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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18055) транспорт (1303) электронные билеты (18)

 Запуск электронного билета в общественном транспорте Киева отложен до конца 2020 года

Запуск единого электронного билета в Киеве, который был запланировал на 1 ноября, переносится минимум на год.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом заявил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

"Мы решили перенести запуск в промышленную эксплуатацию электронного билета. Но в любом случае киевляне уже активно им пользуются, покупают и пополняют карточки е-билет. Также параллельно будут работать жетоны и бумажные билеты. Их постепенно будут выводить из оборота. Я думаю, процесс вывода жетонов и бумажных билетов продлится до конца следующего года", - сообщил Назаров.

По его словам, систему е-билета нужно усовершенствовать.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице с 1 ноября планируют прекратить продажу бумажных билетов в наземном транспорте, в метрополитене - жетонов и зеленых бесконтактных карт.

Электронный билет был запущен в тестовом режиме с 30 октября в коммунальном общественном транспорте Киева - метро, автобусах, троллейбусах и трамваях.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155162
 
 
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При чём здесь зе? Всю эту "реформу" начали еще за долго до прихода к власти команды Зе.
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Запуск электронного билета в общественном транспорте Киева отложен до конца 2020 года,а пока будем разрабатывать и вводить в действие новую модель компостера.

Диджитализация,а ****. Запуск электронного билета в общественном транспорте Киева отложен до конца 2020 года - Цензор.НЕТ 615
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Вчера попытался позвонить в ГIОЦ и затребовать расшифровку платежек, по телефону автоответчик сказал что операторов нет, пишите онлайн, в онлайн автоответчик ответил, жди ответа через месяц. Спасибо господин Президент, Украина в смартфоне наше все, то есть хрен нам все, ничего не узнаешь, ничего тебе не скажут.
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Педалик потужно поднял проезд вшестеро, убив этим муниципальный транспорт. Оборудовал каждый трамвай и троллейбус дебильными гравицаппами для считывания этектронного квытка, выкинув на ветер деньги киян, а теперь сел на жопу. Впрочем так случилось со всеми реформами вальцманата
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Конечно - электронный билет - это прямая отчетность перед налоговой
А бумажные билеты- чистый нал для начальства и ОПГ
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