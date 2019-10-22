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 Политика Украины, Общество
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 К местному самоуправлению в правительстве особо не прислушиваются, - Филатов о Госбюджете-2020

Днепр имеет пессимистический прогноз на 2020 год. Это связано с существующим проектом нового госбюджета, в котором местное самоуправление пытаются "подстричь".

Об этом в одном из комментариев к авторской передаче на своем youtubе-канале сказал мэр Днепра Борис Филатов, сообщает Цензор.НЕТ.

"Нас, я имею в виду не только Днепр, а и все местное самоуправление, фактически пытаются снова" подстричь ". Аргументы наши не воспринимают. Не воспринимают аргументы в том числе депутатов-мажоритарщиков от Днепра и других депутатов, которые подают бюджетные правки. Я встречался со многими депутатами, которым вы дали мандат доверия. Они пытаются отстаивать интересы территориальной общины. Но особо в правительстве их тоже не хотят слышать и слушать", -  говорит Филатов.

Посмотреть программу "Спроси Филатова" можно здесь:

Источник: https://censor.net.ua/n3155179
 
 
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