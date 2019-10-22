 Два российских ракетных корабля вошли в акваторию Азовского моря через Керченский пролив, - Минобороны РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
"Малые ракетные корабли (МРК) "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря", - говорится в сообщении.
В настоящее время малые ракетные корабли возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии.
Пусть русские еще и этих перехватят и до винтика раскрутят
В Керченском проливе более 1000 м вглубь полутвердых, песчаных, обводненных глин, и по старому СНиПу строить на этих глинах ничего нельзя. А они начали строить, они нарушили закон, и их нужно судить за это.
говно и палки -плохой фундамент
Тебе самому не смешно? Особенно если учесть. что в том районе вообще нет грязевых вулканов.
Иногда лучше молчать
Блискавка
Строить слабый корабль нет смысла- его же потопят. Надо строить по-настоящему хороший. А всего сразу для хорошего корабля вы сейчас не можете делать.
Кстати- и Россия тоже не может. Поэтому они и бросили строительство больших кораблей. Да и маленькие тоже без конца задерживают. Хрюкотни много- а кораблей нет. То спустят на воду без мотора, то с мотором и с оружием- но без ПРО. А без ПРО выплывать бесполезно- это поддавки.
И это не от лени, а от того- что у них просто-напросто нет компонентов. Что-то сделают- а чего-то не оказывается. И приходится ждать- то одного то другого.
А корабли нужны лишь новейшие, а строятся они в России чересчур долго. Так было всегда! Они устаревают ещё до окончания постройки.
На учениях Гром-2019 «калибры» вылетали со 2-3-й попытки. Подлодка «Рязань» запустила лишь одну ракету из 2-х.
Нештатную ситуацию вызвал отказ некоторых систем. Запусти «Рязань» 2-ю болванку, могла бы стать «Курском».
Без Союзмультфильма ракеты не летают.
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%81-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC/a-50921032?maca=rus-tco-dw
Поки зезедент робить вигляд, що шукає те "посередине", де він міг би "домовитись" із Путіним (хехе), російські ЗМІ продовжують цілеспрямовану кампанію з підтримання ненависті до України та українців.
Ось один з численних прикладів
Шукайте, Ссаничу, шукайте краще!..
https://bitter-onion.livejournal.com/2505974.html