 "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на брифинге во вторник.
"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - сказал Милованов
Он сказал, что не обижается "ни на это, ни на многое другое, что происходит".
По его мнению, скандал вокруг песни "Квартала" о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой уже исчерпан, потому что высказались все.
"Кстати, я соглашаюсь с "Кварталом", что они как сатира могут делать все, что угодно. Но это не значит, что у меня нет своей позиции. Я свою позицию высказал, и ее в принципе высказали все, кто хотел", - сказал министр.
Напомним, Милованов накануне выразил мнение, что номер "Квартала", в котором высмеивается поджог дома экс-главы НБУ, может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине.
Коломойский назвал за это Милованова дебилом. По его мнению, если на инвестиционный климат влияет юмор в развлекательной передаче, то "инвестклимата вообще нет".
Как сообщалось, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".
Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.
Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.
Зростання валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2019 року становило 4,6% до аналогічного періоду 2018 року. Про це йдеться в даних Державної служби статистики.
У першому кварталі темп зростання становив 2,5%.
По відношенню до попереднього кварталу реальний ВВП країни в другому кварталі поточного року (з урахуванням сезонного фактору) виріс на 1,6%.Економічний ріст триває 14-й квартал поспіль. 4.6% р/р - це один із найвищих темпів зростання за багато років. Але щоб наздогнати наших західних сусідів, потрібно ще дуже і дуже багато часу. ВВП Польщі зростає вже 25 років.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/15/650616/
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% після збільшення його в 2017 році на 2,5% і в 2016 році - на 2,4%, таку оперативну оцінку оприлюднила Державна служба статистики. - https://ua.interfax.com.ua/news/economic/574476.html
Я вже не буду вимагати від брехливих зебілів розкривати і читати ссилі (і що там сказано більш детально), але й так ясно, що "з-за Петра" економіка України зростала, хоча й не тими темпами, якими би хотілось. Але це була реальність!
Зебіли, а що ви зробили?
А слабо викликати оцю пархату мартишку на дуель?
Хоча про що це я, яка ж дуель, там де немає честі.
только в полночь и на кофейных чашечках
У нас досі, якщо людина має честь, то й має право викликати того, хто її образив, на дуель.
А от який з гешефтєра дуелянт, тут я з Вами погоджуюсь
Беня не терпить заперечень.
Лерка Гонтарева ему как умственно неполноценному разрешила тратить из своих миллиардов не более 20 тыс. фунтов в неделю
оттого и бесится Беня на свою "попечительницу"
Будущий мэр Киева (слева) и реинтегратор Донбасса (справа).
Яблоко от яблони недалеко падает, а д@билы - недалеко от перзидента и мудрого нарида. Плоть от плоти.
Речь идёт о национализации Приватбанка.
Лисиця~Кіцуне @lisitcya 17 сент.
Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
Вот разаблачитель из ящика, который заряжает гавном прямо через экран тиливизара - вот это автаритет!
Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
Проснулся Лев и в гневе стал метаться,
Нарушил тишину свирепый, грозный рык -
Какой-то зверь решил над Львом поиздеваться:
На Львиный хвост он прицепил ярлык.
Написано: «Осёл», есть номер с дробью, дата,
И круглая печать, и рядом подпись чья-то…
Лев вышел из себя: как быть? С чего начать?
Сорвать ярлык с хвоста?! А номер?! А печать?!
Ещё придётся отвечать!
Решив от ярлыка избавиться законно,
На сборище зверей сердитый Лев пришёл.
«Я Лев или не Лев?» - спросил он раздражённо.
«Фактически вы Лев! - Шакал сказал резонно. -
Но юридически, мы видим, вы Осёл!» -
«Какой же я Осёл, когда не ем я сена?!
Я Лев или не Лев? Спросите Кенгуру!» -
«Да! - Кенгуру в ответ. - В вас внешне, несомненно,
Есть что-то львиное, а что - не разберу!..» -
«Осёл! Что ж ты молчишь?! - Лев прорычал в смятенье. -
Похож ли я на тех, кто спать уходят в хлев?!»
Осёл задумался и высказал сужденье:
«Ещё ты не Осёл, но ты уже не Лев!..»
Напрасно Лев просил и унижался,
От Волка требовал, Шакалу объяснял…
Он без сочувствия, конечно, не остался,
Но ярлыка никто с него не снял.
Лев потерял свой вид, стал чахнуть понемногу,
То этим, то другим стал уступать дорогу,
И как-то на заре из логовища Льва
Вдруг донеслось ослиное: «И-а-а!»
Мораль у басни такова:
Иной ярлык сильнее Льва!
(С) С. Михалков
Всплески радужного оптимизма
Напоминают шлепки по воде
Руками дауна подстреленного
И упавшего в речку
На берегу стоит кучка людей
И искренни радуется тому
Что дебилы у нас, дебилы у нас
Тоже веселы и спортивны
Свою жизнь, жизнь, жизнь
Мы кажется прое..."©(А. Лаэртский)
https://www.youtube.com/watch?v=xBjSJHJp2u4
Пожизненно им надо давать пока не разворовали народные активы , а то даже своего хлеба не будет, не говоря уже о других продуктах, тепла и э/э, все завезут в долг, а затем органы заставят по суду продавать, что бы расплатиться с гос.долгами.
впрочем, как и у Коломойского