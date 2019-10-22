 В Брюсселе состоялись трехсторонние технические консультации по транзиту газа

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины", следующий этап трехсторонних переговоров состоится 28 октября.
"Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров о транзите российского газа после 1 января 2020 года. Встреча состоялась в понедельник в Брюсселе. В ее ходе стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС", - говорится в сообщении.
На встрече также шла речь о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методику тарифообразования при транспортировке газа.
Ожидается, что следующий этап трехсторонних переговоров о транзите газа состоится 28 октября.
Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши болгарские коллеги проинформировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока», и, как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии, посла РФ в Болгарии состоялась буквально сегодня", - сказал министр иностранных дел России.
По итогам переговоров Лаврова с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой стороны обсудили также сроки окончания строительства. Строительство первой ветки (для турецкого рынка) завершилось в апреле прошлого года, а вторую планируют сдать в 2020 году.