 В Брюсселе состоялись трехсторонние технические консультации по транзиту газа

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаз Украины", следующий этап трехсторонних переговоров состоится 28 октября.

"Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трехсторонних переговоров о транзите российского газа после 1 января 2020 года. Встреча состоялась в понедельник в Брюсселе. В ее ходе стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС", - говорится в сообщении.

На встрече также шла речь о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методику тарифообразования при транспортировке газа.

Ожидается, что следующий этап трехсторонних переговоров о транзите газа состоится 28 октября.

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