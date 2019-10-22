 Два российских ракетных корабля вошли в акваторию Азовского моря через Керченский пролив, - Минобороны РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Малые ракетные корабли (МРК) "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря", - говорится в сообщении.

В настоящее время малые ракетные корабли возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии.

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