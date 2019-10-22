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 Два российских ракетных корабля вошли в акваторию Азовского моря через Керченский пролив, - Минобороны РФ

Два российских военных корабля "Углич" и "Великий Устюг" прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"Малые ракетные корабли (МРК) "Углич" и "Великий Устюг" Каспийской флотилии прошли через Керченский пролив и вошли в акваторию Азовского моря", - говорится в сообщении.

В настоящее время малые ракетные корабли возвращаются в пункт постоянного базирования на Каспии.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155127
 
 
 Топ комментарии
 
Для таких великих утюгов нужны Нептуны. Надеюсь дело Пастора не попало под продажу излишков армии.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 16 ч.16 часов назад

Два російські ракетні кораблі увійшли в акваторію Азовського моря через Керченську протоку, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 2894

На учениях Гром-2019 «калибры» вылетали со 2-3-й попытки. Подлодка «Рязань» запустила лишь одну ракету из 2-х.
Нештатную ситуацию вызвал отказ некоторых систем. Запусти «Рязань» 2-ю болванку, могла бы стать «Курском».
Без Союзмультфильма ракеты не летают.
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%81-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC/a-50921032?maca=rus-tco-dw

Два російські ракетні кораблі увійшли в акваторію Азовського моря через Керченську протоку, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 104
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а что баржа с баранами не возвращается на постоянное место базирования перекрестным курсом?
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Для таких великих утюгов нужны Нептуны. Надеюсь дело Пастора не попало под продажу излишков армии.
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Владимир Саныч сейчас занят инвестиционной привлекательностью Мариуполя.
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Как раз два катера из штатов привезли. неплохо бы послать на перехват
Пусть русские еще и этих перехватят и до винтика раскрутят
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А льодохід, який повинен був його знести вже був?
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Ванге медовару нельзя не верить Этот местный умолишенный уже столько понапредсказывал. что Ванга просто выходная. Правда не сбылось у него совершенно ничего. Но укрсми продолжают дрочить на него
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Если под каждой опорой сотня свай длиной в сто метров и полтора метром диаметром и залитых бетоном - это говно и палки. то мне вас жаль
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- В СССР был СНиП (строительные нормы) - это основы, по которым все строилось. Нарушение СНиП приводило к уголовной ответственности. Так вот, в этих правилах было написано, что в сейсмических районах арочные мосты могут строиться только на скальном основании.

В Керченском проливе более 1000 м вглубь полутвердых, песчаных, обводненных глин, и по старому СНиПу строить на этих глинах ничего нельзя. А они начали строить, они нарушили закон, и их нужно судить за это.
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Представьте себе, если хлопнет грязевой вулкан, глина поднимется выше и уйдет из-под опоры, то опора рухнет. Она же стоит пятками на глине, и это довольно серьезная вещь на самом деле. Этот ненужный большинству мост строился только для одного человека. На него выкинули кучу денег, и я уверен, что эксплуатационные расходы превысят стоимость строительства самого моста. К этому все идет, посмотрим.

говно и палки -плохой фундамент Два російські ракетні кораблі увійшли в акваторію Азовського моря через Керченську протоку, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 8866
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Представляю. как он хлопнет с глубины в 100 метров. где отложения плотных глин Представляю . как он хлынет точно из окружности в сто метров (именно в такой веялом под углом забиты сваи под каждой опорой.
Тебе самому не смешно? Особенно если учесть. что в том районе вообще нет грязевых вулканов.
Иногда лучше молчать
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Нечего смеяться над чужим горем. В цивилизованном мире так не принято.
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Они специально 22 кг сыра вчера расстреляли, гады.
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Ось щось розроблено. Не можу сказати на якому етапі її впровадження.
Блискавка
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Нет- с кораблями так не выйдет. C танками самолётами-ракетами выйдет- а с кораблями нет. В корабле слишком много всего. Надо чтобы ВСЕ заводы в стране работали- а сейчас такого нет. Вам надо либо получать уже готовые старые корабли из США- либо получать отсутствующие компоненты. К примеру- корпус, двигатель и оружие делаете сами- а электронику получаете.

Строить слабый корабль нет смысла- его же потопят. Надо строить по-настоящему хороший. А всего сразу для хорошего корабля вы сейчас не можете делать.

Кстати- и Россия тоже не может. Поэтому они и бросили строительство больших кораблей. Да и маленькие тоже без конца задерживают. Хрюкотни много- а кораблей нет. То спустят на воду без мотора, то с мотором и с оружием- но без ПРО. А без ПРО выплывать бесполезно- это поддавки.

И это не от лени, а от того- что у них просто-напросто нет компонентов. Что-то сделают- а чего-то не оказывается. И приходится ждать- то одного то другого.

А корабли нужны лишь новейшие, а строятся они в России чересчур долго. Так было всегда! Они устаревают ещё до окончания постройки.
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Не пиши ерунды - фрегат нельзя назвать маленьким кораблем. А ракетные корабли штампуют по десятку в год
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спіть спокійно хохли.спец з безпеки і оборони антимайдановець сівохо захист гарантує.
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А наш гидрант зовёт инвесторов в Мариуполь , корабли намек пукина.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 16 ч.16 часов назад

Два російські ракетні кораблі увійшли в акваторію Азовського моря через Керченську протоку, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 2894

На учениях Гром-2019 «калибры» вылетали со 2-3-й попытки. Подлодка «Рязань» запустила лишь одну ракету из 2-х.
Нештатную ситуацию вызвал отказ некоторых систем. Запусти «Рязань» 2-ю болванку, могла бы стать «Курском».
Без Союзмультфильма ракеты не летают.
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%BC%D0%B8-%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D1%81-%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%BC/a-50921032?maca=rus-tco-dw

Два російські ракетні кораблі увійшли в акваторію Азовського моря через Керченську протоку, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 104
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Явно для того,що б перестати стріляти
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Зачем это писать? Когда потопите ,тогда и пишите
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Інфовійна

Поки зезедент робить вигляд, що шукає те "посередине", де він міг би "домовитись" із Путіним (хехе), російські ЗМІ продовжують цілеспрямовану кампанію з підтримання ненависті до України та українців.
Ось один з численних прикладів

Два російські ракетні кораблі увійшли в акваторію Азовського моря через Керченську протоку, - Міноборони РФ - Цензор.НЕТ 256

Шукайте, Ссаничу, шукайте краще!..

https://bitter-onion.livejournal.com/2505974.html
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Чем запускать? Последний миноносей в Севастополе в 2014 оставили
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Готуються до зустрічі у Нормандському форматі. А як готуємось ми?
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а ми готуємось до широкомаштабного вторгнення свинособак з **********
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Ничего страшного, сейчас новые американские катерки к буксирам прицепят и вперед, на перехват....
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В Керчи все причалы заняты. Трофеи некуда будет парковать
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