 В Раду внесли закон о предотвращении негативного влияния загрязнения воздуха на здоровье украинцев

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВР.
В частности, данный документ зарегистрирован на сайте парламента под номером №2296 от 21 октября 2019 года.
Отмечается, что законопроект передан на рассмотрение руководству.
Текст законопроекта на данный момент отсутствует.
Напомним, 19 октября сообщалось, что датчики качества воздуха показывают сильное загрязнение воздуха в Киеве. По данным ресурса AirVisual, общий индекс загрязнения в столице достигал 161 при норме от нуля до 50. Также в сети активно распространяли данные о загрязнении от SaveEcoBot.
По словам премьер-министра Алексея Гончарука, по официальным данным, в Киеве в воздухе ничего аномального не наблюдается.
В Киевской городской государственной администрации уверяют, что в воздухе столицы нет масштабного превышения концентрации вредных веществ.
- Гм… Да ведь других нет.(с)
Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает
искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по
«экологическому зеленому тарифу» для увеличения доли угольной
электрогенерации. Предприятия
Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по
заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.
Хроника одного Президента … 22.10.2019 г.
Кто внес законопроект?Кива?А то у него уже всё тело чешется.
Але ж тут на святе - на цілу ХАТУ згорілу голос підняли.
"Квартал 95" - це лайно, серіал "Свати" - це лайно. Якщо Ви дивитесь щось с цього-ви теж лайно, крапка
Серіал знімали в Київі, але по сюжету все відбувається в РФ, там же навіть портрети пуйла висять.
звернення конгресменів США.
Внесення українського батальйону "Азов" до списку терористів є інформаційною атакою на Україну, її суверенітет та державну безпеку.
https://www.obozrevatel.com/ukr/crime/azov-zhorstko-vidpoviv-ssha-na-teroristiv-tekst-zayavi.htm
Это калифорнийские черви за год превратят листья в гумус,а наши работают раз в пять лет перед выборами.
Можно еще закупить бобров в Канаде и подождать пока они выгрызут под ноль эти проклятые зеленые насаждения,но это долгий путь.
"О предотвращении негативного влияния загрязнения воздуха на здоровье украинцев"
Статья 1.
Загрязненному воздуху запрещено влиять на здоровье украинцев
Статья 2.
За нарушение статьи 1 загрязненный воздух подлежит очистке.
Самый народный ПреЗЕдент Украины В. ЗЕЛЕНСКИЙ
Вы не знали, что при условиях сильного тумана практически нет движения воздуха?
стрелятьдышать
Как только внесли закон - сразу дышать стало легче..... Запахло грозовой свежестью..... луговыми травами.......
Наверно если закон примут - будет отравление чистым кислородом....
😛