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 Политика Украины, Общество
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Все про:Брюссель (549) газовые переговоры (969) Еврокомиссия (849) Россия (74095) Транзит газа (84)

 В Брюсселе состоялись трехсторонние технические консультации по транзиту газа

Украина, Европейская комиссия и РФ провели технические консультации в Брюсселе в рамках подготовки к следующему этапу переговоров о транзите газа.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины", следующий этап трехсторонних переговоров состоится 28 октября.

"Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров о транзите российского газа после 1 января 2020 года. Встреча состоялась в понедельник в Брюсселе. В ее ходе стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС", - говорится в сообщении.

На встрече также шла речь о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методику тарифообразования при транспортировке газа.

Ожидается, что следующий этап трехсторонних переговоров о транзите газа состоится 28 октября.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155176
 
 
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Вокруг кормушки собрались главные паны В Брюсселе состоялись трехсторонние технические консультации по транзиту газа - Цензор.НЕТ 2422
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Вокруг кормушки собрались главные паны В Брюсселе состоялись трехсторонние технические консультации по транзиту газа - Цензор.НЕТ 2422
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на рашку припадає 17% світвого видобутку газу
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Да всё они порешают.Кому война-кому войнушка,одним бабло-другим хлопушка.Думается моряков выпустил куйло под какие-то гарантии именно по вопросу газа.
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Болгария проинформировала Россию о старте строительства участка для второй ветки газопровода "Турецкий поток", который проложат в обход Украины.
Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши болгарские коллеги проинформировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока», и, как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии, посла РФ в Болгарии состоялась буквально сегодня", - сказал министр иностранных дел России.
По итогам переговоров Лаврова с вице-премьером, министром иностранных дел Республики Болгария Екатериной Захариевой стороны обсудили также сроки окончания строительства. Строительство первой ветки (для турецкого рынка) завершилось в апреле прошлого года, а вторую планируют сдать в 2020 году.
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