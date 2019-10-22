 Из-за густого тумана над столицей в аэропорту "Киев" отменены несколько утренних рейсов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на theБабель, свои рейсы отменили авиакомпании LOT (LO756 до Варшавы в 6:05), Wizz Air (W66113 до Берлина в 6:10), а также Alitalia, Delta, Etihad, Air Serbia, самолеты которых должны были лететь в Рим в 5:25 (аэропорт "Фьюмичино").

В аэропорту "Киев" сообщили, что авиаперевозчики в частном порядке решили отменить вылети.

Также задерживается рейс M9318W ("Мотор Сич") в Днепр, который должен был вылететь в 9:00. Вылет ожидается в 10:00.

Пассажиров рейса W66113 перенаправили в аэропорт "Борисполь" (вылет в 8:30), организовав трансфер. Пассажиры других отмененных авиарейсов ожидают перенаправления.

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21 октября аэропорт "Борисполь" приостанавливал работу своих терминалов из-за вредных веществ в воздухе.

С 15 октября в Киеве, а также в центральных и северо-восточных областях Украины наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха угарным (СО) и углекислым газами (CO2). Жители столицы и областей сообщают о плохом самочувствии. Городская власть жалуется на сжигание листьев в селах, и пожары на торфяниках.