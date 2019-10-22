 Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом креативный продюсер "95 Квартала" и экс-кандидат в нардепы от СН написал в фейсбуке.
"Хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах. Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать", - отмемтил Сивохо.
Напомним, 21 октября Сивохо сообщил, что его назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
- Да
- А скажи что-то по донбасовски
- Работать идите, майдауны!
"работать со смыслами", "закончить войну в головах" - это речь невменяемого.
Зе вообще рехнулся, скоро в Раде еще мартышки будут прыгать и собачки танцевать...…
Выносить надо этих клоунов!
Таке побачит зразу попердолить!
"и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах."
Источник: https://censor.net.ua/n3155154
"Со смыслами", "в головах войну закончить".
Скажите, а Квартал - они вменяемые?
Вот с самом прямом смысле слова, отдают ли они себе отчет о совершаемых ими действиях? Потому что, судя по их заявлениям, ими должны бы заняться органы опеки, как недееспособными.
Cказал, ****, что мы один народ.
Есть ли смысл в такой работе?
Я в шоке....((
"Хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами" Источник: https://censor.net.ua/n3155154
Шо інше:
"Я хотел, кстати, извиняюсь, что я немного опоздал, потому что я хотел, честно, я бегаю по утрам, сейчас есть возможность, я переехал в город, и я сейчас бегаю, поэтому я хотел прибежать. Но мне сказали, что это будет неуважение к вам, что я буду в спортивной форме".
І ось вони ще над Кличко сміялися.
Наша тема - не "мирный Донбасс", а "украинский Донбасс".
Как киноартист-бездарь,
Как человек- гивно.. и т.д. то что надо..