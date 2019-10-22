 Запуск электронного билета в общественном транспорте Киева отложен до конца 2020 года

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

"Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года", - сообщил Назаров.

По его словам, систему е-билета нужно усовершенствовать.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице с 1 ноября планируют прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене - жетонов и зеленых бесконтактных карт.

Электронный билет был запущен в тестовом режиме с 30 октября в коммунальном общественном транспорте Киева - метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

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