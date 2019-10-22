 Украинская сторона СЦКК призывает миссию ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений оккупантами режима "тишины"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

В частности, сегодня, враг совершил два обстрела вблизи населенного пункта Зайцево Северное, применив запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм (7 мин).

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"Украинская сторона СЦКК призывает представителей СММ ОБСЕ зафиксировать факты грубых нарушений установленного режима "тишина" со стороны незаконных вооруженных формирований РФ", - сказано в сообщении.