 ЕС вновь продлит санкции против РФ: причин для отмены нет, - евродепутат фон Крамон

"Я не думаю, что на это кто-либо обращает внимание… Я не знаю, позиция ли это Германии в целом, но я не слышала ничего, что кто-либо обеспокоен Зеленским в плане этого разговора… Это больше об Украине. Когда его политическая повестка дня такова, что не на пользу стране, то это имеет значение. Но этому телефонному разговору мы не будем уделять внимание", - сказала Виола фон Крамон в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что эта позиция продиктована отношением Германии к Украине, а не к Зеленскому лично. "Если этот парень не знает, что он говорит, если он слабый президент и не проинформирован, должны ли мы отыграться на Украине? Должны ли мы, действительно, уделять внимание этому небольшому разговору? Я думаю, что если он хочет быть на международной арене, чтобы его уважали должным образом, он должен приложить усилия, чтобы у нас сложилось другое впечатление от того, что он сказал. Но в целом я не обращаю на это внимание", - сказала вице-президент делегации Европарламента в комитет ассоциации "Украина–ЕС".

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В то же время, Виола фон Крамон отметила, что ее шокировало сказанное Зеленским и что "это раздражает". "Возможно, он должен был читать свои бумаги лучше, возможно, он был плохо проинформирован Богданом (руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан - ИФ). Может быть, он просто хотел произвести впечатление на Трампа… Почему он это сказал – мне не известно. В конечном итоге, это показывает непрофессионализм, и это тоже проблема Украины. Президенту неизвестно, как много денег он получает, от какой страны, от какого донора – это очень тревожный сигнал", - подчеркнула она.

Вице-президент делегации Европарламента в комитет ассоциации "Украина-ЕС" подтвердила, что ЕС вновь продлит санкции к РФ. "Да, конечно. Потому что Россия не выполнила ничего, и причин для отмены нет", - сказала Виола фон Крамон, отвечая на соответствующий вопрос.