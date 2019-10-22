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Все про:Борисполь (600) загрязнение (123) ГСЧС (2306)

 Из-за обработки полей возле аэропорта "Борисполь" аммиакосодержащими веществами к медикам обратились около 50 человек, один госпитализирован, - ГСЧС

Из-за обработки полей на прилегающей к аэропорту "Борисполь" территории аммиакосодержащими веществами к медикам обратились около 50 человек, один из них госпитализирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"21 октября в 18:20 в ГСЧС поступило сообщение, что на территории аэропорта "Борисполь" ощущается резкий запах аммиака (вероятно в результате внесения безводного аммиака на полях вблизи аэропорта), в результате чего был приостановлен вылет самолетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в лечебное учреждение госпитализирован 1 человек, около 50 человек почувствовали ухудшение самочувствия.

В ГСЧС подчеркнули, что по результатам замеров установлено наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций).

При проведении замеров с 21:30 до 23:00 содержания аммиака в воздухе не обнаружено.

Напомним, 21 октября работа аэропорта "Борисполь" была приостановлена из-за того, что близлежащие поля были обработаны аммиакосодержимыми веществами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3155120
 
 
 Топ комментарии
 
Знаешь, я мог бы с тобой тут подискутировать на тему статьи , потому что у самого во владении ФХ находиться , но после того как ты поставил лайк под фото матери Зеленского , где ваш порохо#идор ещё и надпись приклеил , ты для меня как человек умер . Ты к Богу , который нам даёт жизнь через МАТЬ , не имеешь никакого отношения и тем более к Украине . У вас пробирочных нет ни матерей, ни Родины , ни Флага .
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Вологе прибирання, як завше, по плану Через оброблення полів біля аеропорту "Бориспіль" речовинами, що містять аміак, до медиків звернулися близько 50 осіб, одну госпіталізовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7353
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"Деза" чистої води.
Скоріш за все просто стався викид аміаку.
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Ну який же бовдур дав команду при таких несприятливих метеоумовах застосовувати цю хімію?!
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Україна аграрна держава... Хоча я з цим не згоден. Можете загуглити відсоток сільського господарсва в сегменті економіки наприклад США. Ми маємо іти іншим шляхом, а не надіятися, що чорноземи колись нас спасуть, тим паче, що скоро всю землю продадуть іноземцям...
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Та справа трохи в іншому. Є певні нормативні вимоги до застосування отрутохімікатів та мінеральних добрив, порушення яких призводить до забруднення навколишнього середовища і може виявити негативний вплив на людей.
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Ну якщо вже на те пішло, по моїй логіці біля аєропорту має бути створена заборонена зона, не знаю в якому розмірі, але вона там має бути, щоб ніякі фактори не впливали на проведення польтів. А то тут взлітна смуга, а через пару метрів помідори ростуть...
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Існує таке поняття, як санітарно-захисна зона . Розмір СЗЗ передбачений для кожного об'єкту чи джерела забруднення з метою захисту населення від впливу негативних факторів. Землі ж сільськогосподарського призначення не являються місцем постійного проживання населення і для них СЗЗ не передбачається. В даному випадку мало місце порушення регламенту внесення аміачних мінеральних добрив , що при несприятливих метеорологічних умовах призвело до понаднормативного забруднення прилеглого до поверхні шару повітря випарами аміаку.
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Знаешь, я мог бы с тобой тут подискутировать на тему статьи , потому что у самого во владении ФХ находиться , но после того как ты поставил лайк под фото матери Зеленского , где ваш порохо#идор ещё и надпись приклеил , ты для меня как человек умер . Ты к Богу , который нам даёт жизнь через МАТЬ , не имеешь никакого отношения и тем более к Украине . У вас пробирочных нет ни матерей, ни Родины , ни Флага .
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тебе не понять , твой уровень это плинтус . Тебя к стати сегодня уже протирали ?
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Я на цю тему можу вести розмову професійно. А щодо твоїх філософствувань то, як лікар можу лише порадити приймати заспокійливі і менше сидіти в інтернеті 😃
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перестаньте кошмарить бизнес...! пусть что хочет, то и делает...
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Нда…., при Порошенко такого не было!!! Полная деградация власти!
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У нас немає конкретного механізму притягнення до відповідальності за такі діїї. Фактично це тероризм тому що масове отруєння з приміненням хімічних сполук плюс зупинка міжнародного аеропорта.
Але я слухав виступ нашого голову аграріїв, він сказав що добре що у нас розумні політики не забороняють примінення засобів які заборонені в Європі і в США. Хоча ці препарати викликають рак у дітей тому вони заборонені в тих країнах.
Плюс у нас не судячи із розповідей моїх знайомих ніхто не дотримується норм щоб збільшити вихід з гектара, наприклад того ж гліфосата, який скоро заборонять в розвинутих країнах, тому що він викликає рак.
Країна бардака і рабів, бо ті самі селяни біля будинків яких розпиляють хімію і в них здихає худоба, могли б вийти на протест або перекрити фермерам дорогу, а не думати про роботу і про те що добре що пай в оренді і їм в кінці року дадуть некондиційної пшениці, яку роздають селянам тому що її ніхто нехоче брати.
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Якщо ПДК не перевищено - то формально порушень нема.
"В ГСЧС подчеркнули, что по результатам замеров установлено наличие в воздухе аммиака (без превышения предельно допустимых концентраций).Источник: https://censor.net.ua/n3155120"

Гліфосат треба забороняти, але аграрне лоббі проти цього. Як вводити обмеження в термін дії водійських прав - то вони кажуть, що угода про асоціацію цього вимагає, а як внесення отрути зупинити - їм ніщо не указ...
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"Деза" чистої води.
Скоріш за все просто стався викид аміаку.
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