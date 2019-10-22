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Все про:Квартал-95 (108) Коломойский (1221) Милованов Тимофей (37)

 "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем. ВИДЕО

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов отшутился на слова олигарха Игоря Коломойского, который накануне назвал его дебилом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на брифинге во вторник.

"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - сказал Милованов

Он сказал, что не обижается "ни на это, ни на многое другое, что происходит".

По его мнению, скандал вокруг песни "Квартала" о сгоревшем доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой уже исчерпан, потому что высказались все.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Очень печально, что министр экономики в Украине - дебил, - Коломойский о реакции Милованова на номер "Квартала 95". АУДИО

"Кстати, я соглашаюсь с "Кварталом", что они как сатира могут делать все, что угодно. Но это не значит, что у меня нет своей позиции. Я свою позицию высказал, и ее в принципе высказали все, кто хотел", - сказал министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Квартал 95" о критике за номер про дом Гонтаревой: "Мы будем с гордостью заниматься своим делом"

Напомним, Милованов накануне выразил мнение, что номер "Квартала", в котором высмеивается поджог дома экс-главы НБУ, может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине.

Коломойский назвал за это Милованова дебилом. По его мнению, если на инвестиционный климат влияет юмор в развлекательной передаче, то "инвестклимата вообще нет".

Как сообщалось, 19 октября участники "Вечернего квартала" спели шуточную песню о поджоге дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. Песню исполняли певицы Национального заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки и юморист Евгений Кошевой. В частности прозвучали следующие строки: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала", "Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича (Игоря Коломойского. - Ред.)", "Мораль проста - хата згоріла зі стида", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, у вогонь соляру плескали".

Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику. В частности, министр культуры Владимир Бородянский заявил, что высмеивание "95 Кварталом" поджога дома бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой является моделью поведения, которую нужно пресекать. Его заместитель Ирина Подоляк поставила под сомнение целесообразность господдержки хора имени Веревки.

Позже руководитель хора имени Веревки Коринец заявил, что выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков.

Источник: https://censor.net.ua/n3155142
 
 
 Топ комментарии
 
Зебіли, цей шаріков і є ваш рівень.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 11 ч.11 часов назад

"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 425

Будущий мэр Киева (слева) и реинтегратор Донбасса (справа).
Яблоко от яблони недалеко падает, а д@билы - недалеко от перзидента и мудрого нарида. Плоть от плоти.

"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 6892
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не хватило духа сказать бене что бы он в зеркале идиота?
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Ну ваще-то подъем экономики на 3 % в следующем году,это дебилизм...
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это реальность - а дебелизм это подъем ВВП на 40% - а если на 3% - вопрос - зачем было менять )))
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А учитывая новые реалии с инвестициями - даже3% могут легко превратиться в далекую голубую мечту. Не даром же Дубилета поставили курировать госстат, готовятся к рисованию цифр с потолка.
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В каждой шутке только доля шутки.Единственное что обнадеживает это самокритичность. Ты не забывай что не в песочнице играешься
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Я НЕ ПОНЯЛ---так он считает себя дэбилом или нет? и как такой неодэкватный министр может рулить экономикой ??? ждем 40 % подьема экономики ! да-с !
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Послать Коломойского на три буквы бздошно - кормилец же.
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Выступление "Квартала" с хором Веревки вызвало острую критику.))))) глистов 8%-ных)))
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Точкак, порошенковские 2% лучше и скрепнее
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От що відрізняє зебіла від адекватного - це нагла і цинічна брехня.... Бо факти кажуть інше. Наприклад:

Зростання валового внутрішнього продукту України у другому кварталі 2019 року становило 4,6% до аналогічного періоду 2018 року. Про це йдеться в даних Державної служби статистики.
У першому кварталі темп зростання становив 2,5%.
По відношенню до попереднього кварталу реальний ВВП країни в другому кварталі поточного року (з урахуванням сезонного фактору) виріс на 1,6%.Економічний ріст триває 14-й квартал поспіль. 4.6% р/р - це один із найвищих темпів зростання за багато років. Але щоб наздогнати наших західних сусідів, потрібно ще дуже і дуже багато часу. ВВП Польщі зростає вже 25 років.
https://www.epravda.com.ua/news/2019/08/15/650616/

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в 2018 році зріс на 3,3% після збільшення його в 2017 році на 2,5% і в 2016 році - на 2,4%, таку оперативну оцінку оприлюднила Державна служба статистики. - https://ua.interfax.com.ua/news/economic/574476.html

Я вже не буду вимагати від брехливих зебілів розкривати і читати ссилі (і що там сказано більш детально), але й так ясно, що "з-за Петра" економіка України зростала, хоча й не тими темпами, якими би хотілось. Але це була реальність!
Зебіли, а що ви зробили?
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Да куклы никогда не пойдут против своего хозяина, как бы борзо, нагло и по хамски он себя не вел. А то, не дай боже, пригласит кофе попить.
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не хватило духа сказать бене что бы он в зеркале идиота?
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тобто образа від каломойши - це як манна з небес?
А слабо викликати оцю пархату мартишку на дуель?
Хоча про що це я, яка ж дуель, там де немає честі.
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Беню на дуэль?

только в полночь и на кофейных чашечках "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 9666
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де заборонили? У вас?
У нас досі, якщо людина має честь, то й має право викликати того, хто її образив, на дуель.
А от який з гешефтєра дуелянт, тут я з Вами погоджуюсь
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Боюсь, что он ошибается. Он не шутит. Это все серьезно и плохо.
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Піде вслід за Данилюком.
Беня не терпить заперечень.
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Если шутит, значит с юмором у него нормально. Не порохобот...
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Где ты тут шутку разглядел, зебил? Обкакался твой министр.
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срущий под двери соседей тоже считает это юмором
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Конечно не обижаеЦА. Разве можно АбижаЦА на хУзяина своего боса?
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Есл Сивоха совеник при РНБО, то я не удивляюсь, что министр экономики себя дебилом считает.
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Беня на себя бы посмотрел:
Лерка Гонтарева ему как умственно неполноценному разрешила тратить из своих миллиардов не более 20 тыс. фунтов в неделю

оттого и бесится Беня на свою "попечительницу"
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 11 ч.11 часов назад

"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 425

Будущий мэр Киева (слева) и реинтегратор Донбасса (справа).
Яблоко от яблони недалеко падает, а д@билы - недалеко от перзидента и мудрого нарида. Плоть от плоти.

"Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 6892
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Ты не забудь это папе Бене рассказать. Посмеетесь потом вместе. Шута уже выбирали.

"Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую", - Милованов відреагував на слова Коломойського про нього - Цензор.НЕТ 3434
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Кто считает , что это шутка , отзовись ?
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Это шутка а дальше пойдут не шутки она сожгла сарай ,а дальше как бы гражданка не была.
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Доки ці виродки та дебіли, які варті один одного "травлять" один одного, українці "устают" від війни, а зеленський готує норманський капкан та здачу орді України.
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Клинические идиоты должны держаться группами! По одному вы пропадете.
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"Талантам нужно помогать, а бездари и сами пробьются"- слова академика Капицы по моему.
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Да Мы даже и не оспариваем что ты дебил !!! У тебя на морде все написано , а когда еще открыл рот - то тебе дебилы всей страны доверили бы знамя.... "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 7664
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У меня один вопрос к квартальщикам - почему на критику Бубочка надувает губки и ни с кем играть не хочет. "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 7235
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С тобой бубочка играть не хочет? Покажи ему красненькую машинку, которую мама тебе вчера купила.
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Ты хочешь Бубочку ещё и жаба задавила?! "Я этого и не скрываю, что я дебил. Шучу", - Милованов отреагировал на слова Коломойского о нем - Цензор.НЕТ 9428
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Если Министр экономики уверяет что из-за балаганной песни в государстве может измениться инвестиционный климат, это показатель бессилия и некомпетентности Министра. Или угроза саботажа как защиты государственных воров разворовавших казну.
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Ты тупой, Суррикат!
Речь идёт о национализации Приватбанка.
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Порохоботы приравнивают приватизацию Привата к сожжению дома Гонтаревой, все по Фрейду, Гонтарева разворовала и казну и Приват и теперь все деньги у неё в доме.
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Ты тупой сурикат.
Лисиця~Кіцуне‏ @lisitcya 17 сент.

Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
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Дай ссылку на любой канал или СМИ в котором с доказательствами рассказывается, что ПРИВАТ украл деньги во времена когда Коломойский был его собственником и никто не угрожал приватизацией.
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МВФ тибе, канечно, не указ.
Вот разаблачитель из ящика, который заряжает гавном прямо через экран тиливизара - вот это автаритет!
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Ты что грузин штоле? Или просто неграмотный? Дай ссылку хоть на МВФ в которой он доказательно заявляет что Коломойский украл деньги у СВОЕГО банка в то время когда банку никто не угрожал и он принадлежал ему. Иначе ты просто звиздун порохоботский.
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А ведь министр действительно деб...л разве такое чу..чело может быть министром пошли кошты которые твоя милая Гонтарева украла, людям погорельцам от арт складов скоро зима их хоть кто - нибудь пожалел жалостливые и Аваков туда же.
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Лисиця~Кіцуне‏ @lisitcya 17 сент.

Світова спільнота вважає, що Коломойський обікрав країну, але наш нарід вважає, що це зробила Гонтарєва. Бо їм розказали на каналі Коломойського це.
Ми ніколи не будемо жити хорошо. Бо це наскільки тупо, що таке швидко не лікується.
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Судя по виду - 100%-ный дэбил дэбилыч дэбилофф.
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"Лев и ярлык "

Проснулся Лев и в гневе стал метаться,
Нарушил тишину свирепый, грозный рык -
Какой-то зверь решил над Львом поиздеваться:
На Львиный хвост он прицепил ярлык.
Написано: «Осёл», есть номер с дробью, дата,
И круглая печать, и рядом подпись чья-то…
Лев вышел из себя: как быть? С чего начать?
Сорвать ярлык с хвоста?! А номер?! А печать?!
Ещё придётся отвечать!
Решив от ярлыка избавиться законно,
На сборище зверей сердитый Лев пришёл.
«Я Лев или не Лев?» - спросил он раздражённо.
«Фактически вы Лев! - Шакал сказал резонно. -
Но юридически, мы видим, вы Осёл!» -
«Какой же я Осёл, когда не ем я сена?!
Я Лев или не Лев? Спросите Кенгуру!» -
«Да! - Кенгуру в ответ. - В вас внешне, несомненно,
Есть что-то львиное, а что - не разберу!..» -
«Осёл! Что ж ты молчишь?! - Лев прорычал в смятенье. -
Похож ли я на тех, кто спать уходят в хлев?!»
Осёл задумался и высказал сужденье:
«Ещё ты не Осёл, но ты уже не Лев!..»
Напрасно Лев просил и унижался,
От Волка требовал, Шакалу объяснял…
Он без сочувствия, конечно, не остался,
Но ярлыка никто с него не снял.
Лев потерял свой вид, стал чахнуть понемногу,
То этим, то другим стал уступать дорогу,
И как-то на заре из логовища Льва
Вдруг донеслось ослиное: «И-а-а!»

Мораль у басни такова:
Иной ярлык сильнее Льва!
(С) С. Михалков
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Чувака опустили, а он и согласен. Это феноменально!
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если резюмировать, то это звучит так: "да, я дебил и не обижаюсь на игарьвалерича, но зато у меня есть хорошая должность"
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Это уже не смешно когда за кермом такое.Шут гороховый.
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так у нас во власти сейчас все шуты гороховые..(
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У зебилов день сурка, они каждьій день просьіпаются перед вторьім туром президентских вьіборов и поливат грязью папередников.
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"...
Всплески радужного оптимизма
Напоминают шлепки по воде
Руками дауна подстреленного
И упавшего в речку
На берегу стоит кучка людей
И искренни радуется тому
Что дебилы у нас, дебилы у нас
Тоже веселы и спортивны
Свою жизнь, жизнь, жизнь
Мы кажется прое..."©(А. Лаэртский)
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Милованов, зачем ты унижаешь себя? Боишься? Не бойся, умереть, даже если угрожают. Умереть можно только 1 раз и это не страшно, так как после смерти ты об этом не узнаешь. Не включай заднюю. Изначально ты сказал все правильно, так как должен был высказаться цивилизованный, нормальный человек. То, что идет от Квартала - это хуцпа и паразитирование на самых низменных человеческих мерзостях. И было всем понятно, кто источник всего этого. Милованов, ты один из немногих в команде ЗЕ, кто проявил себя нормальным человеком. Тебе нечего стыдится и бояться. Тот, кто это затеял, сам боится, так как делает все изподтишка и инкогнито. Рано или поздно, его кто-нибудь продаст.
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73/43%зебілів, і провокатори штибу Доброжелатель Доброжелательный, ви досягли того, за що галасували. Наїуя тепер задню вмикаєте?
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І хто керує країною ? Як би в Милованова була якась гордість він подав би на Беню в суд за образу ,а так шахрай якого чекає суд США, тут витворяє що йому заманется .
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а он в ответ хоть мяукнул, ну, что бы потешить барина?
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Если человек не накрал миллиардов у государства, то кто-то считает его дебилом, а кто-то честным человеком)
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Дебил ,конечно ты дебил - тут двух мнений быть не может ...
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та у него это и на дебильной морде написано

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Не ну тут все ясно кто руководит правительством и президентом ,кто раздает награды и оплеухи ,кто казнит и милует в новой иерархии .Господин Милованов скажите вы ставленник Бени и боитесь его ?Тогда вам место на помойке ,а не в правительстве
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Такое впечатление что он постоянно накуренный
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Просто класика:
https://www.youtube.com/watch?v=xBjSJHJp2u4
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очень стыдно, что ЭТО, представляет мою Украину.. "Я цього і не приховую, що я дебіл. Жартую", - Милованов відреагував на слова Коломойського про нього - Цензор.НЕТ 8144
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Дебил то Дебил , а "откат" от запланированной приватизации в место эффективного управления стратегических предприятиями и Земли будет иметь, там к сожалению не один он дебил и иностранный агент, коррупционер и вредитель, а все поголовно.
Пожизненно им надо давать пока не разворовали народные активы , а то даже своего хлеба не будет, не говоря уже о других продуктах, тепла и э/э, все завезут в долг, а затем органы заставят по суду продавать, что бы расплатиться с гос.долгами.
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...ржач по приколу продолжается, но уже что то тревожно...а если завтра сигареты по 100, а водка по сто писсят?...и закусь в 2 раза?...шо тогда...Майдан?!...а землю крестьянам когда киевским и заморским, оставшиеся фабрики и заводы-горнякам и металлургам конче-засповским?...как не крути, но бабки все равно библейные, шо в пейсах соберут...ржем православные...нас уже много больше, чем 73 прОцента...горила хата, палала...ржом, приколы покруче еще впереди...
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Бородая бабушка их с говном мешает а они думают что это юмор у бабушки такой)
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а ведь лицо дебила
впрочем, как и у Коломойского
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Зеленский что не видит кого в кабмин понабирали ? У этого товарисча уровень интеллекта на лице написан
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Тимоха.Ти й справді д-л?Твоя реакція на виступ не була персональною!Ти притягнув за вуха сюди "інвестиційний клімат".Тому й стирчать ці вуха,як страхування власної дупи ,звалюванням провини за відсутність пакету економічних реформ на зразок економіста Бальцеровича,на чиїсь персоніфіковані виступи.Обставини,які формують інвестиційний клімат маєш створювати саме ти,як Міністр Економіки і ніхто інший.Не здатний?Підеш на юх.
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