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 Умер известный парламентский фотограф Владимир Струмковский. ФОТО

Известный парламентский фотограф Владимир Струмковский умер 21 октября на 59 году жизни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение журналиста Владимира Кацмана в Facebook.

Умер известный парламентский фотограф Владимир Струмковский 01

"Родные сообщили: тромб оборвал жизнь замечательного Владимира Струмковского - мастера светописи от Бога...", - написал Кацман.

Умер известный парламентский фотограф Владимир Струмковский 02

Как сообщает "Эспрессо", в момент смерти Струмковский находился на даче.

Друзья и коллеги выражают слова соболезнования родным. Они вспоминают о нем, как о талантливом мастере фотографии и хорошем, добром человеке.

Умер известный парламентский фотограф Владимир Струмковский 03

"Он был тем, благодаря кому общество узнавало правду. Он спокойно и буднично делал свою работу. Он был светлым и настоящим Человеком", - отметила в Facebook экс-нардеп Ольга Червакова.

"Володя был крутым фотографом и замечательным человеком", - написал народный депутат Верховной Рады VIII созыва Андрей Лозовой.

Умер известный парламентский фотограф Владимир Струмковский 04

"Для многих из вас его имя ничего не скажет, но он был потрясающе добрый человек и очень хороший фотограф. И сегоднего его не стало. Тромб. О Владимире будет сказано немало хороших слов многими известными людьми. И это будет заслуженно. Покойся с миром", - отметил экс-нардеп Борислав Береза.

Умер известный парламентский фотограф Владимир Струмковский 05

Видеооператор Юлия Стрижалько отметила, что Струмковский был хорошим и искренним человеком.

"Мало осталось таких. Постоянно улыбается, шутит, делает комплименты... Вы навсегда остаться в моей памяти", - написала коллега.

Умер известный парламентский фотограф Владимир Струмковский 06

"Он всегда любил долго поговорить ... Всегда пытался рассказать все подробности ... Не верится, что никто этого уже не услышит. Мы будем скучать по этим Вовкой", - написал другой коллега Якобчук Андрей.

Умер известный парламентский фотограф Владимир Струмковский 07

Владимир Струмковский родился в декабре 1959 года. Окончил Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко. Снимал для многих киевских СМИ. Долгое время работал в газете "Крещатик". Был фотокорреспондентом в Верховной Раде.

Редакция Цензор.НЕТ выражает соболезнования родным и близким Владимира Струмковского.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155133
 
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