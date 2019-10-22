 Гибель экс-министра Кутового в авиакатастрофе: полиция открыла производство по статье о нарушении правил

Об этом сообщает Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Полтавской области.

Отмечается, что следственный отдел Главного управления Национальной полиции в области внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации - ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины. Процессуальное руководство в деле осуществляется прокуратурой Полтавской области.

По версии следствия, 21 октября около 16.00 на въезде в село Тарасенково Оржицкого района Полтавской области на приусадебный участок упал и загорелся вертолет, в результате один человек погиб.

"При осмотре места происшествия никаких документов и других вещей, которые бы идентифицировали личность, не обнаружено. По предварительной информации, на борту воздушного судна, вероятно, находился 43-летний бывший народный депутат Украины, экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 21 октября в авиакатастрофе под Полтавой погиб экс-министр Тарас Кутовой.

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