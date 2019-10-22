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 Политика Украины, Общество
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Все про:СНБО (3287) Донбасс (19714) Сивохо (1)

 Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО

Новый советник секретаря СНБО Сергей Сивохо отреагировал на критику, возникшую в результате его назначения.

Как сообщает Цензор.НЕТ,  об этом креативный продюсер "95 Квартала" и экс-кандидат в нардепы от СН написал в фейсбуке.

"Хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах. Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать", - отмемтил Сивохо.

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Напомним, 21 октября Сивохо сообщил, что его назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155154
 
   
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- Сивуха, ты правда донбасянин?
- Да
- А скажи что-то по донбасовски
- Работать идите, майдауны!

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 5587
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Жирная Сивоха - регианнал "за бандита и вора Януковича" из себя строит святого. Он будет работать со смыслами... Ну хорошо, посмотрим его "смыслы", совпадают ли они с украинскими и народными, или народ его вместе со смыслам отправит в Ростов,где и его кумир сидел в бегах. Я бы на его месте не шла на такую должность, не имея ни образования, ни опыта в политике, ни знания экономики и финансов, ни знания военного дела НИЧЕГО - голова пустая.Только олигофрен ни в чем не сомневаясь идет на такие должности, подвергая опасности от неправильных решений страну и миллионы людей.
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Да ладно вам.... Прикольный мужик.... Если уж решили из страны сделать цирк-шапито, то надо это доводить до конца!
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якийсь він нафталіновий. нічого не пам'ятаю з його виступів, щоб запам'ятлось.
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МАлАдой ты ИШо... Но это не порок... Я тебе белой завистью завидую... Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 506
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Если часто "шутишь" в стиле "95 Квартала" рот превращается в анальный сфинктер! Не будь, как Женя и Серёжа! Не "шути"!

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 6178
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Вчера кидали его выступ с лугандоном левченко со сцены (в 2010 правда)... за шапкокрада янука топили вместе.
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Донецк, 2010. Сергей Сивохо и известный сепар Левченко выступают на митинге в поддержку Януковича

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 2816 Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 9396Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 311Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 1551
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Ну и вишенка на тортик. Лохторат Януковича, один в один с гнилозубым ватником Вовочка - много ходов очка, слушает пламенные речи Сивохи, и тут же, прямо на митинге распивает алкогольные напитки:

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 3847
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Ещё один КРУПНЫЙ , неожиданный специалист по нерешенным вопросам в сфере национальной безопасности .
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Вот еще новое лицо времен янека и азика что то говорит на антимайдане Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 6521
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Эти высказывания читать невозможно, это бред, просто бред.
"работать со смыслами", "закончить войну в головах" - это речь невменяемого.
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Безпека України під надійним захистом…

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 9876
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Превратили страну в цирк!!!

Зе вообще рехнулся, скоро в Раде еще мартышки будут прыгать и собачки танцевать...…

Выносить надо этих клоунов!
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Писец *****!
Таке побачит зразу попердолить!

Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 99
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"Буду отвечать за работу со смыслами",-"значить будут грабить"(С)
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"Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах"-походу у них там всех зелёных, один вирус, хотят закончить войну,комплекс ватника малороса скорее чтоб хозяин взял,или дебилы или сознательно ведут Украину в колонию мордора,У войны нет сроков,либо победа,либо поражение
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"Работать будем с людьми и смыслами"
"и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах."
Источник: https://censor.net.ua/n3155154

"Со смыслами", "в головах войну закончить".
Скажите, а Квартал - они вменяемые?
Вот с самом прямом смысле слова, отдают ли они себе отчет о совершаемых ими действиях? Потому что, судя по их заявлениям, ими должны бы заняться органы опеки, как недееспособными.
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...у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах.

Cказал, ****, что мы один народ. Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 705
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*****,еще един зебилоид косноязычный.Работать со смыслами. Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 4098
Есть ли смысл в такой работе? Работать будем с людьми и смыслами. С выводами прошу не спешить, - Сивохо о своем назначении в СНБО - Цензор.НЕТ 584
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блин... какая накуй гуманитарная политика с обитателями Лугандона !? Людей там уже нет - все нормальные выехали и устроились тут, поэтому пускай жрут свой "руский мир" до конца - пока не подавятся
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Хоть один нормальный есть у команды Зе?
Я в шоке....((
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А типу до цього без смислу з людьми працював?
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Шо одне:
"Хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами" Источник: https://censor.net.ua/n3155154

Шо інше:

"Я хотел, кстати, извиняюсь, что я немного опоздал, потому что я хотел, честно, я бегаю по утрам, сейчас есть возможность, я переехал в город, и я сейчас бегаю, поэтому я хотел прибежать. Но мне сказали, что это будет неуважение к вам, что я буду в спортивной форме".

І ось вони ще над Кличко сміялися.
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Подмена понятий.
Наша тема - не "мирный Донбасс", а "украинский Донбасс".
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А давай Вова ще Полякову мiнiстром культури.
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я шахтер с Донбасса..воюю сейчас в 54...и что мне может этот Сивохо рассказать? я УЧИЛСЯ в ДПИ, а Сивохо в КВН играл от института..
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Как юморист-полный ноль.
Как киноартист-бездарь,
Как человек- гивно.. и т.д. то что надо..
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