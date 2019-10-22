 Согласно прогнозам рост экономики Украины в 2020 году составит 3,5-3,7%, - Милованов

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов сказал на брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Украина будет иметь в этих прогнозах на 2020 год цифры 3,5-3,7%", - заявил Милованов.
По его словам, должно быть несколько прогнозов по росту экономики Украины от международных партнеров. Так, в частности, прогноз роста Всемирного банка совпадает с прогнозом Министерства экономики - 3,7%. Прогноз МВФ будет похож по показателям, хотя не исключен немного меньший показатель, сказал министр.
Как сообщалось, согласно последнему прогнозу МВФ, в 2019 году экономика Украины должна вырасти на 3%.
Милованов прогнозує зростання економіки на 2020 рік - 3,5-3,7%
Гонтарева спрогнозувала падіння економіки в Україні за три-шість місяців.
Всі, у кого є чим думати, зможуть через певний час об'єктивно переконатися, хто з них який фахівець і прогнозист.
а пока что - зарплаты в промышленности в последнем квартале упали на 17 %.
но мы верим! - смотрим сватов и верим-верим-верим-верим...
Тяжелые времена наступили для Богдана. Отход от Коломойского и амбициозные планы создания собственной группы государственного влияния провалились. Резко упало влияние ОПУ на ВР. Коломойский через Дубинского отбивает попытки руководить депутатами, а Арахамия не способен выполнять эти функции в достаточном объеме. Провалились попытки легализировать Портнова в государственной власти, в результате чего тот вошел в жестокое противостояние с Рябошапкой и потерян в качестве инструмента влияния. Самое неприятное для Богдана - его работой не доволен Зеленский. Единственное что останавливает Зеленского - у него нет кандидатуры на пост главы ОПУ. У Зеленского кончились "свои". Появление Сивохо в аппарате СНБО стало уже полным анекдотом..
При полном бездействии правительства и руководства Украины группа Коломойского-Геруса осуществляет планомерное снижение электрической генерации АЭС, создает искусственные препоны (через не выделение средств) для компенсации по "экологическому зеленому тарифу" для увеличения доли угольной электрогенерации. Предприятия Коломойского продолжают закупать электроэнергию государственных ТЭС по заниженной цене, что приводит к миллиардным бюджетным потерям.
Офис президента требует прохождения детектора лжи членами финансового комитета ВР от "Слуги народа". При всем нашем неуважении к депутатам от "Слуги народа" , хотим все же напомнить что т.н. "Офис Президента" не является органом государственной власти и создан для обеспечения и организации работы Президента страны. С этой функцией он справляется очень плохо. Функция контроля за депутатами ВР и принятие ими каких то решений находится вне поля функциональности т.н. "Офис Президента" .
Сейчас - "мародеры" от власти отстранены, с "карупцыей" борются, на таможне честный человек, а нам обещают то же что было при "мародере".
Неее, не катит. Какой смысл тогда был власть менять? Давай 7% хотя бы.
Будущий мэр Киева (слева) и реинтегратор Донбасса (справа). Яблоко от яблони недалеко падает, а д@билы - недалеко от перзидента и мудрого нарида. Плоть от плоти.
За пять лет он разбогател в 80 раз.
То есть был миллиард,стало 80.
То есть за полгода как мародер не ворует образовалось 16 млрд долларов.Или по 400 долларов на каждого гражданина Украины.У меня в семье 5 человек.И теперь вопрос,где я могу получить причитающиеся нам 2000 долларов?А если нет,то неужто их украл Зе?И второй вопрос,воровать перестали,а рост ВВП стал меньше.Это как?Или Порох втихаря пилит бюджет?
це ж не інерція тренду попередників, правда ж?
Так и скажет: - Зуб, ой, самокат даю!