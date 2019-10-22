 Из-за обработки полей возле аэропорта "Борисполь" аммиакосодержащими веществами к медикам обратились около 50 человек, один госпитализирован, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"21 октября в 18:20 в ГСЧС поступило сообщение, что на территории аэропорта "Борисполь" ощущается резкий запах аммиака (вероятно в результате внесения безводного аммиака на полях вблизи аэропорта), в результате чего был приостановлен вылет самолетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в лечебное учреждение госпитализирован 1 человек, около 50 человек почувствовали ухудшение самочувствия.

В ГСЧС подчеркнули, что по результатам замеров установлено наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций).

При проведении замеров с 21:30 до 23:00 содержания аммиака в воздухе не обнаружено.

Напомним, 21 октября работа аэропорта "Борисполь" была приостановлена из-за того, что близлежащие поля были обработаны аммиакосодержимыми веществами.

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