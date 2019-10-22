 Количество работников Госаудитслужбы будет сокращено с 3212 до 400, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.
По его словам, Кабмин последние несколько недель занимался функциональным аудитом Госаудитслужбы.
"Сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты. К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено до ~ 400", - говорится в сообщении.
Также Дубилет рассказал о нескольких ключевых направлениях реформы.
"Госаудит должен фокусироваться на серьезном мошенничестве. Те работники, которые остаются, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам и риск-ориентированному подходу, а не придираться к запятым", - подчеркнул министр.
Кроме того, по его словам, сейчас происходит определенное дублирование функций между Госаудитом и Счетной палатой, а также Госаудитом и силовыми органами.
"Это дублирование нужно убирать", - отметил он.
Дубилет считает, что крупные государственные компании должны проходить аудит в частных аудиторских компаниях.
"Согласно мировой практике Кабмин передает Госаудит под Министерство Финансов", - сообщил министр.
"Также отмечу, что любое массовое сокращение государственных служащих - это болезненный процесс. Мы будем сотрудничать с Гострудом, профсоюзами и другими сторонами, чтобы не бросать просто так людей на произвол судьбы", - подытожил Дубилет.
поздравляю, зебилы! вы зробылы себе разом
Все частіше додають: "Ми не за це голосували".
За це, котики, ви голосували саме за це.
В реальности происходит все наоборот и число чиновников увеличивается.
Правильно !
Для начала надо сократить аудиторов !
заноси нових пам'ятаю.
Страна *******
трейлер "93: бій за Україну", частина друга
Але після всіх ЗЄ-скорочень всі служби чомусь розбухають і стають ще більшими. Приклади можете знайти, починаючи з жОПреЗЄдЄнта.
Утім, може в даному разі все буде ОК. Для "коломИйського" точно
По-друге, "ЗЄ" не може ані підвищити, ані знизити ціну на бензин, бо на це впливає лише ринок.
По-третє, я, як платник податків, за скорочення кількости держслужбовців. Навіть якщо це робить "коломИйський". Хоча він просто так нічого не робить. І в тому мій сумнів.
По-четверте, а хіба фанфари про скорочення держапарату не призвели до збільшення жОП? Я помилився чи мене неправильно поінформували?
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