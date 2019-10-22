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 Политика Украины, Общество
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 В Украине 194 русскоязычные средние школы. До 2023 года их планируют полностью перевести на украинский язык преподавания, - theБабель. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 2018-2019 учебный год в Украине 194 русскоязычные средние школы, из них 43 частные. Министерство образования и науки с сентября 2020 года начнет переводить все эти школы на украинский язык преподавания.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале theБабеля.

Министр МОН Анна Новосад подтвердила, что ее команда продолжает реформу, которую предусматривает принятый в 2017 году закон, и планирует искоренить русскоязычное преподавание в школах. Переход школ планируют закончить к 2023 году.

Больше всего школ с русским языком преподавания остается в Харьковской (66), Запорожской (35), Одесской (34) и Днепропетровской областях (31). В Киеве сейчас работают четыре русскоязычные школы. Перевод должен коснуться как государственных школ, так и частных. Однако Верховная Рада вскоре будет голосовать за законопроект "О полном общем среднем образовании", который позволит в частных школах преподавать на любом другом языке.

В Украине 194 русскоязычные средние школы. До 2023 года их планируют полностью перевести на украинский язык преподавания, - theБабель 01
Инфографика: TheБабель

Если закон не примут, частные и госшколы будут учить детей исключительно на украинском.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России хотят признавать украинцев носителями русского языка без собеседования

Напомним, в школах Славянска (Донецкая область) обучение в первых классах будет проходить исключительно на украинском языке.

Согласно опросу, количество желающих изучать русский язык наравне с украинским сократилось с 40 до 26,9%.

Источник: https://censor.net.ua/n3155152
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
а Трускавецкая академия высоких наук на каком языке проводит обучение ?
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Її слухачі так і не второпали на якій мові там було "навчання". Та і оленів вони знаходили переважно у дзеркалі, а не на малюнку...
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Це питання потрібно виносити на обговорення людей, а не нав'язувати силоміць. Є закон про єдину державну мову - нехай нею і буде українська. А на якій мові навчатись, то вже особиста справа кожного.
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Неужели? В какой стране есть такое ,?
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Тут я з вами не згоден! Навчання повинно бути виключно українською мовою, а ось вдому хай розмовляють якою їм заманеться. В московії взагалі немає украінскої школи.
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А в Росії є бажаючи навчатись в українській школі?
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в Україні взагалі не повинно бути ніяких кацапських шкіл, вишів само собою. єдине де можна вчити кацапською це пту!
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А раніше чим до 23року не можна перевести всі школи на українську мову?...багато превелеїв для рУСЬкого языка
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Зебил на турбомарафоне сомневался,включился переходник малороса
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Какого дятла в подарок нам преподнесли 73%!
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Детей жалко.Закончил школу, приходит на собеседование а в анкете... И ничего личного.
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В школах вивчати російську, як іноземну 2 години у неділю.
На державну службу, в армію брати тільки після іспитів на знання української мови.
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