 Из-за обработки полей возле аэропорта "Борисполь" аммиакосодержащими веществами к медикам обратились около 50 человек, один госпитализирован, - ГСЧС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"21 октября в 18:20 в ГСЧС поступило сообщение, что на территории аэропорта "Борисполь" ощущается резкий запах аммиака (вероятно в результате внесения безводного аммиака на полях вблизи аэропорта), в результате чего был приостановлен вылет самолетов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в лечебное учреждение госпитализирован 1 человек, около 50 человек почувствовали ухудшение самочувствия.
В ГСЧС подчеркнули, что по результатам замеров установлено наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций).
При проведении замеров с 21:30 до 23:00 содержания аммиака в воздухе не обнаружено.
Напомним, 21 октября работа аэропорта "Борисполь" была приостановлена из-за того, что близлежащие поля были обработаны аммиакосодержимыми веществами.
Але я слухав виступ нашого голову аграріїв, він сказав що добре що у нас розумні політики не забороняють примінення засобів які заборонені в Європі і в США. Хоча ці препарати викликають рак у дітей тому вони заборонені в тих країнах.
Плюс у нас не судячи із розповідей моїх знайомих ніхто не дотримується норм щоб збільшити вихід з гектара, наприклад того ж гліфосата, який скоро заборонять в розвинутих країнах, тому що він викликає рак.
Країна бардака і рабів, бо ті самі селяни біля будинків яких розпиляють хімію і в них здихає худоба, могли б вийти на протест або перекрити фермерам дорогу, а не думати про роботу і про те що добре що пай в оренді і їм в кінці року дадуть некондиційної пшениці, яку роздають селянам тому що її ніхто нехоче брати.
"В ГСЧС подчеркнули, что по результатам замеров установлено наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций).Источник: https://censor.net.ua/n3155120"
Гліфосат треба забороняти, але аграрне лоббі проти цього. Як вводити обмеження в термін дії водійських прав - то вони кажуть, що угода про асоціацію цього вимагає, а як внесення отрути зупинити - їм ніщо не указ...
Скоріш за все просто стався викид аміаку.