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 Политика Украины
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Все про:Европарламент (1434) медицина (1874) реформы (3426) Виола фон Крамон (1)

 В ЕС обеспокоены приостановкой реформ в сфере здравоохранения в Украине, - евродепутат фон Крамон

Приостановка реформ в Украине, в частности, в сфере здравоохранения, а также "слепое" голосование в стенах Верховной Рады вызывает у европейской стороны обеспокоенность, заявила вице-президент делегации Европарламента в комитет ассоциации "Украина-ЕС" депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадел (Viola von Cramon-Taubadel).

"То немногое хорошее, что было достигнуто при президенте Порошенко, пока не продвигается вперед, например, в реформе здравоохранения, что вызывает обеспокоенность. Это не соответствует ожиданиям Европы и Европейского парламента в отношении того, что Украина станет европейской страной с европейскими ценностями", - сказала Виола фон Крамон в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, первый этап реформы был "одним из наибольших достижений за очень короткий промежуток времени", когда Минздрав возглавляла Уляна Супрун, и "даже не начав… вторую стадию реформы, новый министр здравоохранения и ее команда делают все против".

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Источник: https://censor.net.ua/n3155144
 
 
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"Х@й им в жопу" - название новых реформ в медицине Украины...
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Он у тебя есть уже в том самом месте,благодаря Богдану, Коломойскому с клоуном,но это только начало, дальше будет их не один, и очень больно
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Какое сворачивание, приезжай в Украину и подлечись у семейного врача, Супрун дает гарантии качества.
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Супрун є міністром? Прокидайся, в міністерстві вже оплачені лобістами люди)
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Та ну, згортання реформ? Так небариги ф немародери з новими обличчями у турборежимі так реформуються, що шуба завертається.
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Весной 2018 году покупал импортный ламинат стоимостью 270грн/м2. Курс доллара был 26грн. Сейчас этот же ламинат стоит 420грн/м2. Курс доллара 25грн. И так почти все стройматериалы. Могут зебилы объяснить такой парадокс? Это так эпоха бидности закончилась?
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а продукты как подорожали и не только овощи ,вообще все ,а пишут шо и отопление подорожает, где то на 20% - 30% - зебелизм - одним словом
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они ожидали,что приток медицинских кадров в результате реформы в Украине наступит гораздо раньше. ведь была светлая идея - решить проблему с дефицитом в Польше,Чехии,Словакии,Германии за счет созданного дефицита в Украине. Но тут кто-то решил,что проводить реформу не имея денег - это несколько поспешно, нужно сначала страховую медицину все-таки запустить
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страховая медицина начинается с санации банковского рынка.

Гонтареву, которая расчистила банковский рынок, прокляли и хотят посадить.
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оно, канешна. да -поток донорских органов с украины резко иссяк
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сразу после того, как ты свои мозги продал за видеокассету "Сваты. 17-й сезон".
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щас определимся с корвалолом и пойдем дальше.
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