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 Политика Украины
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Все про:Восточное партнерство (128) евроинтеграция (1908) Кулеба Дмитрий (191)

 "Нам нужна новая стратегия ЕС для ассоциированных партнеров", - Кулеба

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба призвал ЕС принять решение об отдельном формате отношений с ассоциированными государствами в рамках Восточного партнерства.

Об этом он заявил на встрече в рамках структурированных консультаций по Восточному партнерству, организованных Евросоюзом в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украиснкую правду.

Дмитрий Кулеба отметил, что Восточное партнерство (ВП), по мнению Украины, нуждается в реформе, а также напомнил, что финальная цель сближения Украины и ЕС не достигнута.

"Надо определить, какова амбиция партнерства. Украина не воспримет ВП просто как структурирование наших отношений с ЕС. Для нас это - инструмент (для дальнейшего сближения)", - считает он.

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По мнению вице-премьера, в рамках ВП должен быть выделен отдельный формат отношений с Украиной, Молдовой и Грузией - государствами, подписавшими Соглашения об ассоциации с ЕС и имеющими амбиции дальнейшего сближения с Евросоюзом.

"Мы хотим дифференцировать эти группы в ВП. Это не для того, чтобы "разбить" партнерство. Это значит - воспринимать реальность такой, как она есть. Мы будем благодарны ЕС за признание того, что эти три государства отличаются, сохраняя при этом отношения с тремя другими (Арменией, Азербайджаном, Беларусью)", - заявил он.

"Нам нужна новая стратегия ЕС для ассоциированных партнеров, которая дополнит ВП и сделает его более сфокусированным на интеграционных целях для трех стран", - добавил Кулеба.

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Среди ожиданий Украины от нового формата вице-премьер назвал "амбициозные задачи в либерализации торговли", включая так называемый "промышленный безвиз", то есть соглашение ACAA.

Источник: https://censor.net.ua/n3155164
 
 
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"Нам нужна новая стратегия ЕС для ассоциированных партнеров", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3956
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Зараз зебіли вас назвуть порохоботом, і зроблять винним Пороха.
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