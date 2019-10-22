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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1194) ГПУ (9409) Гримчак (326)

 ГПУ переквалифицировала дело Гримчака, теперь его подозревают в злоупотреблении влиянием, - адвокат

Генеральная прокуратура сняла с бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Гримчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські новини", об этом сообщил его адвокат Дмитрий Мельник.

"На прошлой недели ему переквалифицировали подозрение, теперь вменяют ч.3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса", - сообщил он.

Адвокат отметил, что 21 октября Киевский апелляционный суд должен был рассмотреть жалобу на продление ареста Гримчака, но перенес заседание на 12 ноября.

При этом срок ареста и срок досудебного расследования заканчиваются 14 ноября.

Защитник отметил, что Гримчак остается под стражей, так как залог 6 млн гривен за него не внесен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК сообщит в НАБУ и Нацполицию о недостоверных сведениях в декларациях 6 чиновников, среди которых Гримчак

Он также заявил, что после переквалификации подозрения дело экс-замминистра МВОТ должно быть передано в Национальное антикоррупционное бюро за подследственностью и должно соответственно рассматриваться в Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и вынужденно перемещенных лиц Юрий Гримчак и его помощник задержаны за вымогательство взятки $1,1 млн за "содействие в решении вопросов".

Генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Фейсбук сообщил, что Гримчак и его помощники "требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений".

16 августа ГПУ направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Гримчаку и его "помощнику" Игорю Овдиенко мер в виде ареста с возможностью внесения залога - обоим в размере $510 тыс.

В итоге, Гримчака отправили под арест с правом выйти под залог в 6 млн грн. Однако оказалось суд арестовал не того Гримчака, допустив 5 ошибок в постановлении о взятии под стражу Гримчака.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Печерский райсуд оставил Гримчака под стражей

Источник: https://censor.net.ua/n3155170
 
 
 Топ комментарии
 
т.е., как и ожидалось, ни хрена там нет: ни взяток, ни марадёрав, ни барых.

как и везде.
ничего, кроме зележопых клоунских воплей.
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Неужели для тебя это ещё важно? Насколько я наслышан теперь тех кто голосовал за Зеленского будут убивать первым.
ГПУ переквалифицировала дело Гримчака, теперь его подозревают в злоупотреблении влиянием, - адвокат - Цензор.НЕТ 6844
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Всьо, всьо, забуваєм про "винні боярє". Тепер це вам не "злодій" Яценюк і не "соціаліст" Гройсман керують і вчасно гроші передають на місця.
Тепер це супер профіАнальна команда сіла на потоки. Почались затримки грошей з Києва на місця, сейозні затримки. (така інфа з бухгалтерії)
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. Оятьмя апеляції у ЄСПЛ? Правильно, бо ця апеляція не залишить каменя на камені від надкманих звинувачень. Здулосч зелене звинувачення. Здулося.
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А где есть такая статья в кодексе?Или адвокат умышленно врет
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Неужели для тебя это ещё важно? Насколько я наслышан теперь тех кто голосовал за Зеленского будут убивать первым.
ГПУ переквалифицировала дело Гримчака, теперь его подозревают в злоупотреблении влиянием, - адвокат - Цензор.НЕТ 6844
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Не понял к чему? По вопросу "убивать" поднимись выше это мысли, смотри шире, предупреждали 2 года назад. "Патриоты" хихикали-"не раскачивай будку", а то "путен нападет хи-хи". И он напал, результат имеем, и план был давно...

"Лучший способ развалить Украину, это ежедневно, широковещательно, обвинять их власть во всех смертных грехах, внушать всем и каждому хохлу в отдельности, что во власти сидят поголовно предатели и коррупционеры, возбуждать ненависть, натравливать на них все их шароварное общество. Неважно, что какие то обвинения окажутся чрезмерными, но попытки оправдаться будут восприниматься быдлом как доказательство их вины. Главное здесь- это решительно наступать, и рано или поздно мы увидим внутренний конфликт, когда они сами будут жечь свою раду и расстреливать тех, кто руководит военным сопротивлением против России. В результате, там появятся атаманы проповедующие жестокость, творящие беззаконие, мы только должны будем подсказывать им кого свергать и что крушить. И вот тогда Запад поймет, что получил в центре Европы второе Сомали, они сами придут к Путину и будут просить, что бы мы усмирили это фашистский сброд." А.Дугин 2018 (советник В.Путина по геополитике)
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А ведь сработал план кацофашиста Дугина. В Украине победило тупое быдло с огромным перевесом. На расее об этом и мечтать не могли, Куйло не рукоплешет, он устроил овации.
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читай інфу, і не перекручуй. Бо там в тексті сказано: "Печерський райсуд частково задовольнив клопотання (адвокатів) та скасував повідомлення про підозру". Не саму підозру, а лише повідомлення про неї. І по факту: прокурори виправлять помилки, на яких вказували адвокати - повідомлять ще раз. Навіть більше того: Оскаржать в апеляційному порядку постанову Печерського, і на засідання апеляційного прийдуть з новою, виправленою підозрою і з повідмленням про надсилання. Апеляціяна інстанція скасує рішення першої. Отака процедура.
Да, тут питання інше: чи нова рябошапкина прокуратура подужає цю просту справу, чи ні...
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Він не тюрін. За пикою він якийсь Шмуль Срулєвич, тому і випустили!
Тепер все лише для євреїв!
Ви зробили себе разом, гої!
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ТЫ ИЗ КАКОЙ ПОМОЙКИ ВЫЛЕЗ, ФАШИСТСКИЙ ОБСЕРАНЕЦ ?
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Ви зробмлм себе разом, гої, що не зрозумілого?
У Слузі народу" у першій сотні 76 євреїв, по мажоритарці серед "слуг" пройсло 2/3 євреїв, але ж це ви, не дивлячись на пики голосували за "бігбордік у нєво зєльонєнькій!"
То їжте тепер, аби не власних дітей, це ще попереду.
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караються штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі
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Сначала не поверила, перепроверила. Это лайфхак! Под эту статью можно любого коррупционера отмазать?!
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Еще когда только его задержали я говорил здесь на Цензоре, что максимум могут пришить именно эту статью.. Причем часть вторую... Вы сначала ИЗУЧИТЕ значение термина коррупция, а потом делайте выводы и глупых вопросов задавать не будете)))
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т.е., как и ожидалось, ни хрена там нет: ни взяток, ни марадёрав, ни барых.

как и везде.
ничего, кроме зележопых клоунских воплей.
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таки да, грымчак - честнейший человек, бессребреник.
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Кто это сказал?))) Не считайте тех кто у власти дурней себя))) Если они там, то уже в сто раз умнее))) И поэтому не нужно надеяться, что они будет реализовывать ваши двухходовки и легко попадаться)))
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ты еще помолись на них. По твоей логике любой чинуша при власти умнее нобелевского лауреата по квантовой физике. Где вы только беретесь такие, восторженные почитатели чиновничьего ума?
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К нам пожаловал нобелевский лауреат?))) Какая честь))) Вы по литературе?))) Говорят, что у вас обычно большие проблемы с математикой))) Как там у специалиста по квантовой физике с биологией или с литературой?))) И так во всем))) Нельзя быть умным ВО ВСЕМ))) И спец в квантовой физике, может быть полным бараном в УПРАВЛЕНИИ тремя людьми, не говоря про тысячи)))
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А ви певні, що це вони "вороги народу"?
Може саме зараз, на хуцпі у владу заїхали справжні вороги народу, а тих просто оббрехали?

Ну, чисто теоретично, таке може бути?
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А миллион баксов это что? А я скажу тебе что это. Это и взятки и мародеры и барыги.
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если бы в ук была статья о злоупотребление алкоголем, то к сему персонажу можно было бы запросто приплюсовать пкогугога луца и его святошу-собутыльника
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Гримчаку всё ещё кажется ,что украинцы должны хавать арбузные корки из мусорников или он уже пересмотрел свои взгляды на жизнь ...
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ай-яй-яй, какие знатные юрызды!
Потом окажется, что Грымчаку и предъявить нечего, кроме перехода улицы в неположенном месте.
Борьба с коррупцией, епта!
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Это говорит о том, что дело притянуто за уши карманным прокурором. Злоупотребление влиянием? Это что за преступление такое? Тупицы. Чушь полная.
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Вся провина Гримчака полягає в тому, що він в телеефірах зЄлене_гівно називав гівном. Не добираючи слів. А зЄлене_гівно виявилося дууууууууууже вразливим. Воно вважає, що це лише зЄленому_гівну можна обзивати людей. Тому: просто потримають трохи в СІЗО та випустять. Так би мовити, щоб знав кого не можна ображати.
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тільки Гримчак з "подельніком" захочуть компенсацію за моралні знущання... Ба, більше, якщо арешт незаконий - Гримчак елементарно виб'є по суду собі зарплату замміністра за час відсидки... немаленькі гроші, враховуючи, що з третього вересня він юридично мав би бути звільненим з посади в КМУ.
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Я вважаю, що платники податків не проти щоб оплатити цю невеличку примху прЗЄдєнта. ГПУ перекваліфікувала справу Гримчака, тепер його підозрюють у зловживанні впливом, - адвокат - Цензор.НЕТ 1039 Хіба не для того його обирали?
Звикаймо.
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А що тут одна закинути? "На нєт і свда нєт", хіба не так?
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Не существует прокуроров ни зеленых, ни красных. Ни украинских, ни российских. Все они хитрые упыри с врождённой способностью к мимикрии
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Треба Рябій шапкі хвамілію помінять. На ЗЕлену шапку. Щоб з далека було видно, шо він - висер КАЛомойського.
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Не выиграл, а проиграл, и не миллион, а три рубля.....
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О-о, уже новый адвокат, вместо женщины, знает как обилетиться .
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Администрацию президента Порошенко подозревают в злоупотреблении властью - ГПУ
а по Богдану когда ГПУ раздуплится?
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Очікуємо щось подібне зі справою Гладковського
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Это что это за формулировка такая??? Злоупотребление влиянием!!! Это что то новенькое! 47 лет живу на этом свете, но ничего подобного не слышал! Пробиваете очередное дно! Вообще то ни протекционизм, ни лоббизм - а это является синонимом комедийного выражения в стиле "95 квартала" -" Злоупотребление влиянием", не является преступлением в принципе! О чем это говорит- о том что реально на Грымчака ничего нет! И вся эта истерия на ТВ и в масс медиах, пустой пшик, мыльный пузырь- который лопнет, как только коснется любой твердой как камень поверхности нашей реальности- стена, потолок, пол и т.д.Все же в детстве запускали мыльные пузыри - верно? Вот он летит , такой красивый, перелеваясь на свету, а потом бац, и лопнул, только коснувшись потолка или стены. И максимум что от него осталось, это маленькое мокрое пятнышко от мыльной воды, которое высохнет в следующую минуту. Вас Зебилы , говоря простым народным языком - на...бали! Так что радуйтесь, и пускайте слюни от удовольствия вместо мыльных пузырей!
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А чо ты так удивляешся. К власти , благодаря тупому быдлу пришла ЗЕленая срань. Они при тотальной власти и не такое может высрать. Чего только стоит песня, одобренная ЗЕленой шмарклей об Гонтаревой из их дебильного квартала 95.
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Його підозрюють у зловживанні пивом
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Злоупотребление влиянием? А где можно посмотреть утверждённые нормы этого влияния? Может кто из зебилов подскажет?
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Зебилы,где деньги,которые гримчак украл?...наверное сами украли..
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Судя по всему дело хотят слить!
Мошенничество легче доказать чем злоупотребление влиянием на решения судов и чиновников Минкультуры.
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А если мошенничество, то КОРРУПЦИИ нет?))) Значит ВРАЛИ с самого начала???
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Ты сравниваешь красное и квадратное......
ЭТО две РАЗНЫЕ статьи УК.
И два разных понятия! И одно не исключает другого!
Или ты ляпнул глупость, или я чего то не понял.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Коррупция

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мошенничество
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таки он ничего не украл.. имел влияние во зло????? ))))))))))))))))))))

дешОвка ваши рябые прокуроры.
оКи у них, которые государевы, зеленкиной росссссой залиты
а если по этой статье только штраф то какого хрена он сидит????

компенсацию должны платить только 73. остальные точно не виноваты
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Безотносительно Грымчака. Всё дело в том, шо в правоохранительных органах работают дебилы. Следаки, опера и пр. У нас в селе пацан еле школу закончил, за взятку закончил "юрку" в Харькове - работает следователем. Как !? Он таблицы умножения не знает, и следователь...
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Знав такого. В школі так і не спромігся розв'язувати квадратні рівняння (не міг і простим дати раду), але в міліції дослужився до пАлковніка ГПУ перекваліфікувала справу Гримчака, тепер його підозрюють у зловживанні впливом, - адвокат - Цензор.НЕТ 4345
Я зустрічався з цим шматком лайна, яким він залишається й донині. Та все не зміг второпати: як могло воно працювати слідчим без знань елементарної логіки? ГПУ перекваліфікувала справу Гримчака, тепер його підозрюють у зловживанні впливом, - адвокат - Цензор.НЕТ 3345
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+10ГПУ перекваліфікувала справу Гримчака, тепер його підозрюють у зловживанні впливом, - адвокат - Цензор.НЕТ 6331 Сергій Кулик 2955aac4
т.е., как и ожидалось, ни хрена там нет: ни взяток, ни марадёрав, ни барых.
как и везде.
ничего, кроме зележопых клоунских воплей.

От за що це модер видалив? ГПУ перекваліфікувала справу Гримчака, тепер його підозрюють у зловживанні впливом, - адвокат - Цензор.НЕТ 3388
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