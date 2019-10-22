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 Общество
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Все про:воздух (66) Гидрометцентр (591) загрязнение (123) Кульбида (40)

 Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Украины типичная для осени, ничего аномального, - директор Гидрометцентра Кульбида

Директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида констатирует, что в Украине наблюдается привычная для осени концентрация загрязняющих веществ в воздухе, ничего аномального не происходит.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на брифинге относительно ситуации с состоянием загрязнения атмосферного воздуха в Украине во вторник в Киеве.

"Та обеспокоенность, которая распространялась среди общественных организаций, распространялась средствами массовой информации, на наш взгляд, не имеет существенных оснований", - заявил он.

Директор Укргидрометцентра подчеркнул, что концентрация оксида углерода составляла от 0,1 до 1,4, что находится в пределах максимально допустимой концентрации (5 микрограмм на метр кубичный).

Кульбида отметил, что только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе было превышение предельно допустимой концентрации (ПДК), но этот показатель является характерным для осеннего периода, "это привычный режим загрязнения".

"Таким образом, можно сделать вывод, что ничего необычного с точки зрения атмосферного воздуха в Украине не случилось. Это привычные концентрации загрязняющих веществ, которые очень часто повторяются", - добавил он.

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Среди прочего директор Укргидрометцентра отметил, что обильные туманы в последнее время, а также некоторое накопление вредных веществ, являются следствием погодных условий, которые наблюдаются в октябре: сухая погода без осадков, отсутствие ветров, отсутствие перемещения приземистого слоя воздуха с верхними слоями атмосферы.

В свою очередь, директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук заявил, что в Киевской области ситуация с пожарами на торфяниках не является проблемной.

"Таким образом, можно сделать вывод, что связывать загрязнение атмосферного воздуха с пожарами на торфяниках в Киевской области безосновательно", - констатировал он.

Напомним, 19 октября сообщалось, что датчики качества воздуха показывают сильное загрязнение воздуха в Киеве. По данным ресурса AirVisual, общий индекс загрязнения в столице достигал 161 при норме от нуля до 50. Также в сети активно распространяли данные о загрязнении от SaveEcoBot.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, по официальным данным, в Киеве в воздухе ничего аномального не наблюдается.

В Киевской городской государственной администрации уверяют, что в воздухе столицы нет масштабного превышения концентрации вредных веществ.

Отметим, вчера в Раду внесли закон о предотвращении негативного влияния загрязнения воздуха на здоровье украинцев.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155178
 
 
 Топ комментарии
 
Типичное для осени... Жгут листья и бурьяны уроды и ето типично для быдла.
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Все хорошо,
Прекрасная маркиза,
Дела идут
И жизнь легка!

Ни одного
Печального сюрприза,
За исключеньем пустяка...
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парадокс, но да - клоун приносит несчастье.
причем всем и везде - куда не попрется.

Вспоминаешь Кинга поневоле...
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Анализ уровня загрязнения воздуха в Копенгагене выявил наличие в нём высокого уровня ультрадисперсных частиц. Новые результаты, полученные Google Street View в сотрудничестве с муниципалитетом Копенгагена, приводят к довольно печальным результатам в отношении ситуации с загрязнением воздуха. Результаты Google показали, что на дорогах по всему городу, особенно в центре города и на въездах на автомагистрали, например, в Люнгбивее, имели место высокие уровни ультрадисперсных частиц (UFP), которые до десяти раз превышали показатели более тихих районов датской столицы. «Для нас в Google важно использовать технологии, чтобы направить развитие общества в устойчивое русло, поэтому мы рады возможности внести свой вклад в создание более конкретных идей для борьбы за экологию», - сказала Карин Туксен-Беттманн, глава Программы Google Earth Outreach. «Копенгаген долгое время лидировал с точки зрения постановки амбициозных климатических целей и, таким образом, является важным партнером для решения глобальной проблемы чистого воздуха», - добавила она. Копенгаген, наряду с Лондоном и Амстердамом, является одним из первых городов в Европе, который будет участвовать в совместном с Google проекту по контролю за качеством воздуха. Узнать больше о Project Air View можно здесь. Около 550 копенгагенцев преждевременно умирают от загрязнения воздуха каждый год, согласно официальным данным. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что 92 процента населения мира вдыхает загрязненный воздух --
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угу... типичная - пол Украины задыхается и самолеты возвращают назад в европу ни дают посадки!!!
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только президент улетел и сразу начали пакостить...еще и в японию рейсы возвратят
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граждане Харькова из Шарма летели в Харьков, а прилетели во Львов. Говорят из-за тумана-дыма-смога не смогли сесть. Представитель компании SkyUp видать спит, а мы кукуем в аэропорту. Люди с маленькими детьми, все в акуе.
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нє, білєцькі та яроші - не франки і не піначєти. Чи діждем свого вашинґтона???
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- Иван Арнольдович, покорнейше прошу, пива Шарикову не предлагать.(с)
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В Украине особенно в большых городах очень сильное загрязнение воздуха. Кто это делает ? Вы же сами украинце и себя травите . Как загрязняют воздух маршрутки и зачем они вообще в Украине ? Почему их не заменить большими автобусами ? Кто вам виноват ?
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это всё зе надымил! вот был бы порох с луценчихой всё ок бы было
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вот ты понимаешь, что было бы ок, не будь зе...но остальных 73%
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парадокс, но да - клоун приносит несчастье.
причем всем и везде - куда не попрется.

Вспоминаешь Кинга поневоле...
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полностью согласен, хотя ветер ведет себя непатрыотично, гас от затяжной канонады местных пуканов должен априори сноситься в сторону мордора
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Типичное для осени... Жгут листья и бурьяны уроды и ето типично для быдла.
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интєлегєнт, типа ....троєщенский !!!!! изыйди дебилоид !!!!!
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Колька, не бреши! ("Всё хорошо, прекрасная маркиза...")
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Хтось уже писав про те, що при Порошенкові такого не було?
Бо ж не було Концентрація забруднювальних речовин у повітрі України типова для осені, нічого аномального, - директор Гідрометцентру Кульбіда - Цензор.НЕТ 3345
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Все хорошо,
Прекрасная маркиза,
Дела идут
И жизнь легка!

Ни одного
Печального сюрприза,
За исключеньем пустяка...
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какая прєлєсть!!! Нє валнуйтєсь, пустілі ціклон-Б - ето уже стало традіцієй в нашем концлагєрє
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якість життя починається з якості повітря та води
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