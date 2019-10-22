 Сегодня в Киеве состоится премьера спектакля "Голоса", в котором играют ветераны российско-украинской войны

Как сообщает Цензор.НЕТ, премьерный показ спектакля в Киеве состоится сегодня, 22 октября, в 19.00, на сцене Общественного театра по адресу: улица Леонида Первомайского, 5в (Дом Звукозаписи украинского радио).



В основе спектакля - личные истории ее участников, актеров-ветеранов.

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Режиссер-постановщик, участник АТО Евгений Степаненко говорит: "Спектакль создан при художественной резиденции фонда "Творческая криивка" - всего за три недели - ветеранами и действующими военнослужащими, участниками российско-украинской войны. Этот спектакль - попытка разобраться, что с нами произошло во время войны, попытка исследовать эволюцию человека на войне и вне войны, попытка донести до всех простую истину: война никуда не исчезла, она среди нас".



Как отмечают организаторы, "Голоса" - "это точно не героическая сага о божьих коровках и страдальцах-ветеранах. Это прямая речь - их, обычных людей, попавших в экстремальные условия войны".



Девять героев на сцене - со всех уголков Украины. Среди них Роман Гребенюк, от которого отвернулись все родные с Луганщины, потому что он добровольно ушел в ВСУ, провел три ротации в ДАПе и сейчас учится на офицера, переживший плен Дмитрий Клугер из Донецка, Владимир Дубецкий из Львова, который оставил тихую жизнь монаха в монастыре в Италии и пошел в ряды добробата, Андрей Лоза из Бахмута, Леся Антонова из Луганска, Юрий Григорьев из Киева, Катя Бережная из Харькова, Андрей Балацкий из Коломыи, Александр Метчик из Одессы.

Их голоса уже услышали привередливые зрители в Ивано-Франковске, Днепре, Львове, награждая актеров 20-минутными овациями и восторженными отзывами.



"За каждым нашим голосом - голоса сотни собратьев, похожие истории войны. Мы хотим этим спектаклем донести до людей, что мы среди вас. И война еще не закончилась!"- говорит" киборг "Роман Гребенюк.



"Цель нашего проекта - начать честный разговор ветеранов с обществом", - говорят организаторы.



После показа состоится общение с творческой группой проекту и дискуссия на тему "Адаптация общества к ветеранам".

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Благотворительный взнос за просмотр спектакля - 200 грн.



Художественный руководитель проекта - Олег Шульга, актер театра и кино, ветеран войны; режиссер - Евгений Степаненко, режиссер театра и телевидения, телеведущий, руководитель "Общественного театра", ветеран войны; музыка - Миша Адамчак, музыкант, ветеран войны-парамедик; тренер - Татьяна Смирнова, актриса театра и кино; психологическая поддержка - Юлия Боринец, Людмила Новицкая Татьяна Ярошенко.



Базой для создания спектакля "Голоса" стал Ивано-Франковский национальный академический драматический театр им. Ивана Франко. Прежде чем бойцы вышли на подмостки, чтобы за неделю встретиться со зрителем и справиться с волнением, они две недели провели в горной Верховине на тренингах от благотворительного фонда "Творческая криивка".