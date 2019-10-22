В каком состоянии на самом деле находятся мосты, путепроводы, жилой фонд и подземные коммуникации города мэр Днепра Борис Филатов рассказал в девятом выпуске авторской передачи на своем youtubе-канале.
"Мы понимаем, что эти проблемы накапливались десятилетиями и никогда вообще не решались. Они постепенно догоняют не только нашу территориальную общину, но и всю страну. Не знаю, в каких цифрах это можно посчитать в городе. Это даже не сотни миллионов гривен. Это реально миллиарды", - сказал Борис Филатов в одном из комментариев к авторской передаче.
Вместе с тем, в Днепре около 600 домов, возраст которых более ста лет. Есть также проблема с хрущевками, а 80% жилого фонда города вообще возведено на ленточных фундаментах. Тогда застройщики не полностью учитывали сложную геологию Днепра. Кроме этого, по словам Бориса Филатова, на инвентаризацию подземных сетей город потратил три года. А до этого порой не имели представления - где какие трубы проложены.
Посмотреть программу "Спроси Филатова" можно здесь:
Филатов рассказал о реальном состоянии критической инфраструктуры и жилищного фонда Днепра
Критическая инфраструктура влияет непосредственно на жизнеобеспечение города и муниципальное хозяйство. По всей стране она устаревшая и изношенная, и Днепр - не исключение.
В каком состоянии на самом деле находятся мосты, путепроводы, жилой фонд и подземные коммуникации города мэр Днепра Борис Филатов рассказал в девятом выпуске авторской передачи на своем youtubе-канале.
Кстати,а шо там по-поводу санкций против вашего сцаря,сняли или он до сих пор ездит по безвизу в Европу...таможенную?
Так что живи с эбонитовой палочкой в заднице и не строй из себя лорда....в галошах.
Можете себе представить сколько нужно времени что бы что-то сделать в горде Днепре внукам обезжиренного филатова работы хватит!
Я думаю что должность мера Днепра должна передаваться от отца к сыну или уже прямо к внуку.
красава!
і дійсно непоганий мер
5 лет пытался и еще 5 собрался пытаться?