 Россия направит военных из оккупированного Крыма на учения в Египет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

По информации пресс-службы российского министерства обороны, учения "Стрела Дружбы-2019" пройдут на территории Египта с 26 октября по 7 ноября.

"На маневры будут направлены военнослужащие соединений и воинских частей, дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Крыму и республике Северная Осетия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учения будут проходить в три этапа, а в конце состоится "практическое выполнение отражение удара воздушного противника подразделениями ПВО".

Член Крымской правозащитной группы Александр Седов ранее сообщил, что с 2014 года в армию призвали 18,9 тыс. крымчан.

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Киев требует от России прекратить призыв в вооруженные силы жителей аннексированного Крыма. Прокуратура АРК просит крымчан обращаться по телефону или по электронной почте в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине сообщала, что в 2017 году на военную службу в вооруженные силы России призвали не менее 4800 жителей Крыма. По данным временного поверенного в делах США при ОБСЕ Гарри Камиана, в 2018 году в армию призвали 5600 крымчан.