал их через интернет представителям СБУ.

Наемники РФ  также обвиняют украинского журналиста в том, что он через соцсети искал проукраински настроенных пользователей, с целью привлечения их к работе на "иностранную разведку".

Наемники РФ сообщили, что "приговор" украинскому журналисту вступил в силу.

Напоминаем, связь с донецким блогером и автором проекта "Радио Свобода" "Радио Донбасс. Реалии" Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, прекратилась 2 июня 2017 года. В июле представители группировки "ДНР" подтвердили содержание в заложниках журналиста и позволили ему встретиться с матерью.

Источник: https://censor.net.ua/n3155182
 
 
 Топ комментарии
 
Если реально работал на СБУ, то можно и обменять, если он просто дурак, по своей инициативе, то пусть сам выпутывается.
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Обменяют, дадут 100 тысяч и квартиру в Киеве.
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Если реально работал на СБУ, то можно и обменять, если он просто дурак, по своей инициативе, то пусть сам выпутывается.
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сюреализм...
ну че просто пожмем друг другу руки?
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"иностранной разведки, путем визуального наблюдения собирал сведения о местах дислокации" "народной милиции" и передавал их через интернет представителям СБУ."

Какой такой иностранной разведки, если все жители дырляндии являются гражданами Украины?
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Что-то мне подсказывает, что Зеленский или Кошевой должны срочно сочинить песню и спеть на концерте 95 квартала. Ну а что? Сеньйор голодомор, проститутка, термос, передвижение границ, горела хата и т.д. уже были. Да и тема хорошая: Не ходите на Россию гулять, бо посадят там опять... Смешно.
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А как его посадили? Он просто дома сидел, а Россия передвинула границы?
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А ты что разве не знаешь?
95 квартал еще об этом шутил на гастролях в рашке?
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про передвижение границ знаю, поэтому написал. А вот как русские посадили того, кто не ходил никуда не знаю.
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Так погугли биографию Асеева.
Он донецкий журналист.
Нельзя же вот так вот вообще ничего не знать.
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Вся проблема в том что он не акредитовался при фсб как другие светочи правды и демократии.
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