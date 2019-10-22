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Все про:Закарпатье (1662) дифтерия (13)

 Первый за 9 лет случай дифтерии зафиксировали в Закарпатской области. ИНФОГРАФИКА

На Закарпатье у студента 5-го курса медицинского факультета Ужгородского национального университета диагностировали дифтерию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Закарпаття онлайн", об этом сегодня во время брифинга сообщила и.о. директора департамента здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации Елизавета Биров.

По ее словам, 17 октября в Закарпатскую областную инфекционную больницу поступил студент 5-го курса медицинского факультета № 2 Ужгородского национального университета, иностранный гражданин.

"При обследовании у этого пациента были высеяны бактерии дифтерии, нетоксичный штамм. Больной жаловался на повышение температуры, боль в горле, боль в мышцах", - рассказала она.

Врач-эпидемиолог государственного учреждения "Закарпатский областной лабораторный Центр МЗ Украины" Любовь Данич сообщила, что, по словам студента, он заболел 8 октября, а обратился в учреждение здравоохранения 11 октября.

Врачи медучреждения настояли на тщательном обследовании, были взяты бакпосевы, результаты которых поступили 17 октября. В тот же день больной госпитализирован. А на следующий день, после комиссионного обследования, диагноз был окончательно подтвержден.

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Директор областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк сообщил, что сейчас состояние пациента удовлетворительное. Его проконсультировали все специалисты - ЛОР, кардиолог, невролог - патологических изменений не выявлено.

По состоянию на 21 октября медики обследовали педагогов УжНУ, 121 студента и двух контактных лиц, проживавших вместе с больным. У 44 человек взяты материалы для проведения лабораторного исследования.

Последний раз случаи дифтерии в области фиксировались в 2011 году.

Первый за 9 лет случай дифтерии зафиксировали в Закарпатской области 01

В целом по Украине дифтерию обнаруживают ежегодно. С начала этого года уже выявлено два случая - в Луганской и Хмельницкой областях. В прошлом году было зафиксировано 10 случаев, среди них три - у детей.

Прививку от дифтерии детям можно сделать бесплатно цельноклеточной вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС. Также есть бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых.

Источник: https://censor.net.ua/n3155175
 
 
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У моей мамы была в 1943 ,её вылечил немецкий военный врач ,вот тебе и Хфашист ..
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В 1972, може 73р. в СССР була епідемія дифтерії. Звісно, що про це ніхто й ніколи не говорив.
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Та ви що? Які вакцини?! Свого імунітету достатньо, в печерах жили без щеплень - і пики в усіх от такі були! А якщо дифтерія - це БОГ НАКАЗАЛ!!!
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а что скажет Кульбида, какой фронт движется и откуда? Супрун- то нету.
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Ну что идиоты,не надо прививаться,неее?Интересно узнать,выживет ли больной,и с какими последствиями?
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