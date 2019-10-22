EN|RU|UK
Темы дня: Номер 95 Квартала о Гонтаревой Оружейный скандал с Гладковским Формула Штайнмайера Протесты против формулы Штайнмайера Выборы в США и Украина Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  2382  14
Все про:авиакатастрофа (1099) Нацполиция (10268) Полтавщина (517) прокуратура (3712) Кутовой (48)

 Гибель экс-министра Кутового в авиакатастрофе: полиция открыла производство по статье о нарушении правил

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил на транспорте после падения в Полтавской области вертолета и гибели бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Кутового.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.

Отмечается, что следственный отдел Главного управления Национальной полиции в области внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации - ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в деле осуществляется прокуратурой Полтавской области.

По версии следствия, 21 октября около 16.00 на въезде в село Тарасенково Оржицкого района Полтавской области на приусадебный участок упал и загорелся вертолет, в результате один человек погиб.

"При осмотре места происшествия никаких документов и других вещей, которые бы идентифицировали личность, не обнаружено. По предварительной информации, на борту воздушного судна, вероятно, находился 43-летний бывший народный депутат Украины, экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября в авиакатастрофе под Полтавой погиб экс-министр Тарас Кутовой.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тело погибшего в авиакатострофе на Полтавщине экс-министра АПК Кутового направлено на экспертизу

Источник: https://censor.net.ua/n3155166
 
 
 Топ комментарии
 
хм... и Кутового мертвого принесут в суд и осудят за нарушение правил полета ?!..идиоты бля Гибель экс-министра Кутового в авиакатастрофе: полиция открыла дело по статье о нарушении правил - Цензор.НЕТ 137
 показать весь комментарий
 
Читаю новини, коментарі і відповіді наших рульових державою і росте впевненість, що все це найближчим часом навернеться з гучним гуркотом.
Наше завдання вчасно підхопити країну.
 показать весь комментарий
 
Украсть деньги, купить вертолет, разбиться. Странный метод суицида.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
хм... и Кутового мертвого принесут в суд и осудят за нарушение правил полета ?!..идиоты *** Гибель экс-министра Кутового в авиакатастрофе: полиция открыла дело по статье о нарушении правил - Цензор.НЕТ 137
 показать весь комментарий
 
 
С чего вы взяли, что там труп Кутового?
 показать весь комментарий
 
я взял а говорю то что есть ..его родственники уже опознали если ты не в курсе...
 показать весь комментарий
 
Читаю новини, коментарі і відповіді наших рульових державою і росте впевненість, що все це найближчим часом навернеться з гучним гуркотом.
Наше завдання вчасно підхопити країну.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Показательное наказание за неподдержку продажи земли. Эти зеленые ублюдки ради захвата земли будут сметать на своем пути все и вся. И только Бог может их остановить. И Он уже этим занимается - крысы начали уже есть друг друга (Коломойский пошел в конфликт с Миловановым).
 показать весь комментарий
 
Гони этих зеленых ублюдков дубинкой из своей головы, не позволяй им высосать твой мозг!
 показать весь комментарий
 
Украсть деньги, купить вертолет, разбиться. Странный метод суицида.
 показать весь комментарий
 
 
Какие еще варианты? Переесть черной икры и загнуться от непроходимости кишечника?
 показать весь комментарий
 
А чего там расследовать ,вискаря накатил ,коксом занюхал и решил ,что может летать ,вот и улетел ... Гибель экс-министра Кутового в авиакатастрофе: полиция открыла дело по статье о нарушении правил - Цензор.НЕТ 9773
 показать весь комментарий
 
У нас вже такі були. Здаеться його фамілія була Бородич, заступник міністра МВС.
 показать весь комментарий
 
да...на выставке вогнал самолёт в землю...говорили что самоубийство..а там х.з..
 показать весь комментарий
 
странно то что Полтава вчера была закрыта целый день ..100 Х 1 ...как это чучело туда полетело?????
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх