 Ограничение на продажу земли иностранцам не создаст проблем с МВФ, - Милованов

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я думаю, это ограничение не создаст нам проблем с точки зрения международных партнеров МВФ", - отметил Милованов.
По его словам, украинская сторона во время визита в США обсуждала с международными партнерами модель рынка земли, которая должна быть в Украине. "Мы не можем раскрывать все детали, но там нет конкретных требований или желаний - это наше внутреннее дело, какой рынок земли мы сделаем", - сказал министр.
Офис наркомана подозревает 11 народных депутатов Украины от партии Слуга народа в коррупции и требует, чтобы они прошли детектор лжи
Как выглядит фальшиво и кабмин, в котором один из министров признает себя дебилом.
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...тим більше, що ніяких обмежень не буде
над продать нашим родным и любимым коломойским, ахметам и тп.
Помница сколько вони было про продажу дорого криворожстали иностранцу...
Чет теперь те гомнометы затихли.
ДумайТЕ и делайте выводы господа.
То, что преподносят как благо, на самом деле и есть сдача нацинтересов.