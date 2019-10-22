 Норму Конституции о прикосновенности нардепов начнем применять с 1 января, - Рябошапка

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".
"Нормы Конституции являются нормами прямого действия... Поскольку Конституция не предусматривает особого правового режима для народных депутатов, очевидно, что для нас (прокуратуры. - Ред.) не будет оснований применять те нормы, которые устанавливают особый правовой режим", - сказал он.
Комментируя возможность развала из-за этого дел в суде, Рябошапка заявил, что, "учитывая состояние нашей судебной системы, возможно все, что угодно", но он будет настаивать на приоритете Конституции.
В то же время, комментируя законопроект, поданный депутатами Слуги народа, который предусматривает согласование следственных действий в отношении нардепов с генеральным прокурором, Рябошапка заявил, что до некоторой степени разделяет желание депутатов быть защищенными от произвола прокуроров и следователей, поэтому считает возможным установление для депутатов режима дополнительных гарантий, как для адвокатов.
Напомним, 3 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
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в этом ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ отличие. зебилу, впрочем, этого не понять
)))))))))))))))