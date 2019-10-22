 В Лисичанске объявлена чрезвычайная ситуация государственного уровня из-за отключения водоснабжения, - горсовет

Об этом сообщила пресс-служба Лисичанского городского совета, передает Цензор.НЕТ.

"Главный вопрос повестки дня - возникновение чрезвычайной ситуации государственного уровня в связи с аварийной ситуацией на объектах ЛКСП "Лисичанскводоканал", которая возникла в результате полного ограничения поставок электрической энергии ООО "Луганское энергетическое объединение" с 13.30 18 октября 2019 года", - говорится в сообщении.

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Главный инженер ЛКСП "Лисичанскводоканал" Виктор Францов отметил, что на сегодняшний день ситуация достаточно критическая, платить деньги ООО ЛЭО у коммунального предприятия нет возможности.

По результатам доклада и с учетом обсуждения принято решение подготовить и направить письма о прекращении водоснабжения и водоотвода, которое наносит ущерб населению, Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, прокурору Луганской области, ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, ГУ Национальной полиции в Луганской области.

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Также, в связи с возникновением чрезвычайной ситуации, решено внести изменения в графики работы подчиненных учреждений образования и культуры, а в случае необходимости приостановить функционирование вышеуказанных учреждений; внести изменения в режим работы медицинских учреждений и отменить плановые операции.

Как сообщает местное издание Остров, сейчас без воды остаются около 100 000 жителей Лисичанска, Приволья и Новодружеска. Долг водников перед энергетиками составляет более 168 миллионов гривен.