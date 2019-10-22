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 Политика Украины
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Все про:Лисичанск (121) водоснабжение (450) вода (312)

 В Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за отключения водоснабжения, - горсовет

В городе Лисичанск на Луганщине комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций признала, что полное ограничение поставок электроэнергии на объекты Лисичанскводоканал привело к возникновению чрезвычайной ситуации государственного уровня.

Об этом сообщила пресс-служба Лисичанского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Главный вопрос повестки дня - возникновение чрезвычайной ситуации государственного уровня в связи с аварийной ситуацией на объектах ЛКСП "Лисичанскводоканал", которая возникла в результате полного ограничения поставок электрической энергии ООО "Луганское энергетическое объединение" с 13.30 18 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 80 тысяч жителей Луганщины уже три дня остаются без воды из-за долгов за электроэнергию, - ГСЧС

Главный инженер ЛКСП "Лисичанскводоканал" Виктор Францов отметил, что на сегодняшний день ситуация достаточно критическая, платить деньги ООО ЛЭО у коммунального предприятия нет возможности.

По результатам доклада и с учетом обсуждения принято решение подготовить и направить письма о прекращении водоснабжения и водоотвода, которое наносит ущерб населению, Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, прокурору Луганской области, ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ГУ Национальной полиции в Луганской области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за задолженности отключили электроснабжение насосной станции в Лисичанске: 80 тыс. абонентов остались без водоснабжения, - ГСЧС

Также, в связи с возникновением чрезвычайной ситуации, решено внести изменения в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае необходимости приостановить функционирование вышеуказанных учреждений; внести изменения в режим работы медицинских учреждений и отменить плановые операции.

Как сообщает местное издание Остров, сейчас без воды остаются около 100 000 жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска. Долг водников перед энергетиками составляет более 168 миллионов гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3155123
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем им вода, если с канала 1+1 льется урина целыми ведрами???
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Куда мы катимся и что делать с предвыборными обещаниями?
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ЛЭО ( Луганские энергетические системы) российского бизнесмена Григоришина объявили себя банкротом, потому что поставленная ими в ОРДЛО электроэнергия на сумму более 5 МИЛЛИАРДОВ не оплачивается. В связи с этим за долги в несколько сот миллионов они с 18 октября отключили от электроэнергии водоканал 100 тысячного города на украинской территории, а с 28 октября анонсировали отключение всех предприятий в том числе и теплоэнерго Луганской области Украины. ( без комментариев...... ..... .....)
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Зачем им вода, если с канала 1+1 льется урина целыми ведрами???
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А все 100% не хотел...они олигархи крутят между собой народ,как хотят
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если ты зубажилец, то виноваты не олигархи.
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Если у тебя нет тяму то нечего начинать
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И взаправду, "зачем им вода" Коль они ( согласно статистики" На выборах в Раду отдали 45% за ОПЗЖопу, 5,5% за Опа на блок и 5% за "Шария" А по мажоритарке за раздаваемый сахарок выбрали "члена" воровской группировки Шахова) Ну и кроме того ( как выяснилось) кандидат в президенты и " фиктивный голова" ОПЗЖопы уроженец этого городка Бойко (работавший там руководителем местного НПЗ), а его зятек, некто Дунаев ( из первой десятки той же "опы" ) бывший мэр этого же городка... Ну что тут еще комментировать, ознакомившись с вот такой вот "подноготной" Тут и без "Зе" полный писец просматривается.
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ну за петушару голосовать, как по мне, то это вообще лютый зашквар. И я даже знаю лично некоторых своих знакомых, которые, к сожалению, голосовали за это чмо У Лисичанську оголошено надзвичайну ситуацію державного рівня через відключення водопостачання, - міськрада - Цензор.НЕТ 3897
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кстати при Дунаеве и появились эти долги...потом он спетлял в Раду раздерибанив в дружбаном руководителем водоканала средства.А когда началась война ждали погашения этого долга из Бюджета Украины..и оно бы и прошло если бы в городе была ВГА..но они хотели дерибанить и дальше и поэтому настояли на выборах в местные советы..мол война далеко(хотя Бахмут дальше от линии ООС чем Лисичанск) и этот номер не прошел..а тепер маємо те що маємо
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Згадались слова Москаля про рехверендум.))
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лисичанск - слабое звено...после горила хата, самое время лысому из квартала пошутить над незамоченными земляками...и напоследок медные трубы за упокой
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Куда мы катимся и что делать с предвыборными обещаниями?
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он им ничего не должен!!! разве еще не дошло? В Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за отключения водоснабжения, - горсовет - Цензор.НЕТ 7039
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До меня дошло и вся беда в том,что мы все покупаемся на эти обещания, а жизнь то проходит
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У меня совесть чиста, я голосовал за барыгу-мародера!!!
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У меня еще чистище...я вообще не голосовал
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В принципі, Сердючку можна ставити головою "Лисичанскводоканал", досвід у шоу є. Що ще зараз треба.
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Я б не чіпав би Данилка. Він ровний чел. Краще вже, якщо так, відправити туди Олега Винника!!!
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Він теж гей як і прем'єр-міністр Гончарук?
Тоді я за Винника!
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где деньги, Билли..., куда они девают деньги, которые платит за воду население, вообще непонятно, и вообще, эта ситуация не вчера началась, а точно -раньше...
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Вся суть в том, что население ( жутчайший совок и шаровики ) денег как раз и не платят В Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за отключения водоснабжения, - горсовет - Цензор.НЕТ 821
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деньги что платит население .как раз хватает на проценты по пене..а долг образовался еще до войны..при рыгах
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Так они ж как раз всегда за рыгов и голосуют. Кто им доктор?
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Странная логика ! Если есть задолженость за электроэнергию нужно её погашать, а не писать письма ЗЕ.То есть они деньги украли а за все опять заплатит бюджет ??!!
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С бюджета воруют олигархи и их приспешники
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чем дольше на свободе порошенки свинарчуки и ахметовы тем больше "сюрпризов" ждёт Зе.
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Опять Порошенко виноват. Нет, дорогой, на этот раз преЗЕдент Зеленский!!! В Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за отключения водоснабжения, - горсовет - Цензор.НЕТ 8911
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Что говорится о том,что рука руку моет
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Ага,только золотыми да с брильянтами))))
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теми, которые за освобождение заложников...на подходе шапка носимая за тепло в каждом доме и ботинки против ужасных дорог в стране...ибо на велосипеде проехать не может
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люди комуналку не платят годами, а поставки эл.энергии отданы ахметикам в частные руки... Зе виноват?
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Всіх посадить і у моніки з'явиться чарівна палочка ! Зовсім здуріли з вашою зе ! Якоюсь херньою вже півроку займаються , все руйнують ,а винуватий Порошенко ! Правильно , ви ж не визнаєте , те що ідіоти на виборах зробили ідіотський вибір .
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когда вокруг тебя одни идиоты, то может быть вопрос в ТЕБЕ? может как раз баран ТЫ?
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Брать оплату за воду можно, а платит электричество не хотят.
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ЛЭО ( Луганские энергетические системы) российского бизнесмена Григоришина объявили себя банкротом, потому что поставленная ими в ОРДЛО электроэнергия на сумму более 5 МИЛЛИАРДОВ не оплачивается. В связи с этим за долги в несколько сот миллионов они с 18 октября отключили от электроэнергии водоканал 100 тысячного города на украинской территории, а с 28 октября анонсировали отключение всех предприятий в том числе и теплоэнерго Луганской области Украины. ( без комментариев...... ..... .....)
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чего только не сделаешь со своим бизнесом, чтобы остаться в обойме приближенных путина
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Хокку для лисичанцев:

Если в кране нет воды -
Посмотри кто президент...
Шипение крана...
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Кстати, Зе может неплохо повеселить японцев этим хокку. Пока он там в Японии пытается шаурму из суши мастырить, тут вдруг такое событие государственного масштаба...
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В цивилизованном мире люди платят за потребленные услуги.
В совке - ноют про каких-то мифических "олигархов" укравших все, и пишут письма президенту.
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Ну какие они мифические? Они настоящие
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А че Бойко и Рабинович не смогли обеспечить водой и електроенергией свое електорат? Им главное рузький языг пропихнуть и скрэпы.
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Ваша водичка и електроенергия ушла в ОРДЛО. Здесь явно просматривается шантаж, саботаж и намеренная диверсия росийско-рыговской банды. Здесь уже должно работать СБУ и конфисковывать предприятие в пользу государства.
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на сегодняшний день платить деньги ООО ЛЭО у коммунального предприятия нет возможности.

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воды нет, но вы держитесь.
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Отправить в Лисичанск, для поднятия духа - хор им. Веревки!
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