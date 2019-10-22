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 Политика Украины, Общество
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Все про:воздух (66) ВР (23868) загрязнение (123) законопроект (2211)

 В Раду внесли закон о предотвращении негативного влияния загрязнения воздуха на здоровье украинцев

В Раде зарегистрирован законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины о предотвращении неблагоприятного воздействия загрязнения воздушной среды на здоровье населения".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.

В частности, данный документ зарегистрирован на сайте парламента под номером №2296 от 21 октября 2019 года.

Отмечается, что законопроект передан на рассмотрение руководству.

Текст законопроекта на данный момент отсутствует.

Напомним, 19 октября сообщалось, что датчики качества воздуха показывают сильное загрязнение воздуха в Киеве. По данным ресурса AirVisual, общий индекс загрязнения в столице достигал 161 при норме от нуля до 50. Также в сети активно распространяли данные о загрязнении от SaveEcoBot.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, по официальным данным, в Киеве в воздухе ничего аномального не наблюдается.

В Киевской городской государственной администрации уверяют, что в воздухе столицы нет масштабного превышения концентрации вредных веществ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155167
 
   
 Топ комментарии
 
Запретят грязному воздуху оказывать негативное влияние на здоровье украинцев. Зеля ж дурак, с дурака станется.
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При полном бездействии правительства и руководства Украины группа
Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает
искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по
«экологическому зеленому тарифу» для увеличения доли угольной
электрогенерации. Предприятия
Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по
заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.

Хроника одного Президента … 22.10.2019 г.
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Коли маророський "Квартал 95" жартував про армію, про українців, принижував - щось не пам'ятаю, щоб дохуя візгу було.
Але ж тут на святе - на цілу ХАТУ згорілу голос підняли.
"Квартал 95" - це лайно, серіал "Свати" - це лайно. Якщо Ви дивитесь щось с цього-ви теж лайно, крапка

Серіал знімали в Київі, але по сюжету все відбувається в РФ, там же навіть портрети пуйла висять.

В Раду внесли закон о предотвращении негативного влияния загрязнения воздуха на здоровье украинцев - Цензор.НЕТ 9519
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Запретят грязному воздуху оказывать негативное влияние на здоровье украинцев. Зеля ж дурак, с дурака станется.
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- Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет - не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И - боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет.
- Гм… Да ведь других нет.(с)

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Нет. Все комбинаты национализируют и передадут Игорю Валерьевичу.
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Турбореакция зедебилов на проблемы дня - посыл 73 процентам не уходить от них
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представляю что они там за ночь написали в законе- Юзик наверное писал -поставили в угол чувакаи сказали пИсАть ... за продажу билетов на хор ВЕРЬ ВОВКЕ
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Безусловно внесение закона поможет жителям дышать))))))))
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Также можно все проблемы решить, ууууииииии
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Останнім часом кияни стали забагато дихати. Треба ввести новий податок спрямований на подолання цієї проблеми.
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ну вот. досжигались. теперь весь Киев в дыму от сожженных в Калифорнии листьев. У Раду внесли закон про запобігання негативному впливу забруднення повітря на здоров'я українців - Цензор.НЕТ 1376
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При полном бездействии правительства и руководства Украины группа
Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает
искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по
«экологическому зеленому тарифу» для увеличения доли угольной
электрогенерации. Предприятия
Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по
заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.

Хроника одного Президента … 22.10.2019 г.
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От! Насправді є три вершника українського апокаліпсису , це путін-медведчук-коломойський. Все інше, новінські, ківи і пінчуки з ахметовими, то похідне. І поки ми не позбудемося тих трьох, то вони будуть тасувати нами і ставити чергових ляльок. Але...5 років Гідності таки були!...
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Упс, теперь появится штраф за не сакнционированный пук и четкая норма по количеству пуков в день на одного украинца с четким контролем пуков в едином электронном реестре. #небздиникогда
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для Коломойского специальным постановлением Кабмина будет установлен безлимит.
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Пук бабы Коломойши будет приравнен к выбросу озона в атмосферу и ей еще из бюджета будут за это доплачивать. У Раду внесли закон про запобігання негативному впливу забруднення повітря на здоров'я українців - Цензор.НЕТ 3317
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Не,ну так гайки зажимать не будуд.Заплати за свехнормативные пуки и бзди на здоровье.Можешь даже громко пукать.А ****-оплачено.
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Громко пукать это вы загнули. Громкие пуки это для олигархов, а нам остается только тихо бздеть.)))
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Зе прикажет загрязненному воздуху не влиять на здоровье украинцев.Ать,два.
Кто внес законопроект?Кива?А то у него уже всё тело чешется.
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Легко. Штрафануть пироманов драных, которые листья палят - т вот уже и воздух чище, и здоровье украинцев крепче.
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Коли маророський "Квартал 95" жартував про армію, про українців, принижував - щось не пам'ятаю, щоб ***** візгу було.
Але ж тут на святе - на цілу ХАТУ згорілу голос підняли.
"Квартал 95" - це лайно, серіал "Свати" - це лайно. Якщо Ви дивитесь щось с цього-ви теж лайно, крапка

Серіал знімали в Київі, але по сюжету все відбувається в РФ, там же навіть портрети пуйла висять.

В Раду внесли закон о предотвращении негативного влияния загрязнения воздуха на здоровье украинцев - Цензор.НЕТ 9519
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Так ведь портреты пуйла в Киеве и есть истинная мечта и задача 95 квартала. Вы еще это не поняли???
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Шакалы всегда ждут подраданка? Сейчс когда подписана амнистия террористам,тжело читать такие новости.А дальше что ,вся ВСУ в террористы будет записана?Почему молчат украинские дипломаты?
звернення конгресменів США.

Внесення українського батальйону "Азов" до списку терористів є інформаційною атакою на Україну, її суверенітет та державну безпеку.

https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/azov-zhorstko-vidpoviv-ssha-na-teroristiv-tekst-zayavi.htm
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Хоть бы успеть еще одну серию "сватов" посмотреть и умереть с чистой совестью. У Раду внесли закон про запобігання негативному впливу забруднення повітря на здоров'я українців - Цензор.НЕТ 726
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Отставить саботаж.Заплати в казну и пукай.Иш чё удумал.
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Лучше громко звонко пукнуть, чем предательски набздеть!!!
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Не будьте пессимистом,завтра не умрем,умрем послезавтра.
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Спасибо Вам Николай,у меня прям гора с плеч. У Раду внесли закон про запобігання негативному впливу забруднення повітря на здоров'я українців - Цензор.НЕТ 7192
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пардон муа, а куда девать опавшие листья каштанов? хоть один борец за эко мне скажет и в конце концов их всё равно жгут просто так.
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Скоро выйдет новая песня зеквартала :"Горіло листя,палало",там всё скажут. У Раду внесли закон про запобігання негативному впливу забруднення повітря на здоров'я українців - Цензор.НЕТ 9527
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та пісня вже була у виконанні хору фабрики Рошен (про львівське сміттезвалище)...
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Делаешь компостную яму, закладываешь туда листья и засыпаешь туда калифорнийских червей. Через год у тебя будет отличный гумус, продавая который ты вскоре станешь миллионером! У Раду внесли закон про запобігання негативному впливу забруднення повітря на здоров'я українців - Цензор.НЕТ 3545 С тебя 5% за бизнес план. Отдашь с миллиона, я подожду. У Раду внесли закон про запобігання негативному впливу забруднення повітря на здоров'я українців - Цензор.НЕТ 3545 У Раду внесли закон про запобігання негативному впливу забруднення повітря на здоров'я українців - Цензор.НЕТ 3545
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Только не пожлобись и купи именно калифорнийских.
Это калифорнийские черви за год превратят листья в гумус,а наши работают раз в пять лет перед выборами. У Раду внесли закон про запобігання негативному впливу забруднення повітря на здоров'я українців - Цензор.НЕТ 4917
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Загрязнение воздуха! Отставить негативное влияние на здоровье украинцев!
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как там у классиков..."распоряжение о неприлипании к смоле"))))) да уж, шуты-фотографы норм так загоняют)
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тупые дауны из частного сектора жгут мусор и листья, в городах смог, а господин Филатов на камеру вместо законов предлагает народу самим разбираться по "понятиям".
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Жгут, всегда жгли, и будут жечь, какая альтернатива? вырубить деревья?
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Ну или поливать деревья солярой,они засохнут и не будут сбрасывать эти ненавистные листья.Всё гениальное просто. У Раду внесли закон про запобігання негативному впливу забруднення повітря на здоров'я українців - Цензор.НЕТ 4226
Можно еще закупить бобров в Канаде и подождать пока они выгрызут под ноль эти проклятые зеленые насаждения,но это долгий путь.
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ЗАКОН УКРАИНЫ
"О предотвращении негативного влияния загрязнения воздуха на здоровье украинцев"
Статья 1.
Загрязненному воздуху запрещено влиять на здоровье украинцев
Статья 2.
За нарушение статьи 1 загрязненный воздух подлежит очистке.

Самый народный ПреЗЕдент Украины В. ЗЕЛЕНСКИЙ
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а когда внесут Закон "О предотвращении морозов в зимний период"?
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Хтось ще не вірить, що зебіли можуть ввести податок на чисте повітря? Напр. топиш дровами чи вуглем - плати податок за викиди СО2.
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Про что гавно?
Вы не знали, что при условиях сильного тумана практически нет движения воздуха?
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зебилам не говори, а то внесут закон "о предотвращении условий сильного тумана и остановки движения воздуха".
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Угу...Еще заставят горожан махать простынями с балконов,что бы сдвинуть воздух с мертвой точки. У Раду внесли закон про запобігання негативному впливу забруднення повітря на здоров'я українців - Цензор.НЕТ 8415
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Может уже пора вводить налог на воздух?
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Туман-это мокрый воздух.Пусть платят и за водоотвод.
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а уж как влияет парниковый эффект на украинцев, это вообще отдельная тема!
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Если в этом законе есть запрет на сжигание листьев, деревьев и прочего мусора с указанным наказанием за цей непотріб, то я этот закон поддерживаю.
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Ты же понимаешь, что так званые народные слуги все сделают через жо ? Надо не закон принимать , а решения . Например , от чего загрязнения воздуха? Что надо делать что бы машин ездило меньше по Киеву ? В Копенгагене например , сделали лучше общественный транспорт, делают метро и много делают для велосипедов , людей направляют что бы не ездили на машине , а на велосипедах или обществаственом транспорте
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Анализ уровня загрязнения воздуха в Копенгагене выявил наличие в нём высокого уровня ультрадисперсных частиц. Новые результаты, полученные Google Street View в сотрудничестве с муниципалитетом Копенгагена, приводят к довольно печальным результатам в отношении ситуации с загрязнением воздуха. Результаты Google показали, что на дорогах по всему городу, особенно в центре города и на въездах на автомагистрали, например, в Люнгбивее, имели место высокие уровни ультрадисперсных частиц (UFP), которые до десяти раз превышали показатели более тихих районов датской столицы. «Для нас в Google важно использовать технологии, чтобы направить развитие общества в устойчивое русло, поэтому мы рады возможности внести свой вклад в создание более конкретных идей для борьбы за экологию», - сказала Карин Туксен-Беттманн, глава Программы Google Earth Outreach. «Копенгаген долгое время лидировал с точки зрения постановки амбициозных климатических целей и, таким образом, является важным партнером для решения глобальной проблемы чистого воздуха», - добавила она. Копенгаген, наряду с Лондоном и Амстердамом, является одним из первых городов в Европе, который будет участвовать в совместном с Google проекту по контролю за качеством воздуха. Узнать больше о Project Air View можно здесь. Около 550 копенгагенцев преждевременно умирают от загрязнения воздуха каждый год, согласно официальным данным. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) утверждает, что 92 процента населения мира вдыхает загрязненный воздух -- а что тогда в Киеве творится с воздухом ?
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Це просто якийсь пісець. Від "діяльності" цієї притоптаної шобли , вже якось моторошно
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Надо не закон принимать , а стратегию . Там надо комплекс мер, что бы воздух был чище. Вот например маршрутке заменить большими автобусами . Где это возможно развивать троллейбусы и самое главное делать велосипедные дорожки и пересаживать молодых людей на велосипеды и т д
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Нужно просто перестать стрелять дышать
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Вот все почувствовали......
Как только внесли закон - сразу дышать стало легче..... Запахло грозовой свежестью..... луговыми травами.......
Наверно если закон примут - будет отравление чистым кислородом....
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Рева б сказал:- Нада меньше дышать!!
😛
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