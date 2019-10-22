 Количество работников Госаудитслужбы будет сокращено с 3212 до 400, - Дубилет

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, Кабмин последние несколько недель занимался функциональным аудитом Госаудитслужбы.

"Сейчас там работает 3212 человек, и они получают опасно низкие зарплаты. К чему это может приводить, можете догадаться. Количество сотрудников этого органа будет сокращено до ~ 400", - говорится в сообщении.

Также Дубилет рассказал о нескольких ключевых направлениях реформы.

"Госаудит должен фокусироваться на серьезном мошенничестве. Те работники, которые остаются, должны быть настоящими профессионалами, работающими по международным стандартам и риск-ориентированному подходу, а не придираться к запятым", - подчеркнул министр.

Кроме того, по его словам, сейчас происходит определенное дублирование функций между Госаудитом и Счетной палатой, а также Госаудитом и силовыми органами.

"Это дублирование нужно убирать", - отметил он.

Дубилет считает, что крупные государственные компании должны проходить аудит в частных аудиторских компаниях.

"Согласно мировой практике Кабмин передает Госаудит под Министерство Финансов", - сообщил министр.

"Также отмечу, что любое массовое сокращение государственных служащих - это болезненный процесс. Мы будем сотрудничать с Гострудом, профсоюзами и другими сторонами, чтобы не бросать просто так людей на произвол судьбы", - подытожил Дубилет.

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