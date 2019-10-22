 Украинская сторона СЦКК призывает миссию ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений оккупантами режима "тишины"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
В частности, сегодня, враг совершил два обстрела вблизи населенного пункта Зайцево Северное, применив запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм (7 мин).
"Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "тишина" со стороны незаконных вооруженных формирований РФ", - сказано в сообщении.
Сторони конфлікту звинувачують одна одну в обстрілах, а від ОБСЄ - ніякої конкретики.
Спецпредставитель ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик выразил надежду, что команда президента Украины в вопросе конфликта на востоке страны будет двигаться путем экономической и политической консолидации.
всё!
http://argumentua.com/novosti/yaremenko-gotovii-v-dmovitisya-nazivati-ros-yu-resorom
Вы их отчёты читпли?
"Обнаружена яма неизвестного происхождения, вероятно оставленная снарядом, прилетевшим с неизвестного направления".