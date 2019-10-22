 Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Украины типичная для осени, ничего аномального, - директор Гидрометцентра Кульбида

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом он сказал на брифинге относительно ситуации с состоянием загрязнения атмосферного воздуха в Украине во вторник в Киеве.

"Та обеспокоенность, которая распространялась среди общественных организаций, распространялась средствами массовой информации, на наш взгляд, не имеет существенных оснований", - заявил он.

Директор Укргидрометцентра подчеркнул, что концентрация оксида углерода составляла от 0,1 до 1,4, что находится в пределах максимально допустимой концентрации (5 микрограмм на метр кубичный).

Кульбида отметил, что только в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Львове и Одессе было превышение предельно допустимой концентрации (ПДК), но этот показатель является характерным для осеннего периода, "это привычный режим загрязнения".

"Таким образом, можно сделать вывод, что ничего необычного с точки зрения атмосферного воздуха в Украине не случилось. Это привычные концентрации загрязняющих веществ, которые очень часто повторяются", - добавил он.

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Среди прочего директор Укргидрометцентра отметил, что обильные туманы в последнее время, а также некоторое накопление вредных веществ, являются следствием погодных условий, которые наблюдаются в октябре: сухая погода без осадков, отсутствие ветров, отсутствие перемещения приземистого слоя воздуха с верхними слоями атмосферы.

В свою очередь, директор департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Владимир Демчук заявил, что в Киевской области ситуация с пожарами на торфяниках не является проблемной.

"Таким образом, можно сделать вывод, что связывать загрязнение атмосферного воздуха с пожарами на торфяниках в Киевской области безосновательно", - констатировал он.

Напомним, 19 октября сообщалось, что датчики качества воздуха показывают сильное загрязнение воздуха в Киеве. По данным ресурса AirVisual, общий индекс загрязнения в столице достигал 161 при норме от нуля до 50. Также в сети активно распространяли данные о загрязнении от SaveEcoBot.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, по официальным данным, в Киеве в воздухе ничего аномального не наблюдается.

В Киевской городской государственной администрации уверяют, что в воздухе столицы нет масштабного превышения концентрации вредных веществ.

Отметим, вчера в Раду внесли закон о предотвращении негативного влияния загрязнения воздуха на здоровье украинцев.

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