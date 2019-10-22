 Филатов рассказал о реальном состоянии критической инфраструктуры и жилищного фонда Днепра

В каком состоянии на самом деле находятся мосты, путепроводы, жилой фонд и подземные коммуникации города мэр Днепра Борис Филатов рассказал в девятом выпуске авторской передачи на своем youtubе-канале.



"Мы понимаем, что эти проблемы накапливались десятилетиями и никогда вообще не решались. Они постепенно догоняют не только нашу территориальную общину, но и всю страну. Не знаю, в каких цифрах это можно посчитать в городе. Это даже не сотни миллионов гривен. Это реально миллиарды", - сказал Борис Филатов в одном из комментариев к авторской передаче.



Вместе с тем, в Днепре около 600 домов, возраст которых более ста лет. Есть также проблема с хрущевками, а 80% жилого фонда города вообще возведено на ленточных фундаментах. Тогда застройщики не полностью учитывали сложную геологию Днепра. Кроме этого, по словам Бориса Филатова, на инвентаризацию подземных сетей город потратил три года. А до этого порой не имели представления - где какие трубы проложены.



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