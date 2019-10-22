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Все про:обстрел (8339) СЦКК (558) Зайцево (22)

 Украинская сторона СЦКК призывает миссию ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений оккупантами режима "тишины"

Украинская сторона СЦКК сообщает, что противник в который раз нарушил режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В частности, сегодня, враг совершил два обстрела вблизи населенного пункта Зайцево Северное, применив запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм (7 мин).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Террористы обстреляли из запрещенного оружия жилой дом в Зайцево, - СЦКК. ФОТОрепортаж

"Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "тишина" со стороны незаконных вооруженных формирований РФ", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК призывает миссию ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений оккупантами режима тишины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155165
 
 
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"Дайош Офіс ПриЗЕдента гдєтопасєрєдінє Золотого!" (тамжижнашілюді!) Украинская сторона СЦКК призывает миссию ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений оккупантами режима "тишины" - Цензор.НЕТ 1094
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"Дайош Офіс ПриЗЕдента гдєтопасєрєдінє Золотого!" (тамжижнашілюді!)
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только тогда, я например, буду поддерживать отвод наших войск!
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Взагалі н не зрозуміло чим там займаються ці спостерігачі.
Сторони конфлікту звинувачують одна одну в обстрілах, а від ОБСЄ - ніякої конкретики.
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ну таки там в составе ни одного украинца зато есть 35 кацапов . что вы после этого хотите от наблюдателей ? при барыге там кацапов не было . а сейчас . что имеем из перечня побед зепризедента
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ОБСЕшники все, что могли, уже сказали:
Спецпредставитель ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе Мартин Сайдик выразил надежду, что команда президента Украины в вопросе конфликта на востоке страны будет двигаться путем экономической и политической консолидации.

всё!
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Голова парламентського комітету у закордонних справах Богдан Яременко ("Слуга народу") заявив про те, що представники правлячої коаліції готові відмовитися від риторики про Росію-аґресора задля досягнення компромісу з Москвою, а навіть толераувати послаблення санкцій.
http://argumentua.com/novosti/yaremenko-gotovii-v-dmovitisya-nazivati-ros-yu-resorom
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Да всё они фиксируют!
Вы их отчёты читпли?
"Обнаружена яма неизвестного происхождения, вероятно оставленная снарядом, прилетевшим с неизвестного направления".
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