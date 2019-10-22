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 Политика Украины
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Все про:Кабмин (11287) сокращение (256) Госаудитслужба (22) Дмитрий Дубилет (28)

 Количество работников Госаудитслужбы будет сокращено с 3212 до 400, - Дубилет

Кабинет министров Украины планирует существенно реформировать Государственную аудиторскую службу Украины и сократить количество работников до 400.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, Кабмин последние несколько недель занимался функциональным аудитом Госаудитслужбы.

"Сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты. К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено до ~ 400", - говорится в сообщении.

Также Дубилет рассказал о нескольких ключевых направлениях реформы.

"Госаудит должен фокусироваться на серьезном мошенничестве. Те работники, которые остаются, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам и риск-ориентированному подходу, а не придираться к запятым", - подчеркнул министр.

Кроме того, по его словам, сейчас происходит определенное дублирование функций между Госаудитом и Счетной палатой, а также Госаудитом и силовыми органами. 

"Это дублирование нужно убирать", - отметил он.

Дубилет считает, что крупные государственные компании должны проходить аудит в частных аудиторских компаниях.

"Согласно мировой практике Кабмин передает Госаудит под Министерство Финансов", - сообщил министр.

"Также отмечу, что любое массовое сокращение государственных служащих - это болезненный процесс. Мы будем сотрудничать с Гострудом, профсоюзами и другими сторонами, чтобы не бросать просто так людей на произвол судьбы", - подытожил Дубилет.

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Количество работников Госаудитслужбы будет сокращено с 3212 до 400, - Дубилет 01

Источник: https://censor.net.ua/n3155137
 
 
 Топ комментарии
 
а ведь 73% проголосовали за зеленского.. Количество работников Госаудитслужбы будет сокращено с 3212 до 400, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3196
поздравляю, зебилы! вы зробылы себе разом Количество работников Госаудитслужбы будет сокращено с 3212 до 400, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3196
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за всю історію не пам'ятю жодного випадку виносу столів і стільців з кабінетів держустанов.
заноси нових пам'ятаю.
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Порохоботы, объясните, что плохого в сокращении количества ненужных чиновников?
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а ведь 73% проголосовали за зеленского.. Количество работников Госаудитслужбы будет сокращено с 3212 до 400, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3196
поздравляю, зебилы! вы зробылы себе разом Количество работников Госаудитслужбы будет сокращено с 3212 до 400, - Дубилет - Цензор.НЕТ 3196
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Доречі, можете не вірити, але тепер до питання "Чому так дорого?"
Все частіше додають: "Ми не за це голосували".
За це, котики, ви голосували саме за це. Количество работников Госаудитслужбы будет сокращено с 3212 до 400, - Дубилет - Цензор.НЕТ 2660
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А что плохого в оптимизации государственных институтов? Что плохого в сокращении количества ненужных чиновников в 8 раз?
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Плохое в сроках реализации сказанного и в конечном результате.
В реальности происходит все наоборот и число чиновников увеличивается.
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Плохое в бездумности решений зеленой власти. А кто сказал, что их должно быть 400, а может 200 или 900? В 8 раз - это уж очень сильно нереально, даже с учетом наших условий. Устроить хаос и развалить работу - легко, как два пальца об асфальт. А восстанавливать потом работу будет тяжело.
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Дубилет сказал, провел аудит и сказал. Вы новость дальше заголовка читали?
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Вот что надо делать, когда на выборах пообещал сделать аудит всей страны ?

Правильно !

Для начала надо сократить аудиторов !
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А никто в этом уже и не сомневается, ну кроме самых упоротых и стойких зелебобиков. Поражает другое. Вчера папа Беня обозвал цельных министров уродами и конченными дебилами - и в ответ гробовая тишина .... и обиженное посапывание в две дырочки. А может и в три с перепугу .....
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за всю історію не пам'ятю жодного випадку виносу столів і стільців з кабінетів держустанов.
заноси нових пам'ятаю.
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Как говорили в одном классическом анекдоте "Может хватит кровати переставлять?"
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А как же рабочие места и так уже, типа Гонтаревой и Луценка, уехали за кордон. ЗРАДА.
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Объясните кто-нибудь этому очередному дебилу, что выводы аудита госструктур только и строятся на запятых - то есть на конкретных фактах нарушения законодательтсва, а законы - это слова и запятые.
Страна *******
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3200 чинуш расплодили в Госаудитслужбе, неплохо, а результатов что-то не видать. Значит придется сокращать, да.
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Порохоботы, объясните, что плохого в сокращении количества ненужных чиновников?
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ПлАхоВо вродІ нІчЄВо.

Але після всіх ЗЄ-скорочень всі служби чомусь розбухають і стають ще більшими. Приклади можете знайти, починаючи з жОПреЗЄдЄнта.
Утім, може в даному разі все буде ОК. Для "коломИйського" точно
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Вы так странно пишите, и такие глупости. Наверное даже если новая власть цены на бензин понизит в 3 раза выбудете кричать что это "зрада" и будет больше выбросов и ДТП
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По-перше, Ви, напевне, мали на увазі "пишЕте";
По-друге, "ЗЄ" не може ані підвищити, ані знизити ціну на бензин, бо на це впливає лише ринок.
По-третє, я, як платник податків, за скорочення кількости держслужбовців. Навіть якщо це робить "коломИйський". Хоча він просто так нічого не робить. І в тому мій сумнів.
По-четверте, а хіба фанфари про скорочення держапарату не призвели до збільшення жОП? Я помилився чи мене неправильно поінформували?
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А чому не потрібних? Аудитслужба була хоча б якимось стримуючим фактором того, щоб хоча на нижчому рівні менше крали бюджетних коштів. А тепер буде як в тому анекдоті, коли мужик грав в покер з джельтельменами, вони карти не показували, бо вірили на "слово джельтельмена". І тут мужику як поперло...
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Конституционный суд в два раза, прокуроров в два раза, аудит на % на 87 ну и т.д. Это ж сколько у нас теперь добавится " слесарей", " дворников", "землекопов", "штукатуров".. Намечается прорыв в вопросе заполнения непопулярных вакансий.
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Каждая новая власть начинает с сокращения....но меньше их не становится.
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порохоботи зараз будуь жаліти шкуродерів з КРУ яку за копійку недостачі ладні були зняти з тебе останні штани,працевлаштуйте їх на передову будь-ласка.
"Золотые слитки имеет сегодня каждый гражданин": глава Госаудита прокомментировала подозрения НАБУ о незаконном обогащении l
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