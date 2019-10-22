 ГПУ переквалифицировала дело Гримчака, теперь его подозревают в злоупотреблении влиянием, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.

"На прошлой недели ему переквалифицировали подозрение, теперь вменяют ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса", - сообщил он.

Адвокат отметил, что 21 октября Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу на продление ареста Гримчака, но перенес заседание на 12 ноября.

При этом срок ареста и срок досудебного расследования заканчиваются 14 ноября.

Защитник отметил, что Гримчак остается под стражей, так как залог 6 млн гривен за него не внесен.

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Он также заявил, что после переквалификации подозрения дело экс-замминистра МВОТ должно быть передано в Национальное антикоррупционное бюро за подследственностью и должно соответственно рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.

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