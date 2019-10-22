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 Экономика, Общество
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Все про:ВВП (536) Кабмин (11287) Минэкономразвития (497) Николайчук (2)

 При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - замминистра экономики Николайчук

В правительстве прогнозируют, что в 2020 году экономика Украины вырастет на 3,7% по консервативным оценкам и на 4,8% по оптимистическому сценарию развития событий.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Сергей Николайчук во время пресс-брифинга в Кабинете министров 22 октября, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

"По этому (2019) году мы тоже ожидаем небольшое ускорение роста ВВП по сравнению с предыдущим годом. Если в предыдущем году ВВП рос на 3,3%, то в этом году мы ожидаем 3,5% ... На следующий год мы ожидаем ускорение роста до 3,7%", - сообщил Николайчук.

В Министерстве развития экономики отмечают, что свои прогнозы по экономическому росту Украины разработают в Нацбанке и МВФ. Вместе с этим свой прогноз представили во Всемирном банке, где также ожидают, что украинская экономика вырастет на 3,7% в 2020 году.

Также в Минэкономики отмечают, что прогноз экономического роста Украины улучшается несмотря на то, что мировая экономика наоборот замедляется.

"Экономика Украины является едва ли не единственной, по которой улучшили показатели роста. Сейчас мировая экономика входит в кризис", - подчеркнул министр экономики Тимофей Милованов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экономика Украины должна расти почти на 7% в год, чтобы осуществить планы правительства, - Маркарова

Источник: https://censor.net.ua/n3155146
 
 
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головне зебілам чергову голобородьковатність впарити, схавають
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Милованов: если "Квартал" перестанет шутить
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Да да да
обицянки цяцянки
С чего расти экономике? к нам что инвесторы в очередь стоят, или думаете налоги подняли то сразу экономика вырастит? АГА ЩАЗЗЗ!
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маловато будет, самокатчик в шубе зигующий все 40 обещал, и так ясно,шо экономика идет на взлет
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А с чего бы это собственна??? У нас производство выросло? Война закончилась и инвесторы побежали толпой? Урожай хороший? У власти экономисты-гении? Реформы хоть какие-то путные провели за год? С каких хренов, я вас спрашиваю При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 1086 Хотя где-то читала толковую статью, что продажа земли даст в первый год до 7% роста ВВП. Ну тогда.... При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 2227
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а що ви додали до того, що вже зроблено до вас?
нашо було міняти їх на вас?
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При самом оптимистичном, а где же обещанные "40% роста за пять лет"?!
Наверное там же, где и "$4000 для учителей" - в пи...де?

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А как же 40% за 5 лет? Опять зелеущербных надули! Хотя эти таблицу умножения и деления не знают,зелебобики скажут на 80% ,то же сойдет.
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помните про половину пустой и наполовину полный стакан: начали говорить о 3,8%, а закончили почти 5%. ,а это почти на 50% больше от начального. При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 559
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Тот случай,когда Валерьич прав в определениях
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Учителя любят оптимистические прогнозы от ЗЕкоманды.... При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 583
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Если мародёр уже не ворует, то где же деньги?
1.Ворует кто-то другой.
2.Вас наеабли.
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И эти начинают с бла-бла.До Нового Года 70% пенсионеров на минималке вымрут при таких ценах на продухты пятания.
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Шеф сбрехал на 3,5-3,7, а зам на 4,8. Нехорошо получается
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У них разные подходы в прикладной математике. При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет почти на 5% в 2020 году, - замминистра экономики Николайчук - Цензор.НЕТ 677
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"Мечтать не мешки ворочать".
А пока у них все шансы завалить в га... в навоз бюджет 2019.
По всем показателям полный провал.
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При оптимистическом сценарии экономика Украины вырастет... А сцЄнарій де, в 945-му кварталі писатимуть?
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Зебобики, сказочники, мечтают...…

Эпоха бедности прошла....., началась эпоха нищеты.....
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