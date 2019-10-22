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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Европарламент (1434) Зеленский (3394) протест (4551) Евросоюз (12633) Виола фон Крамон (1)

 Евродепутат фон Крамон - Зеленскому: Слишком многое на кону, следующий Майдан не будет мирным

Вице-президент делегации Европарламента в комитет ассоциации "Украина-ЕС" депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадел (Viola von Cramon-Taubadel) заверила, что европейская сторона готова продлить финансовую помощь Украине, но должна видеть результаты реформ.

Вице-президент Делегации Европарламента в Комитет ассоциации "Украина–ЕС" отметила в интервью "Интерфакс-Украина", что "Украине нужен украинский парламент, который работает эффективно и осознанно на основе реальных демократических процедур" и отметила, что этого не хватает парламенту, работающему "в турборежиме", передает Цензор.НЕТ.

"Мы, как депутаты Европейского парламента, должны настаивать на чистой процедуре принятия законопроектов, мы должны настаивать, чтобы роль парламента была сильной, чтобы депутаты в полном объеме использовали свои права и выполняли свои обязанности, чтобы была прозрачность процедуры и соответствующее обсуждение", - подчеркнула вице-президент делегации Европарламента в комитет ассоциации "Украина-ЕС".

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Виола фон Крамон отметила, что европейская сторона очень заинтересована в продолжении интенсивного сотрудничества с Украиной, но считает, что сильный парламент означает другую процедуру принятия законопроектов.

"Мы выделяем достаточное количество денег это чудесной стране (Украине. - Ред.), много денег направляется на реформы. И если господин Зеленский не хочет продолжать с этими реформами, а вместо этого им препятствовать или даже повернуть их вспять, мы должны на это реагировать. Мы не будем молчать", - отметила она.

По словам вице-президента делегации Европарламента в комитет ассоциации "Украина–ЕС", в Европейском парламенте есть большая поддержка Украины, при этом есть высокие ожидания к проводимым в Украине реформам. Поэтому европейская сторона готова продлить финансовую помощь, "но не как само собой разумеющееся", а должна видеть результаты и доказательства, "что деньги были использованы должным образом".

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"В стране должен быть сильный парламент. То, что мы видим, так это своего рода слепое голосование. Слишком многое на кону, слишком многое можно потерять. И если люди не будут довольны, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие – следующий Майдан не будет мирным. Это может быть ужасно", - отметила Виола фон Крамон.

Источник: https://censor.net.ua/n3155153
 
   
 Топ комментарии
 
Это, Вовик, тебе ответ на то, что Европа мало помогает. Теперь за каждый цент тебе придётся отвечать лично, если ты подчинил себе парламент и фактически поменял политическое устройство страны. Думаю с твоими умственными и морально-психологическими характеристиками эти задачи тебе не по зубам, которые ты давал перед выборами.
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нарид не поддержал атошников, в результате получили клоуна
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Виділяють достатньо коштів? Із клуні впав депутат? А з Майданами ми і самі розберемося...
Задовбали вже дєлітанти - пєдагоги.
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До грудня залишилось зовсім мало. Думай(те). Евродепутат фон Крамон - Зеленскому: Слишком многое на кону, следующий Майдан не будет мирным - Цензор.НЕТ 1074
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А предыдущий Майдан был пикником с шашлыками?
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Если сравнивать со следующим, то окажется где-то так.
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Виоле надо быть осторожнее, возможно Зе захочет сыграть хреном не только на рояле...
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Зешмаркля нормально не уйдет, вопрос только один - что останется от Украины после его шоу
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А це найголовніше питання і найстрашніші перспективи.
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Кто бы умничал?! При Пете пытались майданить,так атошников на колени ставили!!!
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нарид не поддержал атошников, в результате получили клоуна
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ну так чё 14 октября не ставили? очко взыграло? ты где в этот день ныкался? Евродепутат фон Крамон - Зеленскому: Слишком многое на кону, следующий Майдан не будет мирным - Цензор.НЕТ 6345
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Ты бы не путал хрен с пальцем. Тоже мне, нашел майдан при порохе - десяток маргиналов. И чтобы их еще и поддержали.
Ты лучше пересмотри марш ветеранов (негосударственный) на День независимости и Майдан 14-го октября. Вдруг сможешь уловить разницу (в чем я, конечно, сомневаюсь).
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Можешь заодно посмотреть тот же марш за 13 год.
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Дык он же реформы не проводит. Пусть сначала депутат спросит кому деньги выделяли на реформы- а реформы где ? Хотя шоколадникам не привыкать рисовать красивую картинку .
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Это, Вовик, тебе ответ на то, что Европа мало помогает. Теперь за каждый цент тебе придётся отвечать лично, если ты подчинил себе парламент и фактически поменял политическое устройство страны. Думаю с твоими умственными и морально-психологическими характеристиками эти задачи тебе не по зубам, которые ты давал перед выборами.
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Так оно и будет!

Готовьтесь бенины клоуны.
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Ну, может Зе все-таки не такой дебил, каким хочет казаться и послушает умную тетю. А то намеки от народа ему туго заходят. Я насчет вооруженного Майдана. Кол в задницу - это не кокса нюхнуть.
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Так пусть зебилы в ВРУ и ОПе не доводят!
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ці свято вірять що посадивши пєцю можна уникнути майдану. для цього штат удо(який очолює людина бєні) розширяється, сбу, мвс з нгу( в надійності на домовленості з аваковим),.це мабуть перший головнокомандуючий(після яника) до якого зневажливо відносяться як в зсу, так в нгу
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Ця депутатка з ГДР, яка агітує за постмарксизм, інтернаціоналізм та вихід Німеччини з НАТО, цілком передбачувано заговорила кремлівсько-шоколадним голосом.
Війна об'єднує інтереси ***** та порохла,і як тільки виникла загроза її припинення - почали включатися всі "консерви"...
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Судьба возвращает фарс обратно Монике Зеленскому, но уже в виде трагедии

ЗЕбил смеялся с "оффшоров Порошенко" - получил решение Панамского суда, который полностью оправдал 5-го президента, и возбудил ответное дело за клевету.
Международный аудит, суды в Лондоне и Делавэре - утверждают, что часть денег, украденных Коломойским из Привата, выводились на счета Зеленского.

Сравнил Украину с "актрисой из немецких фильмов для взрослых", готовой "принять в любом количестве с любой стороны" - получил прозвище Моника Зеленски во всем мире.

Издевался над избитыми на майдане. Интересуясь, что если одеть их в шерстяные вещи и бить эбонитовыми палочками, то можно ли получить электричество - получил митинги протестов против себя по всей Украине.

И вот, 95 квартал шутит о сгоревшем доме Гонтаревой……

П.Бойко



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В который пишу, скажи кураторам, что не суд Панамы, а панамская прокуратура и не оправдала шоколадника, а отказалась проводить расследование по УД открытому в Украине. И уклонение от налогов в Панаме не престулпение, иначе бы деньги никто в Панаму не переводил бы.
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Хор Веревки всегда мечтал выступить в Ла Скале, но приглашают только в сауну.
(с)

Евродепутат фон Крамон - Зеленскому: Слишком многое на кону, следующий Майдан не будет мирным - Цензор.НЕТ 3515

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/2744978.html
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Он наверное запамятовал , что и предыдущий мирным сложно назвать)
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......фон крамон оставайтесь на линии,ваш звонок очень важен для нас)))))
эти "фоны" полит.импотенты на подкормке у газпромов и свое мнение пусть засунут себе глубоко в дупу.
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"Ворона каркнула во все воронье горло"
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"И если люди не будут довольны, я имею в виду тех, кто возвращается с войны, тех, у кого есть оружие...."

А чому це всі мають підстроюватись під тих хто повертається з "війни"?
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По-перше - не всі, а по-друге можете не підстроюватись, а вийти на зустріч тим хто повертається з "війни". Євродепутатка фон Крамон - Зеленському: Занадто багато на кону, наступний Майдан не буде мирним - Цензор.НЕТ 9101
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Этого тварного нарколыгу надо убирать пока не поздно.
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Не немцам нам учить. Пусть сначала Голодомор геноцидом признают, ублюдки газпромовские
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Виола фон Крамон-Таубадел- имя напоминает какую-то туалетную принадлежность. Неужто кгб уже не может нафантазировать имена попроще для своих нелегалов. Євродепутатка фон Крамон - Зеленському: Занадто багато на кону, наступний Майдан не буде мирним - Цензор.НЕТ 2879
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Ну что ж, постреляем зелерастов раз надо.
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