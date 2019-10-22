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Все про:Европарламент (1434) Зеленский (3394) Евросоюз (12633) Богдан Андрей (194) Виола фон Крамон (1)

 Я сомневаюсь в окружении Зеленского: Богдан очень опасен, - евродепутат фон Крамон

Вице-президент делегации Европарламента в комитет ассоциации "Украина-ЕС" депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадел (Viola von Cramon-Taubadel) заявила, что сомневается в окружении президента Украины Владимира Зеленского, и в том, в какой степени он правильно информирован о процессах в стране.

Об этом заявила Виола фон Крамон в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я сомневаюсь в целом в окружении президента Зеленского, в какой степени президент Зеленский правильно информирован. Особую проблему я вижу в господине Богдане, потому что он очень опасен", - отметила она.

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"Как украинцы, как мы, европейцы, можем доверять тому, кто присоединился к бывшему премьер-министру Азарову во время переговоров в России в конце ноября 2013 года? Тому, кто не чувствовал моральной необходимости уйти в отставку с правительственного поста в свете принятия "законов о диктатуре" в начале 2014 года, а затем со смертями Майдана? Часто мы слышим, что он профессионал, и поэтому он нужен президенту Зеленскому. Но он профессионал без морального компаса. И профессионал старого режима. Как может президент Зеленский построить новую Украину с профессионалами старого режима? Мистер Богдан опасен", - пояснила евродепутат.

"Это очень неприятно и будет иметь последствия. Я была достаточно наивной. Я думала, что Зеленский – новая фигура, но нет. Сам по себе – да, но не люди, которые за ним стоят. Может быть, некоторые из его компаний, 95 Квартала, и являются профессионалами, способными быстро адаптироваться. То, что они могут сделать, так это учиться и предоставлять ему (Зеленскому) информацию. Но до тех пор, пока Богдан является самой важной фигурой в его офисе, другим будет очень трудно", - констатировала евродепутат.

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Отвечая на вопрос, хотела бы она, что бы Богдан был уволен, Виола фон Крамон заявила: "Конечно! Это, конечно, нереально, но доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен, у него своя повестка дня, вы не знаете, на кого он работает, не знаете каковы его намерения и какого рода законопроекты он будет подавать".

Источник: https://censor.net.ua/n3155159
 
   
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ха.....Да там опасна вся Зе команда вместе с кукловодом.... ..абы не Юля...
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Богдан не опасен, он любит Зе во всех проявлениях. Да и тот не против.

Пусть любятся, опасности пока нет.
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Особую проблему я вижу в господине Богдане, потому что он очень опасен", - отметила она.

Да. и как-то нездорово сзади прилипает к маленькому зеле .
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Это просто писец))) шептун, они не педики случайно?
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это не полит корректно - не педики,а геи - хотя в данном кокретном случаи - таки может и - да))))
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не поворачивайся спиной к богдану!
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Богдана надо проверить у психиатра. Там явно проблема с психикой.
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Так у всех нариков ,это проблема.Зеля и его коксо-команда.Они каждый день выступают и не помнят ,что говорили и обещали вчера.
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Это не Богдана нужно проверять. У того все в норме. Это - враг. Нужно проверять тех, кто в том числе и за него голосовал. Вот где психиатрия.
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72 процента зебилов ненавидят коломойского и авакова но выбирают вову и у них не происходит разрыва шаблона, тот случай когда выпускать надо не енота а внезапно юлю, ВСЕ ПРОПАЛО ***
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так далеко оно не улетало ,чтоб столько говна слилось без него со всего мира - налетела куча черных лебедей и... обосрали власть
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Опасен, не опасен...
Любов не обирають.
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ну вот уже прямым текстом - не кто уже не стесняться - значит там уже все решили - моника не слушала шо ему граждане Украины говорят - может хоть Европу послушает
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Что то бурят после акций протеста ,пропал.Что то задумал с портновым ,скорей всего очередную гадость для Украины и Украинцев.Кстати за брехню ,про плаченные митинги не ответил ,и за брехню про 20 миллионов для Кличко то же.Люди даже из заграницы видят этого вредителя от бени.
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Короче, мессадж такой: "мы готовы взять вашу убогую шайку клоунов под внешнее управление, но для этого серым кардиналом, направляющим Зелю на путь истинный, будет наш человек, а не клон Бени".
Если бурята уволят, Украина переходит под внешнее управление ЕС.
Если бурята не уволят, этот режим будет обрушен (скорее всего, финансово).

>доноры и западные партнеры осознали, что Богдан опасен
Я сомневаюсь в окружении Зеленского: Богдан очень опасен, - евродепутат фон Крамон - Цензор.НЕТ 6618

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не ну вы уже через чур - насчет богдана - да - насчет внешнего управления - не согласен
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Тетка жжет!!! Вова - это предупреждение. Желтая карточка, если тебе так понятнее. Следующим будет пендель в Ростов (в лучшем случае) или билет на концерт хора Александрова (в худшем). Дума-й.
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но когда смотришь шоу и стоит краснеет и зеленеет докладчик, не зная как оправдать те или иные про...хлопы или намеренные развальноантиукраинские последние законы власти - и рейтинг зала и в сетях у него растет... начинаешь понимать, что огромный черный лебедь летает над Украиной
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Тяжелые времена наступили для Богдана. Отход от Коломойского и амбициозные планы создания собственной группы государственного влияния провалились. Резко упало влияние ОПУ на ВР. Коломойский через Дубинского отбивает попытки руководить депутатами, а Арахамия не способен выполнять эти функции в достаточном объеме. Провалились попытки легализировать Портнова в государственной власти, в результате чего тот вошел в жестокое противостояние с Рябошапкой и потерян в качестве инструмента влияния. Самое неприятное для Богдана - его работой не доволен Зеленский. Единственное что останавливает Зеленского - у него нет кандидатуры на пост главы ОПУ. У Зеленского кончились "свои". Появление Сивохо в аппарате СНБО стало уже полным анекдотом..
При полном бездействии правительства и руководства Украины группа Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по "экологическому зеленому тарифу" для увеличения доли угольной электрогенерации. Предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.
Офис президента требует прохождения детектора лжи членами финансового комитета ВР от "Слуги народа". При всем нашем неуважении к депутатам от "Слуги народа" , хотим все же напомнить что т.н. "Офис Президента" не является органом государственной власти и создан для обеспечения и организации работы Президента страны. С этой функцией он справляется очень плохо. Функция контроля за депутатами ВР и принятие ими каких то решений находится вне поля функциональности т.н. "Офис Президента" ...
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И почему Портнов сейчас такой активный?
Не он ли автор диктаторских законов 2014 г.?
Почему Луценко ничего не сделал, чтобы уголовное дело открыть?
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Порохоботы-балаболы опять скулят. И еже с ними всякие фоны.
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