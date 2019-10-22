 ГПУ переквалифицировала дело Гримчака, теперь его подозревают в злоупотреблении влиянием, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.
"На прошлой недели ему переквалифицировали подозрение, теперь вменяют ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса", - сообщил он.
Адвокат отметил, что 21 октября Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу на продление ареста Гримчака, но перенес заседание на 12 ноября.
При этом срок ареста и срок досудебного расследования заканчиваются 14 ноября.
Защитник отметил, что Гримчак остается под стражей, так как залог 6 млн гривен за него не внесен.
Он также заявил, что после переквалификации подозрения дело экс-замминистра МВОТ должно быть передано в Национальное антикоррупционное бюро за подследственностью и должно соответственно рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде.
Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".
Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".
16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.
В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.
Тепер це супер профіАнальна команда сіла на потоки. Почались затримки грошей з Києва на місця, сейозні затримки. (така інфа з бухгалтерії)
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"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, но попытки оправдаться будут восприниматься быдлом как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018 (советник В.Путина по геополитике)
Да, тут питання інше: чи нова рябошапкина прокуратура подужає цю просту справу, чи ні...
Тепер все лише для євреїв!
Ви зробили себе разом, гої!
У Слузі народу" у першій сотні 76 євреїв, по мажоритарці серед "слуг" пройсло 2/3 євреїв, але ж це ви, не дивлячись на пики голосували за "бігбордік у нєво зєльонєнькій!"
То їжте тепер, аби не власних дітей, це ще попереду.
как и везде.
ничего, кроме зележопых клоунских воплей.
Може саме зараз, на хуцпі у владу заїхали справжні вороги народу, а тих просто оббрехали?
Ну, чисто теоретично, таке може бути?
Потом окажется, что Грымчаку и предъявить нечего, кроме перехода улицы в неположенном месте.
Борьба с коррупцией, епта!
Звикаймо.
а по Богдану когда ГПУ раздуплится?
🤔
Мошенничество легче доказать чем злоупотребление влиянием на решения судов и чиновников Минкультуры.
ЭТО две РАЗНЫЕ статьи УК.
И два разных понятия! И одно не исключает другого!
Или ты ляпнул глупость, или я чего то не понял.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коррупция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мошенничество
дешОвка ваши рябые прокуроры.
оКи у них, которые государевы, зеленкиной росссссой залиты
а если по этой статье только штраф то какого хрена он сидит????
компенсацию должны платить только 73. остальные точно не виноваты
Я зустрічався з цим шматком лайна, яким він залишається й донині. Та все не зміг второпати: як могло воно працювати слідчим без знань елементарної логіки?
т.е., как и ожидалось, ни хрена там нет: ни взяток, ни марадёрав, ни барых.
как и везде.
ничего, кроме зележопых клоунских воплей.
От за що це модер видалив?