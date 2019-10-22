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 Политика Украины
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Все про:депутат (2758) неприкосновенность (949) Рябошапка Руслан (163)

 Норму Конституции о прикосновенности нардепов начнем применять с 1 января, - Рябошапка

После 1 января прокуратура не будет применять нормы законов о неприкосновенности депутатов, поскольку они противоречат Конституции.

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в эфире телеканала ICTV, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Лигу".

"Нормы Конституции являются нормами прямого действия... Поскольку Конституция не предусматривает особого правового режима для народных депутатов, очевидно, что для нас (прокуратуры. - Ред.) не будет оснований применять те нормы, которые устанавливают особый правовой режим", - сказал он.

Комментируя возможность развала из-за этого дел в суде, Рябошапка заявил, что, "учитывая состояние нашей судебной системы, возможно все, что угодно", но он будет настаивать на приоритете Конституции.

В то же время, комментируя законопроект, поданный депутатами Слуги народа, который предусматривает согласование следственных действий в отношении нардепов с генеральным прокурором, Рябошапка заявил, что до некоторой степени разделяет желание депутатов быть защищенными от произвола прокуроров и следователей, поэтому считает возможным установление для депутатов режима дополнительных гарантий, как для адвокатов.

Напомним, 3 сентября Верховная Рада проголосовала за законопроект №7203 о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3155171
 
   
 Топ комментарии
 
Норма о прикосновенности - это такой новый юридический термин? Какой-то рябой этот термин. Норму Конституции о прикосновенности нардепов начнем применять с 1 января, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9039
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Голова парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко ("Слуга народу") заявив про те, що представники правлячої коаліції готові відмовитися від риторики про Росію-аґресора задля досягнення компромісу з Москвою, а навіть толераувати послаблення санкцій.
http://argumentua.com/novosti/yaremenko-gotovii-v-dmovitisya-nazivati-ros-yu-resorom
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Должно быть записано прямо - КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ имеет право подойти к своему слуге-депутату и дать ему люлей Норму Конституции о прикосновенности нардепов начнем применять с 1 января, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 935если это приведёт к летальному исходу то гражданин освобождается от уголовной ответственности .
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Должно быть записано прямо - КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН УКРАИНЫ имеет право подойти к своему слуге-депутату и дать ему люлей Норму Конституции о прикосновенности нардепов начнем применять с 1 января, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 935если это приведёт к летальному исходу то гражданин освобождается от уголовной ответственности .
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Тебя трудно понять, ты ЗА или Против? Туманно изъясняешься....
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смотря где запятую поставить.Свадьба в Малиновке
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"учитывая состояние нашей судебной системы, возможно все, что угодно"...

Вот и всё, что вам надо знать о правосудии в Украине
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Значит Свынке надо покупать билет на Мальдивы на 31 декабря
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Прапорщик, тебя шо аннигилировали? Афигеть! А 93 это что? Год твоего увольнения из армии рф?
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Как умиляют зе-тыпилы, что спустя пол года все еще веруют в предвыборную БРЕДЯТИНУ блаЗЕня.

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Неприкосновенность депутатов - фундамент демократии. Иначе в парламенте не будет оппозиции, что эквивалентно установлению прямого фашистского режима.
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Китай готовится к захвату России и это остановить уже невозможно. Но по договоренности Пекина с Кремлем , это произойдет только после ухода Путина.

Путинизм как контрольный выстрел в голову России - Андрей Пионтковский (видео)
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То есть выражение "Есть путин - есть россия" и наоборот - это реалии руцкого мира. По предсказаниям территорию Моржовии захватит Красный дракон по самый Урал. Вот потому ху-ло хочет сдвинуть свои территории в сторону запада.
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Норма о прикосновенности - это такой новый юридический термин? Какой-то рябой этот термин. Норму Конституции о прикосновенности нардепов начнем применять с 1 января, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9039
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депутатское очко дуже чуственная вещь и не надо бесчестить его просто так, по пустякам Норму Конституції про доторканність нардепів почнемо застосовувати з 1 січня, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 4209
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Как умиляют зе-тыпилы, что спустя пол года все еще веруют в предвыборную БРЕДЯТИНУ блаЗЕня.


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Голова парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко ("Слуга народу") заявив про те, що представники правлячої коаліції готові відмовитися від риторики про Росію-аґресора задля досягнення компромісу з Москвою, а навіть толераувати послаблення санкцій.
http://argumentua.com/novosti/yaremenko-gotovii-v-dmovitisya-nazivati-ros-yu-resorom
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Hellis‏ @13Hellis_13 4 ч.4 часа назад

Норму Конституції про доторканність нардепів почнемо застосовувати з 1 січня, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 3288

При собеседовании на работу можно смело первым вводить вопрос "что вам нравится в "Квартал 95"?" Ответ сразу дает характеристику по умственным и этическим аспектам кандидата.
И только потом уже тест на профессиональный уровень
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можно еще спрашивать претендентов "вы любите конфеты рошен?", и в случае положительного ответа посылать их на йух!
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конфеты рошен не заседают в ВР, а квартал всем составом.
в этом ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ отличие. зебилу, впрочем, этого не понять
)))))))))))))))
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просыпаешься так утром после НГ ночи, а опохмелится нечем, холодильник пуст, магазины закрыты и понимаешь, что и морда Шуфрича есчо не бита....
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